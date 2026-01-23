45 दिन की बैटरी, AI हेल्थ एनालिसिस और बिना स्क्रीन वाला Pebble Qore 2 लॉन्च

संक्षेप: Pebble ने भारत में अपना नया Qore 2 वेलनेस बैंड लॉन्च किया है, जो बिना स्क्रीन के 24×7 हेल्थ ट्रैकिंग और AI हेल्थ एनालिसिस फीचर देता है। यह 45 दिनों तक की बैटरी लाइफ ऑफर करता है।

Pebble Qore 2 Launch: स्मार्ट वियरेबल ब्रैंड Pebble ने भारतीय मार्केट में अपना नया Pebble Qore 2 Wellness Band लॉन्च कर दिया है। यह एक स्क्रीन-फ्री स्मार्ट वेलनेस बैंड है, जिसे खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी सेहत पर नजर रखना चाहते हैं। कंपनी का दावा है कि यह बैंड 45 दिनों तक की बैटरी लाइफ देता है, जो इस सेगमेंट में बड़ा हाइलाइट माना जा रहा है।

Pebble Qore 2 को ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो सिंपल, मिनिमल और भरोसेमंद हेल्थ ट्रैकिंग चाहते हैं। इसमें 24×7 हेल्थ और वेलनेस मॉनिटरिंग की सुविधा मिलती है। इस प्रीमियम मेटल बॉडी वेलनेस बैंड में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2, HRV, बॉडी टेम्परेचर ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप एनालिसिस और स्टेप ट्रैकिंग जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं।

वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन AI Health Analysis Pebble Qore 2 को Pebble Halo मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए यूजर्स को AI बेस्ड हेल्थ एनालिसिस मिलता है। खास बात यह है कि कंपनी इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ले रही, जिससे यह बैंड लॉन्ग-टर्म यूजेस के लिए अफॉर्डेबल विकल्प बन जाता है।

स्क्रीन ना होने के बावजूद भी मिल रहे स्मार्ट फीचर्स भी वियरेबल में कोई स्क्रीन नहीं दी गई है लेकिन इसके बावजूद Pebble Qore 2 कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें हाइड्रेशन रिमाइंडर, सेडेंटरी अलर्ट, Find My Device, कैमरा शटर कंट्रोल और हैप्टिक कॉल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। स्क्रीन ना होने की वजह से यूजर को बार-बार नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती।

ऐसा है फिटनेस बैंड का डिजाइन और बिल्ड क्वॉलिटी Pebble Qore 2 में प्रीमियम मेटल बॉडी दी गई है और यह 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट है। इसमें रिप्लेस किए जा सकने वाले स्ट्रैप्स मिलते हैं। यह वेलनेस बैंड तीन कलर ऑप्शन- Lunar Brown, Nebula Blue और Cosmic Black में उपलब्ध है, जो इसे फिटनेस के साथ-साथ फैशन के मामले में भी अट्रैक्टिव बनाता है।