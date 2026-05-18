Parents की टेंशन खत्म: अब बिना बैंक अकाउंट के भी बच्चे चला सकेंगे Paytm UPI, ऐसे काम करेगा नया फीचर

Paytm ने Teenagers के लिए नया Pocket Money फीचर लॉन्च किया है। अब बिना बैंक अकाउंट के भी बच्चे UPI पेमेंट कर सकेंगे। डिटेल में जानते हैं कैसे काम करता है यह फीचर और Parents को क्या फायदे मिलेंगे।

Paytm ने एक नया Pocket Money फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब बच्चे और Teenagers बिना बैंक अकाउंट के भी UPI पेमेंट कर सकेंगे। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के खर्च पर नजर रख पाएंगे और जरूरत के हिसाब से लिमिट भी सेट कर सकेंगे। कई बार हर पेमेंट के लिए पेरेंट्स का फोन लेना पड़ता है या OTP मांगना पड़ता है। Paytm का नया फीचर इसी परेशानी को खत्म करने के लिए लाया गया है।

कंपनी का कहना है कि इस फीचर से बच्चों को डिजिटल पेमेंट की आदत लगेगी, वहीं पेरेंट्स को खर्च पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी के लिए कई लिमिट और सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए आपको डिटेल में समझाते हैं कि Paytm Pocket Money फीचर कैसे काम करेगा और इसमें क्या-क्या खास मिलने वाला है।

Paytm Pocket Money फीचर Paytm का नया Pocket Money फीचर Teenagers को बिना खुद का बैंक अकाउंट खोले UPI पेमेंट करने की सुविधा देता है। यह फीचर NPCI के UPI Circle सिस्टम पर आधारित है, जहां पेरेंट्स या परिवार का कोई भरोसेमंद सदस्य बच्चे को पेमेंट एक्सेस दे सकता है। इसका मतलब यह है कि पैसे पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से ही कटेंगे, लेकिन बच्चा अपने मोबाइल से खुद पेमेंट कर पाएगा। इससे बार-बार OTP मांगने या Parents का फोन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे बच्चे Paytm Pocket Money फीचर Paytm का कहना है कि यह फीचर खास तौर पर रोजमर्रा के छोटे खर्चों को आसान बनाने के लिए लाया गया है। Teenagers इसका इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज कैंटीन में पेमेंट करने, मेट्रो और कैब बुक करने, मोबाइल रिचार्ज कराने, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने और छोटी-मोटी शॉपिंग के लिए कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक आज के समय में Teenagers भी डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट या कार्ड न होने की वजह से उन्हें परेशानी होती है।

Parents को मिलेगा पूरा कंट्रोल इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में रहेगा। अगर जरूरत पड़े तो पेरेंट्स तुरंत एक्सेस बंद भी कर सकते हैं। इससे बच्चों को डिजिटल फ्रीडम भी मिलेगी और सुरक्षा भी बनी रहेगी। Paytm Pocket Money फीचर में कुछ लिमिट भी तय की गई हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। कंपनी के मुताबिक एक बार में अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेमेंट की जा सकती है। वहीं पूरे महीने में 15,000 रुपए तक खर्च करने की अनुमति होगी। इसके अलावा फीचर एक्टिव होने के शुरुआती 30 मिनट तक सिर्फ 500 रुपए की लिमिट रहेगी। वहीं पहले 24 घंटे में कुल 5,000 रुपए तक ही खर्च किया जा सकेगा।

ऐसे करें Pocket Money फीचर एक्टिव Paytm Pocket Money फीचर को एक्टिव करना काफी आसान है:

Step 1: सबसे पहले Paytm ऐप को अपडेट करना होगा। इसके बाद Mobile/Contact सेक्शन में जाकर Pocket Money ऑप्शन चुनना होगा।

Step 2: फिर बच्चे का नंबर या UPI ID जोड़नी होगी जिसके लिए फीचर एक्टिव करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करके Spending Limit सेट करनी होगी।