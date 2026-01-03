Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़pebble round 2 smartwatch launched with e-paper display
गोल डिस्प्ले वाली धांसू वॉच, 30 मीटर गहरे पानी में भी चलेगी, इसमें 15000 वॉचफेस

गोल डिस्प्ले वाली धांसू वॉच, 30 मीटर गहरे पानी में भी चलेगी, इसमें 15000 वॉचफेस

संक्षेप:

Pebble Round 2 smartwatch: पेबल ने ऑफिशियली राउंड 2 स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। वॉच में 1.3-इंच का कलर ई-पेपर डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 260×260 पिक्सेल और पिक्सेल डेंसिटी 283 डीपीआई है। देखें कीमत और खासियत

Jan 03, 2026 07:03 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

63% OFF

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Red)

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Red)

  • checkPebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Red)
amazon-logo

₹2999

₹7999

खरीदिये

discount

59% OFF

Pebble Royale Legend | 1.43" AMOLED Display | Ultra-Slim Premium Build | Always-On Display | Bluetooth Calling | Health Tracking & Smart Features (Brown)

Pebble Royale Legend | 1.43" AMOLED Display | Ultra-Slim Premium Build | Always-On Display | Bluetooth Calling | Health Tracking & Smart Features (Brown)

  • checkPebble Royale Legend | 1.43" AMOLED Display | Ultra-Slim Premium Build | Always-On Display | Bluetooth Calling | Health Tracking & Smart Features (Brown)
amazon-logo

₹3299

₹7999

खरीदिये

discount

63% OFF

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Black)

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Black)

  • checkPebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Black)
amazon-logo

₹2999

₹7999

खरीदिये

discount

55% OFF

Minitatu Boy's Cotton Round Neck Sweatshirt (MT-3275G-AN)

Minitatu Boy's Cotton Round Neck Sweatshirt (MT-3275G-AN)

  • checkMinitatu Boy's Cotton Round Neck Sweatshirt (MT-3275G-AN)
amazon-logo

₹280.74

₹629

खरीदिये

discount

67% OFF

Pebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces - Grey

Pebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces - Grey

  • checkPebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces - Grey
amazon-logo

₹3299

₹9999

खरीदिये

पेबल ने ऑफिशियली राउंड 2 स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। वॉच में 1.3-इंच का कलर ई-पेपर डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 260×260 पिक्सेल और पिक्सेल डेंसिटी 283 डीपीआई है। पेबल ने ओरिजिनल मॉडल में दिखने वाले मोटे बेजल को हटा दिया है, जिससे डिस्प्ले किनारों तक फैला हुआ दिखता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी की मोटाई 8.1 एमएम है, जो ओरिजिनल मॉडल के 7.5 एमएम से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज की ज्यादातर स्मार्टवॉच से पतली है। कंपनी ने इसे फिलहाल वैश्विक बाजार में लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

सम्बंधित सुझाव

discount

63% OFF

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Red)

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Red)

  • checkPebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Red)
amazon-logo

₹2999

₹7999

खरीदिये

discount

59% OFF

Pebble Royale Legend | 1.43" AMOLED Display | Ultra-Slim Premium Build | Always-On Display | Bluetooth Calling | Health Tracking & Smart Features (Brown)

Pebble Royale Legend | 1.43" AMOLED Display | Ultra-Slim Premium Build | Always-On Display | Bluetooth Calling | Health Tracking & Smart Features (Brown)

  • checkPebble Royale Legend | 1.43" AMOLED Display | Ultra-Slim Premium Build | Always-On Display | Bluetooth Calling | Health Tracking & Smart Features (Brown)
amazon-logo

₹3299

₹7999

खरीदिये

discount

63% OFF

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Black)

Pebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Black)

  • checkPebble Endure 2 1.43” AMOLED Smartwatch with Always-On Display | Rotating Crown | BT Calling | Health Suite | Premium Rugged Build | Multiple Sports Modes| DIY Watch Faces | Step Tracker (Black)
amazon-logo

₹2999

₹7999

खरीदिये

discount

55% OFF

Minitatu Boy's Cotton Round Neck Sweatshirt (MT-3275G-AN)

Minitatu Boy's Cotton Round Neck Sweatshirt (MT-3275G-AN)

  • checkMinitatu Boy's Cotton Round Neck Sweatshirt (MT-3275G-AN)
amazon-logo

₹280.74

₹629

खरीदिये

discount

67% OFF

Pebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces - Grey

Pebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces - Grey

  • checkPebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces - Grey
amazon-logo

₹3299

₹9999

खरीदिये

Pebble Round 2 की खासियत

यह स्मार्टवॉच पेबल ओएस पर चलती है, जो ओपन सोर्स है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस को सपोर्ट करती है और पेबल मोबाइल ऐप के जरिए कनेक्ट होती है। पेबल का दावा है कि लो-पावर ई इंक स्क्रीन और नई ब्लूटूथ चिप की वजह से इसकी बैटरी दो हफ्ते तक चलती है। इस डिवाइस में चार फिजिकल बटन, एक टचस्क्रीन इंटरफेस और कम रोशनी में देखने के लिए बैकलाइट है।

ये भी पढ़ें:फिर आया ₹1 प्लान, 60GB डेटा के साथ मिलेंगे 3000 SMS, देखें ऑफर की लास्ट डेट
ये भी पढ़ें:भारत में आते ही धूम मचा देगा OnePlus Nord 6, इतनी होगी कीमत, देखें खासियत

पेबल ने राउंड 2 में बेसिक हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स दिए हैं, जिसमें स्टेप काउंटिंग और स्लीप मॉनिटरिंग शामिल है। इसमें कोई हार्ट रेट सेंसर या एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग नहीं है। इस वॉच में एक एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर और हैप्टिक फीडबैक के लिए एक लीनियर रेजोनेंस एक्चुएटर है। दो बिल्ट-इन माइक्रोफोन वॉयस रिप्लाई और AI असिस्टेंट के साथ इंटरैक्शन को सपोर्ट करते हैं। हालांकि, वॉच में स्पीकर नहीं है, इसलिए फोन कॉल सीधे वॉच से हैंडल नहीं किए जा सकते।

पेबल राउंड 2 में 30-मीटर वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग है। यह वॉच पेबल ऐपस्टोर के जरिए ऐप और वॉचफेस डाउनलोड को सपोर्ट करती है, जो 15,000 से ज्यादा ऑप्शन देता है। यह वॉच मैट ब्लैक, ब्रश्ड सिल्वर और पॉलिश्ड रोज गोल्ड कलर में आती है।

सम्बंधित सुझाव

The Mystery of the Missing Apples

The Mystery of the Missing Apples

  • checkThe Mystery of the Missing Apples
amazon-logo

₹167

खरीदिये

discount

40% OFF

Pebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life | 100+ Sports Modes | Advanced Health Tracking | HR & SpO2| Stress| Sleep | OneKey Measurement | Smart Notifications - Black

Pebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life | 100+ Sports Modes | Advanced Health Tracking | HR & SpO2| Stress| Sleep | OneKey Measurement | Smart Notifications - Black

  • checkPebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life | 100+ Sports Modes | Advanced Health Tracking | HR & SpO2| Stress| Sleep | OneKey Measurement | Smart Notifications - Black
amazon-logo

₹2999

₹4999

खरीदिये

discount

63% OFF

Pebble Shuffle 1.43" AMOLED Smartwatch with 3 Interchangeable Dials & Straps Bluetooth Calling, Health Monitoring, Premium Metal Body

Pebble Shuffle 1.43" AMOLED Smartwatch with 3 Interchangeable Dials & Straps Bluetooth Calling, Health Monitoring, Premium Metal Body

  • checkPebble Shuffle 1.43" AMOLED Smartwatch with 3 Interchangeable Dials & Straps Bluetooth Calling
  • checkHealth Monitoring
  • checkPremium Metal Body
amazon-logo

₹3699

₹9999

खरीदिये

discount

82% OFF

Minitatu Boy's Cotton Neck Hooded Sweatshirt (MT-3295E-AN_Grey Melange_12-18 Months)

Minitatu Boy's Cotton Neck Hooded Sweatshirt (MT-3295E-AN_Grey Melange_12-18 Months)

  • checkMinitatu Boy's Cotton Neck Hooded Sweatshirt (MT-3295E-AN_Grey Melange_12-18 Months)
amazon-logo

₹218.59

₹1220

खरीदिये

discount

40% OFF

Pebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life| 100+ Sports Modes| Advanced Health Tracking HR| SpO2| Stress| Sleep| OneKey Measurement| Smart Notifications - (Midnight Blue)

Pebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life| 100+ Sports Modes| Advanced Health Tracking HR| SpO2| Stress| Sleep| OneKey Measurement| Smart Notifications - (Midnight Blue)

  • checkPebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life| 100+ Sports Modes| Advanced Health Tracking HR| SpO2| Stress| Sleep| OneKey Measurement| Smart Notifications - (Midnight Blue)
amazon-logo

₹2999

₹4999

खरीदिये

इतनी है कीमत

पेबल ने राउंड 2 की कीमत $199 (करीब 18,000 रुपये) रखी है। प्री-ऑर्डर अब rePebble.com पर लाइव हैं, और शिपिंग मई में शुरू होगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।