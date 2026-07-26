अजब-गजब: AI से 'बोर' हो रहे लोग, लाइब्रेरी में भीड़, सीख रहे एआई से बचने के तरीके

अमेरिका के कई हिस्सों में लाइब्रेरी ऐसी वर्कशॉप आयोजित कर रही हैं जहां लोगों को Apple Intelligence और Google Gemini जैसे AI फीचर्स को बंद करना सिखाया जा रहा है।

लाइब्रेरी में 'AI से बचने' वाले वर्कशॉप की मांग बढ़ रही है। यहां कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लोकप्रिय ऑनलाइन सर्विस पर AI-पावर्ड फीचर्स बंद करना सिखाया जा रहा है।

Avoiding AI Workshops: ऐसा लग रहा है कि अब लोग AI से ऊब गए हैं, शायद इसलिए अब इससे बचने के तरीके सीख रहे हैं। वैसे तो लाइब्रेरी में लोग को पढ़ने और सीखने आते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब, अमेरिका के कई हिस्सों में लाइब्रेरी लोगों को 'अन-लर्न' करना (यानी सीखी हुई चीजों को भूलना या छोड़ना) सिखा रही हैं। टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, AI से होने वाली थकान (AI fatigue) के बीच, लाइब्रेरी ऐसी वर्कशॉप आयोजित कर रही हैं जहां लोगों को Apple Intelligence और Google Gemini जैसे AI फीचर्स को बंद करना सिखाया जा रहा है।

लाइब्रेरी में 'AI से बचने' वाले वर्कशॉप की मांग बढ़ रही है रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ फिलाडेल्फिया में लाइब्रेरियन चार्ली बेली ने हाल ही में "अवोइडिंग AI" (AI से कैसे बचें) नाम की एक वर्कशॉप आयोजित की। इस वर्कशॉप में AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल करना सिखाने के बजाय, इस बात पर ध्यान दिया गया कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लोकप्रिय ऑनलाइन सर्विस पर AI-पावर्ड फीचर्स को कैसे बंद किया जाए।

बताया जा रहा है कि एक घंटे के इस सेशन में यह समझाया गया कि कंज्यूमर AI टूल्स कैसे काम करते हैं, कुछ लोगों को ये क्यों उपयोगी लगते हैं और कुछ लोग इनका इस्तेमाल न करना क्यों पसंद कर सकते हैं। इसके बाद, लोगों को अपने डिवाइस पर AI फीचर्स को बंद करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, बेली को यह विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि कई लोगों को लगता था कि यूजर्स को ज्यादा विकल्प दिए बिना ही प्रोडक्ट्स में AI टूल्स शामिल किए जा रहे थे।

AI फीचर्स को बंद करना सीख रहे यूजर्स इसी तरह, मेन (Maine) में बैंगर पब्लिक लाइब्रेरी की एक लाइब्रेरियन ने विजिटर्स के बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाया। लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि वे उन AI फीचर्स को कैसे बंद करें जो अपने-आप ईमेल का सुझाव देते थे, मैसेज का सारांश (समरी) बनाते थे या रोजमर्रा के ऐप्स में दिखाई देते थे।

इन चिंताओं को दूर करने के लिए, साइरस ने एक एजुकेशनल सेशन तैयार किया। इसमें लोगों को यह सिखाने से पहले कि वे उन फीचर्स को कैसे बंद करें जिनका वे इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, यह समझाया गया कि AI कैसे काम करता है।

कुछ विजिटर्स ने माना कि AI हेल्थकेयर और डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकता है। खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि वे यह तय करने की आजादी चाहते हैं कि AI उनके डिजिटल अनुभव का हिस्सा कब और कहां बने।