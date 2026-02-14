Hindustan Hindi News
Pebble Qore रिव्यू: 45 दिन की बैटरी वाला स्क्रीन-फ्री फिटनेस बैंड, कम कीमत में धाकड़ फीचर्स

Feb 14, 2026 09:19 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप एक ऐसा फिटनेस बैंड चाहते हैं जो मिनिमल डिजाइन के साथ ज्यादा दिनों तक बैटरी लाइफ दे और आपकी हेल्थ पर नजर रखे, तो Pebble Qore आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। हम यहां इसका डीटेल्ड रिव्यू लेकर आए हैं। 

Pebble Qore रिव्यू: 45 दिन की बैटरी वाला स्क्रीन-फ्री फिटनेस बैंड, कम कीमत में धाकड़ फीचर्स

आज के दौर में जहां स्मार्टवॉच बड़ी स्क्रीन, कलरफुल डिस्प्ले और ढेर सारे ऐप्स के साथ आती हैं, वहीं Pebble Qore एक अलग और मिनिमल अप्रोच अपनाता है। यह एक स्क्रीन-फ्री फिटनेस बैंड है, जिसकी कोशिश आपको टेक्नोलॉजी और नोटिफिकेशंस के झंझट में उलझाने की नहीं, बल्कि आपकी सेहत पर फोकस बनाए रखने की है। यह डिवाइस उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो फिटनेस ट्रैकिंग चाहते हैं, लेकिन हर समय कलाई पर चमकती स्क्रीन नहीं देखना चाहते। हमने इसे करीब चार सप्ताह तक लगातार इस्तेमाल किया और आपके साथ डीटेल्ड रिव्यू शेयर कर रहे हैं।

मिनिमल डिजाइन और कम्फर्ट

Pebble Qore का डिजाइन बेहद मिनिमल और लाइटवेट है। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, जिससे यह दिखने में सिंपल लेकिन इस्तेमाल करने में बेहद कंफर्टेबल बन जाता है। इसका नायलॉन वेल्क्रो स्ट्रैप कलाई पर अच्छी पकड़ बनाता है और इसे लंबे समय तक पहनने पर भी असहज महसूस नहीं होता। आप इसे ऑफिस, जिम, वॉक या सोते समय भी आराम से पहन सकते हैं।

Pebble Qore
ये भी पढ़ें:UBON Breakfast Maker रिव्यू: फटाफट नाश्ता बनाने वाला बेहद काम का 3-इन-1 गैजेट

स्क्रीन ना होने का एक बड़ा फायदा यह है कि बैटरी कम खर्च होती है और ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशंस कम रहते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह ‘डिस्ट्रैक्शन-फ्री’ अप्रोच कई यूजर्स को पसंद आ रहा है।

Pebble Qore

सबसे बड़ी ताकत है बैटरी लाइफ

फिटनेस बैंड की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी बैटरी लाइफ है। कंपनी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 30 से 45 दिनों तक चल सकता है। आमतौर पर स्मार्ट बैंड को हर 4–7 दिन में चार्ज करना पड़ता है, लेकिन Pebble Qore इस मामले में अलग है। कम चार्जिंग का मतलब है कम चार्जिंग का झंझट और ज्यादा रेग्युलर ट्रैकिंग।

Pebble Qore

हमारे रिव्यू पीरियड के दौरान करीब एक महीने में हमें इसे दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में लंबी बैटरी लाइफ खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ट्रैवल करते हैं या जिनका लाइफस्टाइल बिजी रहता है।

ये भी पढ़ें:लग्जरी कार Mustang वाले इयरबड्स और स्मार्टवॉच लाई ये कंपनी; कीमत 2999 से शुरू

ढेरों हेल्थ और फिटनेस फीचर्स

Pebble Qore सिर्फ डिजाइन और बैटरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें कई जरूरी हेल्थ फीचर्स भी शामिल हैं। यह हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन लेवल), स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और HRV (हार्ट रेट वैरिएबिलिटी) जैसे फीचर्स देता है। इसके अलावा यह आपके रोजाना के स्टेप्स और एक्टिविटी लेवल को भी रिकॉर्ड करता है।

Pebble Qore

100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स का सपोर्ट इसे और काम का बनाता है। चाहे आप वॉकिंग करें, रनिंग, साइकलिंग या कोई और ऐक्टिविटी- यह बैंड आपकी हर ऐक्टिविटी का रिकॉर्ड रखता है। सारा डाटा मोबाइल ऐप में ग्राफ और रिपोर्ट के तौर पर दिखाई देता है, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को टाइम के साथ देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Vivo X200T रिव्यू: पावरफुल कैमरा वाला फ्लैगशिप-किलर स्मार्टफोन

ऐप एक्सपीरियंस और कनेक्टिविटी

Pebble Qore एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के साथ काम करता है। इसे Qwatch Pro मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने पर आपको डीटेल्ड हेल्थ डाटा देखने को मिलता है। ऐप इंटरफेस सिंपल है और बेसिक यूजर्स के लिए इसे समझना आसान है।

Pebble Qore

बैंड कॉल और मेसेज के लिए वाइब्रेशन अलर्ट भी देता है। भले ही इसमें स्क्रीन नहीं है, लेकिन जरूरी नोटिफिकेशन मिस नहीं होते। यह एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देता है, जिसमें जरूरी जानकारी मिलती है, लेकिन ढेरों नोटिफिकेशन की बाढ़ नहीं आती।

ये भी पढ़ें:UBON Selfie Stick और Mr. Mike रिव्यू: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो

आपको खरीदना चाहिए या नहीं?

Pebble Qore उन लोगों के लिए बेहतर है जो फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं या जिन्हें डेली लाइफ में हेल्थ ट्रैकिंग चाहिए। अगर आप रोजाना एक्टिव रहने, नींद पर नजर रखने और बेसिक हेल्थ पैरामीटर मॉनिटर करने जैसे काम करने का मन बना रहे हैं तो यह एक अच्छा विकल्प बन सकता है।बजट सेगमेंट में आने वाला यह बैंड अपनी कीमत के हिसाब से अच्छी वैल्यू देता है। लंबी बैटरी, जरूरी हेल्थ फीचर्स और मिनिमल डिजाइन इसे उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं जो बिना ज्यादा खर्च किए फिटनेस ट्रैकिंग शुरू करना चाहते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

