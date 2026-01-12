स्क्रीन वाले स्मार्ट बैंड हो गए पुराने! 48 घंटे में बेस्ट-सेलर बना गया ये नया वेलनेस ट्रैकर
Pebble Qore ने लॉन्च के 48 घंटे के अंदर Amazon पर फिटनेस ट्रैकर कैटेगरी में नंबर-1 बेस्टसेलर की पोजीशन पा ली है। स्क्रीन-फ्री डिजाइन, 45 दिन की बैटरी और बिना सब्सक्रिप्शन जैसे फीचर्स ने इसे यूजर्स की पसंद बना दिया।
भारतीय वियरेबल टेक्नोलॉजी मार्केट में Pebble ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी का नया वेलनेस ट्रैकर Pebble Qore लॉन्च के सिर्फ 48 घंटे के अंदर Amazon की फिटनेस ट्रैकर कैटेगरी में नंबर-1 बेस्टसेलर बन गया है। जबरदस्त डिमांड के चलते शुरुआती स्टॉक दो दिनों में ही पूरी तरह बिक गया, जिससे यह साफ है कि यूजर्स अब ट्रेडिशनल स्मार्ट बैंड के बजाय नए और आसान वेलनेस सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं।
Pebble Qore को खास तौर पर स्क्रीन-फ्री वेलनेस ट्रैकर के रूप में पेश किया गया है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लगातार स्क्रीन देखने से बचना चाहते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी सेहत मॉनीटर करना चाहते हैं। बढ़ते स्क्रीन-टाइम और डिजिटल ओवरलोड के बीच ऐसे डिवाइस तेजी से पसंद किए जा रहे हैं, जो जरूरी हेल्थ डाटा तो दें लेकिन बार-बार ध्यान ना भटकाएं।
मिलती है पूरे 45 दिनों की बैटरी लाइफ
डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी 45 दिन की लंबी बैटरी लाइफ है। एक बार चार्ज करने के बाद यूजर्स को लंबे समय तक चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। Pebble Qore हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप ट्रैकिंग, HRV, स्टेप काउंट और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करता है। इसके साथ मिलने वाला मोबाइल ऐप एक ओवरऑल हेल्थ स्कोर भी दिखाता है, जिससे यूजर अपनी शारीरिक स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं।
Pebble Qore का डिजाइन हल्का और आरामदायक रखा गया है, जिससे इसे दिन-रात पहना जा सके। यह खासतौर पर स्लीप ट्रैकिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि स्क्रीन ना होने के चलते नींद के दौरान किसी तरह की रुकावट नहीं होती। इसके अलावा, इसमें स्मार्ट अलर्ट और कैमरा शटर कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं, जो बिना स्क्रीन के भी कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं।
इतनी है नए वियरेबल की कीमत
4,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया Pebble Qore देशभर में Amazon, Flipkart और Pebble की आधिकारिक वेबसाइट और बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म पर 2,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। बता दें, अब कंपनी इसके अगले वर्जन Pebble Qore 2 पर भी काम कर रही है।
