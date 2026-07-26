अजब-गजब: AI से 'बोर' हो रहे लोग, लाइब्रेरी में भीड़, सीख रहे एआई से बचने के तरीके
अमेरिका के कई हिस्सों में लाइब्रेरी ऐसी वर्कशॉप आयोजित कर रही हैं जहां लोगों को Apple Intelligence और Google Gemini जैसे AI फीचर्स को बंद करना सिखाया जा रहा है।
Avoiding AI Workshops: ऐसा लग रहा है कि अब लोग AI से ऊब गए हैं, शायद इसलिए अब इससे बचने के तरीके सीख रहे हैं। वैसे तो लाइब्रेरी में लोग को पढ़ने और सीखने आते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब, अमेरिका के कई हिस्सों में लाइब्रेरी लोगों को 'अन-लर्न' करना (यानी सीखी हुई चीजों को भूलना या छोड़ना) सिखा रही हैं। टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, AI से होने वाली थकान (AI fatigue) के बीच, लाइब्रेरी ऐसी वर्कशॉप आयोजित कर रही हैं जहां लोगों को Apple Intelligence और Google Gemini जैसे AI फीचर्स को बंद करना सिखाया जा रहा है।
लाइब्रेरी में 'AI से बचने' वाले वर्कशॉप की मांग बढ़ रही है
रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ फिलाडेल्फिया में लाइब्रेरियन चार्ली बेली ने हाल ही में "अवोइडिंग AI" (AI से कैसे बचें) नाम की एक वर्कशॉप आयोजित की। इस वर्कशॉप में AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल करना सिखाने के बजाय, इस बात पर ध्यान दिया गया कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लोकप्रिय ऑनलाइन सर्विस पर AI-पावर्ड फीचर्स को कैसे बंद किया जाए।
बताया जा रहा है कि एक घंटे के इस सेशन में यह समझाया गया कि कंज्यूमर AI टूल्स कैसे काम करते हैं, कुछ लोगों को ये क्यों उपयोगी लगते हैं और कुछ लोग इनका इस्तेमाल न करना क्यों पसंद कर सकते हैं। इसके बाद, लोगों को अपने डिवाइस पर AI फीचर्स को बंद करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, बेली को यह विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि कई लोगों को लगता था कि यूजर्स को ज्यादा विकल्प दिए बिना ही प्रोडक्ट्स में AI टूल्स शामिल किए जा रहे थे।
AI फीचर्स को बंद करना सीख रहे यूजर्स
इसी तरह, मेन (Maine) में बैंगर पब्लिक लाइब्रेरी की एक लाइब्रेरियन ने विजिटर्स के बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाया। लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि वे उन AI फीचर्स को कैसे बंद करें जो अपने-आप ईमेल का सुझाव देते थे, मैसेज का सारांश (समरी) बनाते थे या रोजमर्रा के ऐप्स में दिखाई देते थे।
इन चिंताओं को दूर करने के लिए, साइरस ने एक एजुकेशनल सेशन तैयार किया। इसमें लोगों को यह सिखाने से पहले कि वे उन फीचर्स को कैसे बंद करें जिनका वे इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, यह समझाया गया कि AI कैसे काम करता है।
कुछ विजिटर्स ने माना कि AI हेल्थकेयर और डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकता है। खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि वे यह तय करने की आजादी चाहते हैं कि AI उनके डिजिटल अनुभव का हिस्सा कब और कहां बने।
कई लोगों के लिए, ये वर्कशॉप AI को नकारने के बारे में कम और टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल वापस पाने के बारे में ज्यादा हैं। जैसे-जैसे AI फोन, कंप्यूटर और ऑनलाइन सर्विसेस में आम होता जा रहा है, लाइब्रेरी के ये सेशन ऐसी जगह बन गए हैं जहां लोग यह सीख सकते हैं कि AI को बंद करने का फैसला लेना भी एक सही विकल्प है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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