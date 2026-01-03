गोल डिस्प्ले वाली धांसू वॉच, 30 मीटर गहरे पानी में भी चलेगी, इसमें 15000 वॉचफेस
Pebble Round 2 smartwatch: पेबल ने ऑफिशियली राउंड 2 स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। वॉच में 1.3-इंच का कलर ई-पेपर डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 260×260 पिक्सेल और पिक्सेल डेंसिटी 283 डीपीआई है। देखें कीमत और खासियत
पेबल ने ऑफिशियली राउंड 2 स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। वॉच में 1.3-इंच का कलर ई-पेपर डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 260×260 पिक्सेल और पिक्सेल डेंसिटी 283 डीपीआई है। पेबल ने ओरिजिनल मॉडल में दिखने वाले मोटे बेजल को हटा दिया है, जिससे डिस्प्ले किनारों तक फैला हुआ दिखता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी की मोटाई 8.1 एमएम है, जो ओरिजिनल मॉडल के 7.5 एमएम से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज की ज्यादातर स्मार्टवॉच से पतली है। कंपनी ने इसे फिलहाल वैश्विक बाजार में लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
Pebble Round 2 की खासियत
यह स्मार्टवॉच पेबल ओएस पर चलती है, जो ओपन सोर्स है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस को सपोर्ट करती है और पेबल मोबाइल ऐप के जरिए कनेक्ट होती है। पेबल का दावा है कि लो-पावर ई इंक स्क्रीन और नई ब्लूटूथ चिप की वजह से इसकी बैटरी दो हफ्ते तक चलती है। इस डिवाइस में चार फिजिकल बटन, एक टचस्क्रीन इंटरफेस और कम रोशनी में देखने के लिए बैकलाइट है।
पेबल ने राउंड 2 में बेसिक हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स दिए हैं, जिसमें स्टेप काउंटिंग और स्लीप मॉनिटरिंग शामिल है। इसमें कोई हार्ट रेट सेंसर या एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग नहीं है। इस वॉच में एक एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर और हैप्टिक फीडबैक के लिए एक लीनियर रेजोनेंस एक्चुएटर है। दो बिल्ट-इन माइक्रोफोन वॉयस रिप्लाई और AI असिस्टेंट के साथ इंटरैक्शन को सपोर्ट करते हैं। हालांकि, वॉच में स्पीकर नहीं है, इसलिए फोन कॉल सीधे वॉच से हैंडल नहीं किए जा सकते।
पेबल राउंड 2 में 30-मीटर वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग है। यह वॉच पेबल ऐपस्टोर के जरिए ऐप और वॉचफेस डाउनलोड को सपोर्ट करती है, जो 15,000 से ज्यादा ऑप्शन देता है। यह वॉच मैट ब्लैक, ब्रश्ड सिल्वर और पॉलिश्ड रोज गोल्ड कलर में आती है।
इतनी है कीमत
पेबल ने राउंड 2 की कीमत $199 (करीब 18,000 रुपये) रखी है। प्री-ऑर्डर अब rePebble.com पर लाइव हैं, और शिपिंग मई में शुरू होगी।
