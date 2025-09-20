यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, वॉट्सऐप पर बना सकेंगे Nano Banana फोटो, इस AI कंपनी ने किया कमाल Perplexity AI brings Nano Banana AI photo editor to WhatsApp know all details, Gadgets Hindi News - Hindustan
यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, वॉट्सऐप पर बना सकेंगे Nano Banana फोटो, इस AI कंपनी ने किया कमाल

Perplexity AI ने पॉप्युलर एआई-पावर्ड फोटो एडिटिंग टूल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज मॉडल- Nano Banana को अपने वॉट्सऐप बॉट में इंटीग्रेट कर दिया है। कंपनी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 01:05 PM
वॉट्सऐप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। Perplexity AI ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने पॉप्युलर एआई-पावर्ड फोटो एडिटिंग टूल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज मॉडल- Nano Banana को अपने वॉट्सऐप बॉट में इंटीग्रेट कर दिया है। Perplexity AI के को-फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। इस शानदार अपडेट के आने से अब यूजर वॉट्सऐप में Perplexity के AI की मदद से इमेज एडिट कर सकते हैं। इससे यूजर नैचुरल लैंग्वेज में आसान प्रॉम्प्ट के साथ इमेज क्रिएट सकेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फोटो आउटपुट की क्वॉलिटी प्रॉम्प्ट में दिए गए डिटेल्स पर निर्भर करेगी।

perplexity

वॉट्सऐप पर नैनो बनाना ऐसे करें यूज

नैनो बनाना इस्तेमाल करने के लिए अब यूजर्स को जेमिनी या गूगल एआई स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है। वॉट्सऐप पर एआई इंजन इस्तेमाल करने के लिए आपको ऐप पर मौजूद पेरप्लेक्सिटी एआई बॉट से चैट करना होगा। सबसे पहले WhatsApp पर जाएं और +1 (833) 436-3285 पर मैसेज करें। इससे आपको Perplexity के साथ-साथ Nano Banana इंजन का भी एक्सेस मिल जाएगा। बातचीत शुरू करने के बाद आप एक फोटो भेज सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। नैनो बनाना डिटेल में दिए गए प्रॉम्प्ट के साथ सबसे अच्छा काम करता है और सटीक आउटपुट देता है। चाहे वह साड़ी ट्रेंड हो या 4K रेट्रो पोर्ट्रेट, यह मॉडल वैसी ही तस्वीरें तैयार करेगा जैसी वह सीधे गूगल के ऐप्स पर बनाता है।

फ्री या लगेंगे पैसे?

Perplexity ने अभी स्पष्ट नहीं किया कि यूजर वॉट्सऐप पर उसके बॉट के जरिए नैनो बनाना को फ्री में यूज कर सकते हैं या नहीं। गूगल इस इंजन के लिए लिमिटेड फ्री यूसेज ऑफर करता है और पेमेंट करने वाले यूजर्स को ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। Perplexity बॉट के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। बताते चलें कि नैनो बनाना गूगल का बेहद अडवांस्ड इमेज मॉडल है, जिसे 26 अगस्त को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद से ही इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल का इस्तेमाल यूजर्स अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यह मॉडल अभी डिवेलपर्स के लिए जेमिनी एपीआई और गूगल एआई स्टूडियो और एंटरप्राइज के लिए वर्टेक्स एआई के माध्यम से उपलब्ध है।

