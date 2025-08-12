Paytm Payments Services को RBI से राहत, अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह करेगा काम Paytm Payments Services Gets RBI Approval to Operate as Online Payment Aggregator Here is what will change, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Paytm Payments Services Gets RBI Approval to Operate as Online Payment Aggregator Here is what will change

Paytm Payments Services को RBI से राहत, अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह करेगा काम

Paytm Payments Services को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, जिससे अब कंपनी ऑफीशियली ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर में काम कर सकेगी। इस फैसले से Paytm को डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 11:46 PM
share Share
Follow Us on
Paytm Payments Services को RBI से राहत, अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह करेगा काम

लोकप्रिय पेमेंट प्लेटफॉर्म Paytm की पार्टनर कंपनी Paytm Payments Services Ltd (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बड़ी राहत मिली है। अब कंपनी को ‘इन-प्रिंसिपल’ अप्रूवल मिल गया है, जिसके तहत वह देश में एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकेगी। यह मंजूरी फिलहाल शुरुआती लेवल पर है और कंपनी को फुल ऑपरेशन के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

RBI का यह कदम Paytm के लिए खास मायने रखता है, क्योंकि इससे कंपनी अपने मर्चेंट पार्टनर्स को डिजिटल पेमेंट सर्विसेज पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध करा सकेगी। पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर Paytm Payments Services अब मर्चेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस एक ही प्लेटफॉर्म पर दे सकेगी।

ये भी पढ़ें:Google Chrome ब्राउजर खरीदने निकली ये AI कंपनी, दिया 'डबल' कीमत का ऑफर

क्या होता है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर?

ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर वह ऑर्गनाइजेशन होता है जो मर्चेंट्स और ग्राहकों के बीच डिजिटल पेमेंट को आसान बनाता है। यह प्लेटफॉर्म सभी तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस कर सकता है और मर्चेंट्स को बिना किसी मुश्किल टेक सेटअप के पेमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा देता है।

Paytm Payments Services ने बताया कि RBI की परमिशन मिलने के बाद कंपनी अब अपने डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को और मजबूत करेगी और ज्यादा से ज्यादा छोटे-बड़े व्यवसायों को जोड़ने पर फोकस करेगी। कंपनी का कहना है कि इससे भारत में कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन में और तेजी आएगी।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए कड़े हैं नियम

बता दें, RBI ने पिछले कुछ वर्षों में पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जिससे ग्राहकों का डाटा सुरक्षित रहे और डिजिटल पेमेंट सिस्टम अच्छे से काम करते रहें। Paytm के लिए यह अप्रूवल ऐसे समय आया है जब डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक लोग ऑनलाइन पेमेंट को अपना रहे हैं।

RBI के फैसले के बाद Paytm Payments Services के पास देश में डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका है।

Paytm paytm ban paytm kyc अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।