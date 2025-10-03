खुशखबरी: अब सभी को फ्री में मिलेगा AI ब्राउजर Comet, कर सकता है इतने सारे काम

Comet Browser Now Free For All Users: पेरप्लेक्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर्ड कॉमेट ब्राउजर अब सभी यूजर्स के लिए फ्री उपलब्ध है। पेरप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने इसकी जानकारी दी है। डिटेल

Comet Browser Now Free For All Users: पेरप्लेक्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर्ड कॉमेट ब्राउजर अब सभी यूजर्स के लिए फ्री उपलब्ध है। पेरप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने इसकी जानकारी दी है। अब तक, केवल वे ही ब्राउजर का उपयोग कर सकते थे जिनके पास पेरप्लेक्सिटी मैक्स का सब्सक्रिप्शन था या जिनके पास इनवाइट था। यह AI-पावर्ड ब्राउजर वर्तमान में विंडोज और मैक पर उपलब्ध है, हालांकि इसके मोबाइल ऐप भी डेवलप किए जा रहे हैं। कॉमेट की सबसे बड़ी खासियत इसका साइडबार AI असिस्टेंट है जो कंटेंट को समराइज कर सकता है, कई वेब पेजों का विश्लेषण कर सकता है और यहां तक कि कुछ स्पेसिफिक एक्शन्स भी कर सकता है।

सभी यूजर्स के लिए फ्री हुआ कॉमेट ब्राउजर एक्स पर एक पोस्ट में, भारत के सबसे युवा अरबपति और पेरप्लेक्सिटी के सीईओ ने कॉमेट ब्राउजर की सामान्य उपलब्धता की घोषणा की। यह AI-पावर्ड ब्राउजर पहली बार जुलाई में लॉन्च किया गया था और इसे केवल मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए इनवाइट के आधार पर रखा गया था। हालांकि बाद के महीनों में इनवाइट प्रो सब्सक्राइबर्स और मुफ्त टियर तक बढ़ा दिए गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म को सीधे डाउनलोड और इस्तेमाल करना संभव नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है।

यह ब्राउजर उसी सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है जो पेरप्लेक्सिटी के नेटिव प्लेटफॉर्म को पावर देता है। इसलिए, अगर यूजर सीधे URL बार में कोई सर्च क्वेरी करते हैं, तो उन्हें उसी फॉर्मेटिंग और लेआउट के साथ पेरप्लेक्सिटी की स्टाइल में जवाब मिलेगा। ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक AI असिस्टेंट है, जो साइडबार के रूप में उपलब्ध है। इसे टूलबार में एक बटन पर क्लिक करके एक्टिवेट किया जा सकता है।

एक बार एक्टिवेट होने पर, असिस्टेंट खुद सभी खुले टैब से कॉन्टैक्ट प्राप्त कर सकता है और कंटेंट के बारे में यूजर के सवालों का जवाब दे सकता है। उदाहरण के लिए, यूजर किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर जाकर चैटबॉट से ऐसी वेबसाइट खोजने के लिए कह सकते हैं जो उसी प्रोडक्ट को तेजी से डिलीवर करती हो।

क्या-क्या कर सकता है कॉमेट दिलचस्प बात यह है कि कॉमेट ब्राउजर का AI असिस्टेंट एजेंटिक क्षमताओं से भी लैस है। यूजर इसे मीटिंग बुक करने, ब्राउज किए जा रहे वेब पेज के आधार पर ईमेल भेजने या किसी ई-कॉमर्स साइट से कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए कह सकते हैं। बेशक, इसके लिए आपको AI को कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपकी लोकेशन, ई-कॉमर्स लॉगिन डेटा और क्रेडिट कार्ड डिटेल। अगर यूजर क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं देते हैं, तो भी यह उन्हें चेकआउट पेज पर ले जाएगा और मैन्युअल रूप से भुगतान करते समय पूरी प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन करेगा।