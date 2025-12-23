Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Paytm new Checkin feature Now Cancel Flights ticket at just 99 rupees know How to get full refund how to do
अब Flight Ticket कैंसिल करने पर नहीं कटेंगे हजारों! सिर्फ ₹99 में होगा कैंसिलेशन, जानें नया तरीका

अब Flight Ticket कैंसिल करने पर नहीं कटेंगे हजारों! सिर्फ ₹99 में होगा कैंसिलेशन, जानें नया तरीका

संक्षेप:

Paytm Checkin ने लॉन्च किया 99 रुपए फ्लाइट कैंसिलेशन फीचर जो आपको टिकट को बिना मुश्किल के रद्द करने पर फुल रिफंड देता है। कैसे काम करता है कैंसिलेशन प्रोसेस। 

Dec 23, 2025 04:47 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फ्लाइट टिकट बुक करते समय अचानक प्लान में बदल जाना आम बात है चाहे वह पर्सनल वजह हो, उड़ान में बदलाव या किसी कोई समस्या की वजह से। इस अनिश्चितता को देखते हुए Paytm ने अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म Paytm Checkin में एक नया और पावरफुल फीचर पेश किया है, जिसका नाम है 99 फ्लाइट कैंसिलेशन ऑप्शन। अब जब आप Paytm Checkin ऐप से फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हों, तो आपको 99 रुपए में कैंसिलेशन का एड-ऑन चुनने का ऑप्शन मिल सकता है अगर आपकी चुनी हुई फ्लाइट इस फीचर के लिए eligible है। इससे पहले फ्लाइट कैंसिल करने पर एयरलाइन पेनल्टी और Refund Rules के बीच उलझ जाना पड़ता था, लेकिन इस नए फीचर के साथ टिकट रद्द करना काफी आसान और साफ-सुथरा हो जाता है।

Paytm Checkin में 99 रुपए Cancellation Feature कैसे काम करता है?

1) बुकिंग के समय ऑप्शन दिखेगा

जब आप Paytm Checkin ऐप या वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो चेकआउट पेज पर यह विकल्प optional add-on के रूप में दिखता है। अगर आपकी चुनी हुई उड़ान इस सुविधा के लिए उपलब्ध है, तो आप इसे चुन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Aadhaar में मोबाइल नंबर गलत है या हो गया बंद? तो अब 5 मिनट में ऐसे करें अपडेट

2) 99 रुपए जोड़ें और कैंसिलेशन पॉलिसी पाएं

यदि ऑप्शन उपलब्ध है, तो आप 99 रुपए upfront देकर इसे अपने बुकिंग में जोड़ सकते हैं। यह राशि केवल उस विशिष्ट बुकिंग पर लागू होती है और बाद में कैंसिलेशन या रिफंड को आसान बनाती है।

3) App से सीधा कैंसिल करें

अगर आपका प्लान बदल जाता है, तो आपको एयरलाइन से अलग से संपर्क नहीं करना होता। बस ऐप में जाएँ और अपनी eligible बुकिंग को कैंसिल करें। इसके बाद Full Refund प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

4) ऑफर और Discounts अलग से लागू होते हैं

कुछ Seasonal Discounts या Bank Offers भी मिल सकते हैं, लेकिन ये 99 रुपए Cancellation Charge से अलग होते हैं। यात्रा बुकिंग पर मिले किसी भी प्राइस ऑफ़र का लाभ उठाने से पहले अंतिम पेज पर 99 रुपए फीचर की स्थिति चेक करना बेहतर है।

अगर आपका ट्रैवल प्लान फ़िक्स है, तो शायद आपको यह जरूरी न लगे लेकिन अगर थोड़ी भी शंका हो, तो 99 रुपए upfront देना एक सस्ता और साफ उपाय हो सकता है।

ये भी पढ़ें:आज से ₹28,999 में मिल रहा Motorola का सबसे पतला रफ एंड टफ बॉडी वाला 5G फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
IndiGo Flight

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।