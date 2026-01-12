Hindustan Hindi News
Pebble Qore Becomes Number 1 Amazon Bestseller in Fitness Tracker Category Within 48 Hours of Launch
स्क्रीन वाले स्मार्ट बैंड हो गए पुराने! 48 घंटे में बेस्ट-सेलर बना गया ये नया वेलनेस ट्रैकर

स्क्रीन वाले स्मार्ट बैंड हो गए पुराने! 48 घंटे में बेस्ट-सेलर बना गया ये नया वेलनेस ट्रैकर

संक्षेप:

Pebble Qore ने लॉन्च के 48 घंटे के अंदर Amazon पर फिटनेस ट्रैकर कैटेगरी में नंबर-1 बेस्टसेलर की पोजीशन पा ली है। स्क्रीन-फ्री डिजाइन, 45 दिन की बैटरी और बिना सब्सक्रिप्शन जैसे फीचर्स ने इसे यूजर्स की पसंद बना दिया।

Jan 12, 2026 04:11 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय वियरेबल टेक्नोलॉजी मार्केट में Pebble ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी का नया वेलनेस ट्रैकर Pebble Qore लॉन्च के सिर्फ 48 घंटे के अंदर Amazon की फिटनेस ट्रैकर कैटेगरी में नंबर-1 बेस्टसेलर बन गया है। जबरदस्त डिमांड के चलते शुरुआती स्टॉक दो दिनों में ही पूरी तरह बिक गया, जिससे यह साफ है कि यूजर्स अब ट्रेडिशनल स्मार्ट बैंड के बजाय नए और आसान वेलनेस सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं।

Pebble Qore को खास तौर पर स्क्रीन-फ्री वेलनेस ट्रैकर के रूप में पेश किया गया है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लगातार स्क्रीन देखने से बचना चाहते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी सेहत मॉनीटर करना चाहते हैं। बढ़ते स्क्रीन-टाइम और डिजिटल ओवरलोड के बीच ऐसे डिवाइस तेजी से पसंद किए जा रहे हैं, जो जरूरी हेल्थ डाटा तो दें लेकिन बार-बार ध्यान ना भटकाएं।

ये भी पढ़ें:स्मार्टवॉच में ही कैमरा और इयरबड्स भी! Ai+ ने पेश की NovaWatch सीरीज

मिलती है पूरे 45 दिनों की बैटरी लाइफ

डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी 45 दिन की लंबी बैटरी लाइफ है। एक बार चार्ज करने के बाद यूजर्स को लंबे समय तक चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। Pebble Qore हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप ट्रैकिंग, HRV, स्टेप काउंट और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करता है। इसके साथ मिलने वाला मोबाइल ऐप एक ओवरऑल हेल्थ स्कोर भी दिखाता है, जिससे यूजर अपनी शारीरिक स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं।

Pebble Qore का डिजाइन हल्का और आरामदायक रखा गया है, जिससे इसे दिन-रात पहना जा सके। यह खासतौर पर स्लीप ट्रैकिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि स्क्रीन ना होने के चलते नींद के दौरान किसी तरह की रुकावट नहीं होती। इसके अलावा, इसमें स्मार्ट अलर्ट और कैमरा शटर कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं, जो बिना स्क्रीन के भी कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं।

ये भी पढ़ें:iPhone 11 Pro समेत ये डिवाइस हुए ‘Vintage’, आपका भी लिस्ट में तो नहीं?

इतनी है नए वियरेबल की कीमत

4,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया Pebble Qore देशभर में Amazon, Flipkart और Pebble की आधिकारिक वेबसाइट और बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म पर 2,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। बता दें, अब कंपनी इसके अगले वर्जन Pebble Qore 2 पर भी काम कर रही है।

Pranesh Tiwari

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
