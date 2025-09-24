परप्लेक्सिटी का AI ब्राउजर भारत में लॉन्च, यूजर के लिए खरीदारी करेगा, मीटिंग शेड्यूल करेगा

Perplexity ने भारत में अपने AI ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Comet है। परप्लेक्सिटी एआई के को-फाउंडर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव अरविंद श्रीनिवास ने लिंक्डइन पोस्ट में लॉन्च की घोषणा की है। क्या है इस ब्राउडर में खास, चलिए बताते हैं

Perplexity ने भारत में अपने AI ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Comet है। परप्लेक्सिटी एआई के को-फाउंडर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव अरविंद श्रीनिवास ने लिंक्डइन पोस्ट में लॉन्च की घोषणा की है। दरअसल, परप्लेक्सिटी ने चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी तक पहुंच बनाने के लिए भारत में अपना Comet ब्राउजर लॉन्च किया है। हालांकि, यह केवल पेड यूजर्स के लिए है। यह AI ब्राउजर, यूजर की ओर से खरीदारी कर सकता है, मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और रिसर्च की समरी तैयार कर सकता है। यह ब्राउजर विंडोज और मैकओएस पर Perplexity Pro ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यह एंड्रॉयड डिवाइसेस पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और जल्द iOS में भी इसका सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

यह ब्राउजर सोच सकता है श्रीनिवास ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि कॉमेट एआई ब्राउजर "ब्राउजिंग से सोचने की ओर" एक बदलाव है, उन्होंने प्रोडक्ट को एक पैसिव टूल के बजाय एक सोचने वाले पार्टनर के रूप में पेश किया।

कॉमेट पारंपरिक क्रोमियम बेस्ड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को ऑलवेज-ऑन एआई साइडबार के साथ जोड़ता है जिसे पेरप्लेक्सिटी "एजेंटिक" कहती है। यह टैब पर मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो का पालन कर सकता है, कीमतों और रिव्यूज की तुलना कर सकता है, ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है और भेज सकता है, मीटिंग बुक कर सकता है, और अगर यूजर इसे ऑथराइज्ड करें, तो यह यूजर की ओर से लेनदेन (भुगतान) पूरा कर सकता है।

पेरप्लेक्सिटी का कहना है कि इसका उद्देश्य टैब की अव्यवस्था को कम करना है और ब्राउजर को अलग-अलग पेजों के बजाय टास्क और प्रोजेक्ट्स के संदर्भ को आगे ले जाने देना है।

कॉमेट ब्राउजिंग हिस्ट्री और एआई इंटरैक्शन को डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ लोकली स्टोर करता है, और उसने पासवर्ड मैनेजर्स के साथ इंटीग्रेशन भी किया है। कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पेरप्लेक्सिटी के एंटरप्राइज फीचर्स, जिनमें एडमिन कंट्रोल और कंपायलेंस कमिटमेंट शामिल हैं, को भी हाइलाइट किया जा रहा है।

भारत में काम का विस्तार कर रहा परप्लेक्सिटी कॉमेट एआई ब्राउजर का लॉन्च, पेरप्लेक्सिटी द्वारा उस देश में एक शुरुआती और आक्रामक प्रयास है जहां चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी रहती है। कंपनी ने भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत लाखों एयरटेल ग्राहकों को एक साल के लिए पेरप्लेक्सिटी प्रो का फ्री एक्सेस मिलेगा। कंपनी भारत में भी नियुक्तियां करने की योजना बना रही है, जिससे पता चलता है कि कंपनी भारत में भी अपने कामकाज का विस्तार करना चाहती है।