अब Flight Ticket कैंसिल करने पर नहीं कटेंगे हजारों! सिर्फ ₹99 में होगा कैंसिलेशन, जानें नया तरीका

संक्षेप: Paytm Checkin ने लॉन्च किया 99 रुपए फ्लाइट कैंसिलेशन फीचर जो आपको टिकट को बिना मुश्किल के रद्द करने पर फुल रिफंड देता है। कैसे काम करता है कैंसिलेशन प्रोसेस।

फ्लाइट टिकट बुक करते समय अचानक प्लान में बदल जाना आम बात है चाहे वह पर्सनल वजह हो, उड़ान में बदलाव या किसी कोई समस्या की वजह से। इस अनिश्चितता को देखते हुए Paytm ने अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म Paytm Checkin में एक नया और पावरफुल फीचर पेश किया है, जिसका नाम है 99 फ्लाइट कैंसिलेशन ऑप्शन। अब जब आप Paytm Checkin ऐप से फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हों, तो आपको 99 रुपए में कैंसिलेशन का एड-ऑन चुनने का ऑप्शन मिल सकता है अगर आपकी चुनी हुई फ्लाइट इस फीचर के लिए eligible है। इससे पहले फ्लाइट कैंसिल करने पर एयरलाइन पेनल्टी और Refund Rules के बीच उलझ जाना पड़ता था, लेकिन इस नए फीचर के साथ टिकट रद्द करना काफी आसान और साफ-सुथरा हो जाता है।

Paytm Checkin में 99 रुपए Cancellation Feature कैसे काम करता है? 1) बुकिंग के समय ऑप्शन दिखेगा जब आप Paytm Checkin ऐप या वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो चेकआउट पेज पर यह विकल्प optional add-on के रूप में दिखता है। अगर आपकी चुनी हुई उड़ान इस सुविधा के लिए उपलब्ध है, तो आप इसे चुन सकते हैं।

2) 99 रुपए जोड़ें और कैंसिलेशन पॉलिसी पाएं यदि ऑप्शन उपलब्ध है, तो आप 99 रुपए upfront देकर इसे अपने बुकिंग में जोड़ सकते हैं। यह राशि केवल उस विशिष्ट बुकिंग पर लागू होती है और बाद में कैंसिलेशन या रिफंड को आसान बनाती है।

3) App से सीधा कैंसिल करें अगर आपका प्लान बदल जाता है, तो आपको एयरलाइन से अलग से संपर्क नहीं करना होता। बस ऐप में जाएँ और अपनी eligible बुकिंग को कैंसिल करें। इसके बाद Full Refund प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

4) ऑफर और Discounts अलग से लागू होते हैं कुछ Seasonal Discounts या Bank Offers भी मिल सकते हैं, लेकिन ये 99 रुपए Cancellation Charge से अलग होते हैं। यात्रा बुकिंग पर मिले किसी भी प्राइस ऑफ़र का लाभ उठाने से पहले अंतिम पेज पर 99 रुपए फीचर की स्थिति चेक करना बेहतर है।