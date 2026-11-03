दीपावली की पार्टी में मचेगा धमाल! Amazon Sale में आ गए धुआंधार Bass वाले Party Speakers

Amazon दिवाली सेल में ₹5,000 से ₹10,000 के बजट में JBL, boAt और Zebronics के पावरफुल Party Speakers पर भारी छूट मिल रही है। फेस्टिवल सीज़न में DJ जैसा धांसू बेस और RGB लाइट्स वाले स्पीकर्स आधी कीमत में खरीदने का यह सबसे सही मौका है।

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दीपावली के इस पावन पर्व पर अगर आप भी अपने घर की पार्टी में DJ जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, तो अमेज़ॉन दिवाली सेल आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। इस समय सेल में ₹5,000 से ₹10,000 के बजट में धांसू बेस (Bass), वाइब्रेंट RGB लाइट्स और वायरलेस माइक वाले Party Speakers पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। JBL, boAt और Zebronics जैसे टॉप ब्रांड्स के ये स्पीकर्स न सिर्फ आधी कीमत पर उपलब्ध हैं, बल्कि इन पर अतिरिक्त बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

Party speaker

अमेज़ॉन सेल में फिलिप्स का यह 80W आउटपुट वाला पार्टी स्पीकर 47% की भारी छूट पर मिल रहा है। 14 घंटे के लंबे प्ले-टाइम, पावरफुल बेस और डायनामिक पार्टी लाइट्स के साथ आने वाला यह मॉडल इनडोर और आउटडोर दोनों तरह की दिवाली पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें कराओके फीचर्स के साथ-साथ गिटार और माइक इनपुट भी दिया गया है, जो आपकी पार्टी में लाइव परफॉरमेंस का मज़ा दोगुना कर देता है।

Specifications साउंड आउटपुट (Power Output): 80 Watts ड्राइवर्स (Drivers) 8-Inch Woofer + 2x 2-Inch Tweeters बैटरी बैकअप (Play Time): Up to 14 Hours वॉरंटी (Warranty): 1 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें 14 घंटे का लंबा प्ले-टाइम पावरफुल ऑडियो सेटअप कराओके व गिटार इनपुट 47% का भारी डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प 80W का आउटपुट डिफ़ॉल्ट रूप से वायरलेस माइक

अमेज़ॉन दिवाली सेल में फिलिप्स का यह 120W आउटपुट वाला पार्टी स्पीकर 58% की भारी छूट के साथ बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध है। 6000mAh की दमदार बैटरी, 10 घंटे के प्ले-टाइम, वाइब्रेंट RGB लाइट्स और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह मॉडल इनडोर और आउटडोर दिवाली पार्टीज़ के लिए बेस्ट विकल्प है। इसमें पूरी तरह कार्यात्मक रिमोट कंट्रोल, वॉयस रिकॉर्डिंग और माइक प्रायोरिटी जैसे एडवांस्ड कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications साउंड आउटपुट (Power Output): 120 Watts बैटरी और प्ले-टाइम 6000mAh Battery कनेक्टिविटी (Connectivity) Bluetooth v5.3, USB, SD Card वॉरंटी (Warranty) 1 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें 58% का बंपर डिस्काउंट 120W की पावरफुल साउंड मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प 3.2 स्टार की यूजर रेटिंग बैटरी बैकअप (10 घंटे)

अमेज़ॉन दिवाली सेल में DIGIMORE का यह D-1365 PartyBox स्पीकर 53% की भारी छूट पर मिल रहा है। डुअल 6.5-इंच ड्राइवर्स, 160W-200W पावरफुल साउंड और AI Sound Boost टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह स्पीकर आपकी पार्टी में पंचदार बेस और एकदम साफ़ आवाज़ देता है। इसके साथ फ्री वायरलेस माइक भी मिलता है, जो इसे दिवाली पार्टीज़, फैमिली गेट-टुगेदर और कराओके नाइट्स के लिए ₹10,000 के अंदर एक परफेक्ट और ऑल-इन-वन विकल्प बनाता है।

Specifications साउंड आउटपुट (Power Output): 160W - 200W स्पीकर सेटअप (Drivers): Dual 6.5-Inch Drivers बैटरी बैकअप (Play Time): Up to 10 Hours कनेक्टिविटी (Connectivity) Bluetooth 5.3, USB, AUX & Mic Input वॉरंटी (Warranty) 1 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें 53% की बंपर छूट फ्री वायरलेस माइक AI Sound Boost टेक्नोलॉजी डुअल 6.5" ड्राइवर्स व RGB लाइट्स क्यों खोजें विकल्प यह एक नया ब्रांड है। थोड़ा कम हो सकता है।

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में जर्मन ब्रांड Blaupunkt का यह नया लॉन्च हुआ R&R Rhythm 100W पार्टी स्पीकर 58% की भारी छूट पर मिल रहा है। इसके अलावा ₹500 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट लगाकर इसे और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। डुअल 6.5-इंच वूफर्स, डेडिकेटेड बेस बूस्ट बटन, 8 डायनामिक लाइट मोड और फ्री वायरलेस कराओके माइक के साथ आने वाला यह मॉडल दिवाली और होम पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन पार्टी पैकेज है।

Specifications साउंड आउटपुट (Power Output): 100W RMS Sound स्पीकर सेटअप (Drivers) Dual 6.5-Inch Woofers + Dedicated Tweeter बैटरी बैकअप (Play Time): 3600mAh Battery कनेक्टिविटी (Connectivity): Bluetooth, USB, AUX, TF Card वॉरंटी (Warranty): 1 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें फ्री वायरलेस कराओके माइक Dedicated Bass Boost Button 6 EQ मोड्स और TWS सपोर्ट मल्टीपल कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 10 घंटे से थोड़ा कम मिल सकता है। रिव्यू और रेटिंग्स अभी काफ़ी सीमित हैं।

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Zebronics का यह ZEB-Axon 200 पोर्टेबल पार्टी स्पीकर 67% की बंपर छूट के साथ मिल रहा है। 180W RMS साउंड आउटपुट, 5 ड्राइवर्स और 2 पैसिव रेडिएटर्स वाले 5.1 ऑडियो सेटअप के साथ आने वाला यह मॉडल बेस लवर्स के लिए एक पावरहाउस है। IPX6 वाटर-रेजिस्टेंस, फैब्रिक फिनिश और प्रीमियम कैरी हैंडल के साथ यह आउटडोर और इनडोर दोनों तरह की दिवाली पार्टीज़ के लिए बेहद मजबूत और पोर्टेबल विकल्प है।

Specifications साउंड आउटपुट (Power Output): 180W RMS Output बैटरी और चार्जिंग (Battery & Playtime): Up to 10 Hours वाटर रेजिस्टेंस (Water Resistance): IPX6 Rating कनेक्टिविटी (Connectivity): Bluetooth v5.3, USB, AUX & Z-Sync (TWS) वॉरंटी (Warranty): 1 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें 180W RMS साउंड व 5-ड्राइवर सेटअप IPX6 वाटर-रेजिस्टेंट रैपिड चार्जिंग और Z-Sync: क्यों खोजें विकल्प 10 घंटे का बैटरी बैकअप डायरेक्ट इनपुट विकल्प नहीं है

अमेज़ॉन सेल में PERSANG KARAOKE ब्रांड का यह Onyx 8 पार्टी टावर स्पीकर 55% की भारी छूट के साथ उपलब्ध है। 50W RMS आउटपुट, डुअल 20.32 सेमी (8-इंच) बेस ड्राइवर्स और 6 RGB रिएक्टिव लाइट मोड्स के साथ आने वाला यह मॉडल कराओके लवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ बिना तार वाले माइक (Wireless Microphones) मिलते हैं, जो दिवाली गेट-टुगेदर और फैमिली फंक्शन में सिंगिंग और लाइव एंटरटेनमेंट का मज़ा दोगुना कर देते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट (Power Output): 50W RMS Output स्पीकर सेटअप (Drivers): Dual 20.32 cm बैटरी बैकअप (Play Time): Up to 5 Hours कनेक्टिविटी (Connectivity): Bluetooth 5.1, USB, SD Card वॉरंटी (Warranty) 1 साल क्यों खरीदें 55% का भारी डिस्काउंट वायरलेस माइक्स शामिल डुअल 8-इंच बेस ड्राइवर्स मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस 6 RGB रिएक्टिव लाइट मोड्स क्यों खोजें विकल्प कम बैटरी प्ले-टाइम 50W RMS पावर आउटपुट

अमेज़ॉन सेल में Zebronics का यह GINOX ट्रॉली स्टाइल DJ पार्टी स्पीकर 48% की भारी छूट पर मिल रहा है। बड़े 12-इंच (30.48cm) फुल-रेंज ड्राइवर और 80W पावरफुल आउटपुट वाला यह स्पीकर ट्रॉली व्हील्स (पहियों) और रिट्रेक्टेबल हैंडल के साथ आता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। इसके साथ हाई-क्वालिटी UHF वायरलेस माइक, माइक रिकॉर्डिंग और गिटार इनपुट मिलता है, जो इसे आउटडोर दिवाली पार्टीज़ और कराओके इवेंट्स के लिए एक परफेक्ट DJ पैकेज बनाता है।

Specifications साउंड आउटपुट (Power Output) 80 Watts Output ड्राइवर साइज़ (Driver Size): 30.48 cm बैटरी बैकअप (Play Time): Up to 7 Hours कनेक्टिविटी (Connectivity) Bluetooth v5.3, USB, MicroSD (mSD), AUX, वॉरंटी (Warranty) 1 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें 48% का डिस्काउंट UHF वायरलेस माइक शामिल 12-इंच (30.48cm) बड़ा ड्राइवर पोर्टेबल ट्रॉली डिज़ाइन डुअल 6.3mm इनपुट्स क्यों खोजें विकल्प 3.3 स्टार की यूज़र रेटिंग 7 घंटे का बैटरी बैकअप

Q1. दिवाली सेल में ₹5,000 से ₹10,000 के बजट में सबसे अच्छा Party Speaker कौन सा है? उत्तर: यदि आप बेस्ट साउंड और ब्रांड वैल्यू चाहते हैं तो JBL Flip 6 सबसे बेहतरीन विकल्प है। वहीं, अगर आपको कराओके के लिए वायरलेस माइक, 180W तक का लाउड साउंड और RGB लाइट्स चाहिए, तो Zebronics Axon 200 और DIGIMORE D-1365 सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस हैं।

Q2. क्या 100W से 180W वाले पार्टी स्पीकर्स आउटडोर दिवाली पार्टी के लिए काफी हैं? उत्तर: हाँ, 100W से 180W RMS आउटपुट वाले स्पीकर्स मध्यम से बड़े साइज के कमरों, छत (Terrace) और होम गॉर्डन पार्टीज़ के लिए काफी लाउड और पंचदार बेस प्रदान करते हैं।

Q3. क्या इन पार्टी स्पीकर्स के साथ बॉक्स में फ्री माइक मिलता है? उत्तर: कुछ मॉडल्स जैसे Blaupunkt R&R Rhythm, DIGIMORE D-1365 और PERSANG Onyx 8 के साथ बॉक्स में फ्री वायरलेस कराओके माइक दिया जाता है। जबकि JBL और Philips के कुछ मॉडल्स में माइक का पोर्ट होता है, लेकिन माइक अलग से खरीदना पड़ता है।