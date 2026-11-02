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नया Pebble स्मार्ट बैंड रिकॉर्ड करेगा आपकी बातें, AI से तैयार होंगे नोट्स; इतनी है कीमत

By Pranesh Tiwari
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Pebble ने Qore Vox स्क्रीनलेस वेलनेस बैंड लॉन्च किया है, जो हेल्थ ट्रैकिंग के साथ मीटिंग और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। इसमें AI ट्रांसक्रिप्शन, समरी, 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और 10 दिन तक की बैटरी मिलती है।

Pebble Qore Vox
Pebble Qore Vox को 6000 रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है।

स्मार्ट बैंड का इस्तेमाल अब तक ज्यादातर लोग हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए करते आए हैं, लेकिन टेक ब्रैंड Pebble ने भारत में एक ऐसा स्मार्ट बैंड लॉन्च किया है, जो इन कामों के अलावा ऑफिस मीटिंग, लेक्चर और जरूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने में भी मदद करेगा। कंपनी ने Pebble Qore Vox नाम से नया स्क्रीनलेस वेलनेस बैंड पेश किया है। इसमें AI बेस्ड वॉइस रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्शन और समरी बनाने जैसे फंक्शंस दिए गए हैं।

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Pebble Qore Vox की सबसे बड़ी खासियत इसका वॉयस रिकॉर्डिंग फीचर है। यूजर्स बैंड के साइड बटन को दो बार दबाकर किसी बातचीत, मीटिंग या अपने किसी आइडिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद इसे Pebble Vox ऐप के साथ सिंक किया जा सकता है। ऐप में AI की मदद से बातचीत का ट्रांसक्रिप्शन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा AI पूरी रिकॉर्डिंग की समरी भी बनाएगा, जिससे यूजर्स को लंबी बात दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयार किए गए नोट्स और समरी को WhatsApp या ईमेल की मदद से शेयर भी किया जा सकता है।

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दिया गया है कई भाषाओं का सपोर्ट

स्मार्ट बैंड में भाषाओं के सपोर्ट पर भी ध्यान दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, Pebble Vox ऐप अंग्रेजी के अलावा सात भारतीय भाषाओं हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बंगाली और पंजाबी को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही 24 विदेशी भाषाओं में भी बातचीत को पहचानकर टेक्स्ट में बदलने का विकल्प मिलेगा।

बैंड में 100 मिनट तक की रिकॉर्डिंग सीधे स्टोर की जा सकती है। यानी रिकॉर्डिंग के समय इसका स्मार्टफोन से कनेक्ट रहना जरूरी नहीं है। फोन से कनेक्टिविटी मिलने पर रिकॉर्डिंग अपने आप ऐप के साथ सिंक हो सकती है। खास बात है कि कंपनी AI ट्रांसक्रिप्शन और समरी के लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ले रही है। इन सुविधाओं के इस्तेमाल पर रिकॉर्डिंग या समरी नंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं है।

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रिकॉर्डिंग के वक्त जलती है लाइट

प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसमें रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए यूजर को खुद साइड बटन दो बार दबाना होगा। रिकॉर्डिंग चालू होने पर बैंड के बाहर लगी नीली इंडिकेटर लाइट जलती है, जिससे आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। कंपनी का कहना है कि ऑडियो फाइल, ट्रांसक्रिप्शन और समरी पूरी तरह यूजर के डिवाइस या फोन पर ही रहती हैं।

Pebble Qore Vox

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग ऑप्शंस भी

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए Pebble Qore Vox में 4PD सेंसर दिए गए हैं। इनकी मदद से हार्ट रेट, हार्ट रेट वैरिएबिलिटी (HRV), ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस और स्लीप ट्रैकिंग की जा सकती है। इसमें रिकवरी स्कोर और डेली AI हेल्थ रिपोर्ट भी मिलती है, जो नींद, एक्टिविटी और हार्ट रेट के आंकड़ों के आधार पर आराम और फिटनेस से जुड़े सजेशंस देती है। बैंड में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, ऑटोमैटिक वॉकिंग और रनिंग डिटेक्शन जैसे ऑप्शंस भी हैं। GPS ट्रैकिंग के लिए इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करना होगा।

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डिजाइन की बात करें तो इसका वजन करीब 53 ग्राम है। इसमें प्रीमियम IML फिनिश वाली बॉडी और एडजस्टेबल स्ट्रेचेबल स्ट्रैप दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 10 दिन तक चल सकती है। डिस्प्ले नहीं होने के बावजूद इसमें कॉल, मैसेज और ऐप नोटिफिकेशन के लिए वाइब्रेशन और लाइट अलर्ट मिलते हैं।

खास ऑफर प्राइस पर खरीदने का मौका

Pebble Qore Vox को भारत में 5,799 रुपये की इंट्रोडक्टरी कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसकी MRP 9,999 रुपये है। यह Stealth Black, Storm Blue और Summit Brown कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। फिलहाल इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। जल्द ही यह Amazon और Flipkart पर भी सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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