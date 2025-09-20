यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, वॉट्सऐप पर बना सकेंगे Nano Banana फोटो, इस AI कंपनी ने किया कमाल

Perplexity AI ने पॉप्युलर एआई-पावर्ड फोटो एडिटिंग टूल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज मॉडल- Nano Banana को अपने वॉट्सऐप बॉट में इंटीग्रेट कर दिया है। कंपनी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर इसकी जानकारी दी।

वॉट्सऐप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। Perplexity AI ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने पॉप्युलर एआई-पावर्ड फोटो एडिटिंग टूल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज मॉडल- Nano Banana को अपने वॉट्सऐप बॉट में इंटीग्रेट कर दिया है। Perplexity AI के को-फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। इस शानदार अपडेट के आने से अब यूजर वॉट्सऐप में Perplexity के AI की मदद से इमेज एडिट कर सकते हैं। इससे यूजर नैचुरल लैंग्वेज में आसान प्रॉम्प्ट के साथ इमेज क्रिएट सकेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फोटो आउटपुट की क्वॉलिटी प्रॉम्प्ट में दिए गए डिटेल्स पर निर्भर करेगी।

वॉट्सऐप पर नैनो बनाना ऐसे करें यूज नैनो बनाना इस्तेमाल करने के लिए अब यूजर्स को जेमिनी या गूगल एआई स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है। वॉट्सऐप पर एआई इंजन इस्तेमाल करने के लिए आपको ऐप पर मौजूद पेरप्लेक्सिटी एआई बॉट से चैट करना होगा। सबसे पहले WhatsApp पर जाएं और +1 (833) 436-3285 पर मैसेज करें। इससे आपको Perplexity के साथ-साथ Nano Banana इंजन का भी एक्सेस मिल जाएगा। बातचीत शुरू करने के बाद आप एक फोटो भेज सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। नैनो बनाना डिटेल में दिए गए प्रॉम्प्ट के साथ सबसे अच्छा काम करता है और सटीक आउटपुट देता है। चाहे वह साड़ी ट्रेंड हो या 4K रेट्रो पोर्ट्रेट, यह मॉडल वैसी ही तस्वीरें तैयार करेगा जैसी वह सीधे गूगल के ऐप्स पर बनाता है।