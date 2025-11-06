Hindustan Hindi News
यात्रियों के लिए आ गया Paytm Checkin ऐप, AI करेगा सारा काम, मिलेगी कंफर्म टिकट

संक्षेप: Paytm Checkin Launched: Paytm ने अपने लाखों यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। दरअसल, पेटीएम ने अपने नए एआई ट्रैवल ऐप, पेटीएम चेकइन (Paytm Checkin), को लॉन्च किया है। इसी के साथ, पेटीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक डेडिकेटेड ऐप के जरिए यात्रा में शामिल कर दिया है।

Thu, 6 Nov 2025 08:09 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Paytm Checkin Launched: Paytm ने अपने लाखों यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। दरअसल, पेटीएम ने अपने नए एआई ट्रैवल ऐप, पेटीएम चेकइन (Paytm Checkin), को लॉन्च किया है। इसी के साथ, पेटीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक डेडिकेटेड ऐप के जरिए यात्रा में शामिल कर दिया है। इस ऐप से लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ऐप का उद्देश्य लोगों की यात्रा की योजना बनाने, बुकिंग करने और उसका अनुभव करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करना है। कैसे काम करेगा ऐप और इसमें क्या-क्या खास फीचर्स हैं, चलिए जानते हैं...

ऐप में मिलेंगे कई धांसू फीचर्स

कंपनी का कहना है कि, पेटीएम चेकइन के साथ, यात्रा की योजना बनाना एक इंटरैक्टिव अनुभव बन जाता है। इसका इन-ऐप एआई असिस्टेंट यूजर्स के सवालों को समझता है, जिसे यूजर सरल बातचीत के माध्यम से पूछ सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। यह डेस्टिनेशन की सिफारिश कर सकता है, व्यक्तिगत यात्रा का पूरा प्लान तैयार कर सकता है, और फ्लाइट्स, ट्रेनों, बसों और मेट्रो में बुकिंग कर सकता है, जिससे योजना बनाने से लेकर चेकआउट तक की यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव मिलता है। एआई, यूजर्स की प्राथमिकताओं, पिछले सिलेक्शन और यात्रा पैटर्न के आधार पर रिजस्ट्स को रिफाइन करता है, और बेहतर सुझाव प्रदान करता है जो हर बातचीत के साथ बेहतर होते जाते हैं। ये एआई फीचर्स वर्तमान में शुरुआती बीटा फेज में हैं और रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन और फीडबैक के माध्यम से आगे डेवलप होती रहेंगे।

यूजर्स को मिलेंगे कई बेनिफिट्स

पेटीएम चेकइन अपने ग्राहकों को कई बेनिफिट्स भी प्रदान करता है, जो यात्रा को आसान, फ्लेक्सिबल और पारदर्शी बनाते हैं। यह प्लेटफॉर्म बुकिंग पर जीरो कन्वीनियंस फीस प्रदान करता है, जिससे बिना किसी हिडन चार्ज के पूरी कीमत की स्पष्टता सुनिश्चित होती है। फ्लाइट बुकिंग के लिए, केवल 99 रुपये में मुफ्त कैंसिलेशन प्रदान करता है, जबकि 249 रुपये कीमत का ट्रैवल पास अतिरिक्त बचत और विशेष लाभ प्रदान करता है। बसों के लिए पेटीएम समय पर और विश्वसनीय रिफंड सुनिश्चित करता है, जबकि ट्रेनों के लिए टिकट एश्योर एक आरामदायक सफर के लिए कंफर्म सीट की सहायता प्रदान करता है।

पेटीएम चेकइन में आसान नेविगेशन, तेज चेकआउट और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के लिए एक मॉडर्न, ईजी इंटरफेस है, जो यात्रियों को अपनी यात्राएं आसानी से खोजने, तुलना करने और बुक करने में मदद करता है। रियल-टाइम फ्लाइट ट्रैकिंग के साथ, यह कम्प्लीट विजिबिलिटी और एक सहज यात्रा अनुभव प्रदान करता है। पेटीएम का मानना ​​है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारंपरिक सर्च से हटकर संवादात्मक, आसान प्लानिंग बनाकर ट्रैवल बुकिंग के तरीके को फिर से परिभाषित करेगा, जिससे यात्रा सरल, तेज और अधिक व्यक्तिगत हो जाएगी।

