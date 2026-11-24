Life Certificate बनवाते समय पेंशनर्स को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। इंदौर में एक बुजुर्ग के दो बैंक खातों से जीवन प्रमाणपत्र बनवाने के दौरान 1.31 लाख रुपये का फ्रॉड हो गया। यह मामला उन सभी पेंशनर्स के लिए चेतावनी है, जो अपना Life Certificate ऑनलाइन बनवाते हैं या बैंक की मदद लेते हैं।

पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को हर साल अपना Life Certificate यानी जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे। लेकिन इसी जरूरी काम के दौरान एक बुजुर्ग के साथ ऐसा मामला सामने आया है, जो हर पेंशनर को सावधान करने वाला है। इंदौर के एक वरिष्ठ नागरिक के दो बैंक खातों से 1.31 लाख रुपये के अनधिकृत ट्रांजैक्शन हो गए। बुजुर्ग SBI बैंक में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे थे। इस मामले में आरोप लगाया गया कि बैंक ने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए एक असुरक्षित वेबसाइट का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकल गए। यह घटना बताती है कि ऑनलाइन सरकारी और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते समय छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खासकर बुजुर्गों को Life Certificate बनवाने के नाम पर आने वाले अनजान फोन, WhatsApp मैसेज और वेबसाइट लिंक से सावधान रहना चाहिए।

Life Certificate बनवाते समय कैसे गायब हुए ₹1.31 लाख The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता एक रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका पेंशन अकाउंट SBI में था। उनके दूसरे बैंक में भी खाते थे। वह SBI की शाखा में अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे थे। इस सर्टिफिकेट बनवाने के दौरान उनका आधार नंबर लिंक किया गया और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया गया। यानी उनकी पहचान की पुष्टि के लिए फिंगरप्रिंट जैसी जानकारी का इस्तेमाल हुआ। इसके कुछ समय बाद ही उनके मोबाइल पर बैंक खातों से हुए अनधिकृत ट्रांजैक्शन के 13 SMS अलर्ट आने लगे और कुल 1.31 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने इस मामले में बैंक से शिकायत की और अनधिकृत ट्रांजैक्शन पर समय रहते आपत्ति भी दर्ज कराई।

Life Certificate के नाम पर ऐसे ठगते हैं साइबर अपराधी यह मामला बैंक की ओर से इस्तेमाल की गई असुरक्षित वेबसाइट से जुड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी साइबर अपराधी Life Certificate के नाम पर पेंशनर्स को निशाना बनाते हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने भी इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर पेंशनर्स को चेतावनी दी है। इसके मुताबिक, ठग खुद को बैंक या सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर फोन कर सकते हैं। वे कहते हैं कि पेंशन जारी रखने के लिए Life Certificate अपडेट करना जरूरी है। इसके बाद वे पेंशनर से PPO नंबर, जन्मतिथि, बैंक खाते की जानकारी और आधार नंबर जैसी निजी जानकारी मांग सकते हैं। कई बार ठग यह भी कहते हैं कि वे मोबाइल पर OTP भेज रहे हैं, जिसे बताने पर जीवन प्रमाणपत्र का वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। कुछ मामलों में वे WhatsApp पर फर्जी लिंक या APK फाइल भेजकर ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कह सकते हैं।

Life Certificate बनवाते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान 1. सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करें डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सरकार के आधिकारिक Jeevan Pramaan पोर्टल का इस्तेमाल करें। इसकी वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in है। किसी अनजान वेबसाइट या Google सर्च में दिखने वाले विज्ञापन पर भरोसा करके अपनी जानकारी न भरें। ऐप डाउनलोड करना हो तो आधिकारिक स्रोत से ही करें।

2. OTP, ATM PIN और बैंक पासवर्ड किसी को न बताएं Life Certificate बनवाने के नाम पर कोई व्यक्ति आपसे OTP, ATM PIN, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड मांगे तो सावधान हो जाएं। बैंक या सरकारी विभाग के नाम पर फोन करने वाला व्यक्ति भी इन जानकारियों का हकदार नहीं है। CPAO ने साफ कहा है कि सरकारी एजेंसियां Life Certificate जमा करने के लिए फोन पर OTP या निजी जानकारी नहीं मांगतीं।

3. अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें अगर WhatsApp या SMS पर कोई मैसेज आता है कि आपका Life Certificate एक्सपायर हो गया है और पेंशन बंद हो जाएगी, तो घबराकर लिंक न खोलें। पहले अपने बैंक या संबंधित पेंशन विभाग से आधिकारिक नंबर पर संपर्क करके जानकारी की पुष्टि करें।