पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर! Life Certificate बनवाने गए बुजुर्ग के बैंक खाते से उड़ गए ₹1.31 लाख, आप न करें ये गलती
Life Certificate बनवाते समय पेंशनर्स को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। इंदौर में एक बुजुर्ग के दो बैंक खातों से जीवन प्रमाणपत्र बनवाने के दौरान 1.31 लाख रुपये का फ्रॉड हो गया। यह मामला उन सभी पेंशनर्स के लिए चेतावनी है, जो अपना Life Certificate ऑनलाइन बनवाते हैं या बैंक की मदद लेते हैं।
पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को हर साल अपना Life Certificate यानी जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे। लेकिन इसी जरूरी काम के दौरान एक बुजुर्ग के साथ ऐसा मामला सामने आया है, जो हर पेंशनर को सावधान करने वाला है। इंदौर के एक वरिष्ठ नागरिक के दो बैंक खातों से 1.31 लाख रुपये के अनधिकृत ट्रांजैक्शन हो गए। बुजुर्ग SBI बैंक में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे थे। इस मामले में आरोप लगाया गया कि बैंक ने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए एक असुरक्षित वेबसाइट का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकल गए। यह घटना बताती है कि ऑनलाइन सरकारी और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते समय छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खासकर बुजुर्गों को Life Certificate बनवाने के नाम पर आने वाले अनजान फोन, WhatsApp मैसेज और वेबसाइट लिंक से सावधान रहना चाहिए।
Life Certificate बनवाते समय कैसे गायब हुए ₹1.31 लाख
The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता एक रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका पेंशन अकाउंट SBI में था। उनके दूसरे बैंक में भी खाते थे। वह SBI की शाखा में अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे थे। इस सर्टिफिकेट बनवाने के दौरान उनका आधार नंबर लिंक किया गया और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया गया। यानी उनकी पहचान की पुष्टि के लिए फिंगरप्रिंट जैसी जानकारी का इस्तेमाल हुआ। इसके कुछ समय बाद ही उनके मोबाइल पर बैंक खातों से हुए अनधिकृत ट्रांजैक्शन के 13 SMS अलर्ट आने लगे और कुल 1.31 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने इस मामले में बैंक से शिकायत की और अनधिकृत ट्रांजैक्शन पर समय रहते आपत्ति भी दर्ज कराई।
Life Certificate के नाम पर ऐसे ठगते हैं साइबर अपराधी
यह मामला बैंक की ओर से इस्तेमाल की गई असुरक्षित वेबसाइट से जुड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी साइबर अपराधी Life Certificate के नाम पर पेंशनर्स को निशाना बनाते हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने भी इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर पेंशनर्स को चेतावनी दी है। इसके मुताबिक, ठग खुद को बैंक या सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर फोन कर सकते हैं। वे कहते हैं कि पेंशन जारी रखने के लिए Life Certificate अपडेट करना जरूरी है। इसके बाद वे पेंशनर से PPO नंबर, जन्मतिथि, बैंक खाते की जानकारी और आधार नंबर जैसी निजी जानकारी मांग सकते हैं। कई बार ठग यह भी कहते हैं कि वे मोबाइल पर OTP भेज रहे हैं, जिसे बताने पर जीवन प्रमाणपत्र का वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। कुछ मामलों में वे WhatsApp पर फर्जी लिंक या APK फाइल भेजकर ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कह सकते हैं।
Life Certificate बनवाते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान
1. सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करें
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सरकार के आधिकारिक Jeevan Pramaan पोर्टल का इस्तेमाल करें। इसकी वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in है। किसी अनजान वेबसाइट या Google सर्च में दिखने वाले विज्ञापन पर भरोसा करके अपनी जानकारी न भरें। ऐप डाउनलोड करना हो तो आधिकारिक स्रोत से ही करें।
2. OTP, ATM PIN और बैंक पासवर्ड किसी को न बताएं
Life Certificate बनवाने के नाम पर कोई व्यक्ति आपसे OTP, ATM PIN, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड मांगे तो सावधान हो जाएं। बैंक या सरकारी विभाग के नाम पर फोन करने वाला व्यक्ति भी इन जानकारियों का हकदार नहीं है। CPAO ने साफ कहा है कि सरकारी एजेंसियां Life Certificate जमा करने के लिए फोन पर OTP या निजी जानकारी नहीं मांगतीं।
3. अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें
अगर WhatsApp या SMS पर कोई मैसेज आता है कि आपका Life Certificate एक्सपायर हो गया है और पेंशन बंद हो जाएगी, तो घबराकर लिंक न खोलें। पहले अपने बैंक या संबंधित पेंशन विभाग से आधिकारिक नंबर पर संपर्क करके जानकारी की पुष्टि करें।
4. घर बैठे सेवा चाहिए तो पहले उसकी पुष्टि करें
अगर बुजुर्ग बैंक जाने में असमर्थ हैं, तो किसी अनजान व्यक्ति की मदद लेने के बजाय बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से उपलब्ध Doorstep Banking सुविधा के बारे में पूछें। SBI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पेंशनर्स Jeevan Pramaan ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।