दीपावली की पार्टी में मचेगा धमाल! Amazon Sale में आ गए धुआंधार Bass वाले Party Speakers
Amazon दिवाली सेल में ₹5,000 से ₹10,000 के बजट में JBL, boAt और Zebronics के पावरफुल Party Speakers पर भारी छूट मिल रही है। फेस्टिवल सीज़न में DJ जैसा धांसू बेस और RGB लाइट्स वाले स्पीकर्स आधी कीमत में खरीदने का यह सबसे सही मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दीपावली के इस पावन पर्व पर अगर आप भी अपने घर की पार्टी में DJ जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, तो अमेज़ॉन दिवाली सेल आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। इस समय सेल में ₹5,000 से ₹10,000 के बजट में धांसू बेस (Bass), वाइब्रेंट RGB लाइट्स और वायरलेस माइक वाले Party Speakers पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। JBL, boAt और Zebronics जैसे टॉप ब्रांड्स के ये स्पीकर्स न सिर्फ आधी कीमत पर उपलब्ध हैं, बल्कि इन पर अतिरिक्त बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।
1. PHILIPS Audio TAX3206/94 80W Bluetooth Party Speaker with 14 Hours Play Time, Karaoke Features, Guitar and Mic Input, Party Lights and Carry Handle (Black)
अमेज़ॉन सेल में फिलिप्स का यह 80W आउटपुट वाला पार्टी स्पीकर 47% की भारी छूट पर मिल रहा है। 14 घंटे के लंबे प्ले-टाइम, पावरफुल बेस और डायनामिक पार्टी लाइट्स के साथ आने वाला यह मॉडल इनडोर और आउटडोर दोनों तरह की दिवाली पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें कराओके फीचर्स के साथ-साथ गिटार और माइक इनपुट भी दिया गया है, जो आपकी पार्टी में लाइव परफॉरमेंस का मज़ा दोगुना कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
14 घंटे का लंबा प्ले-टाइम
पावरफुल ऑडियो सेटअप
कराओके व गिटार इनपुट
47% का भारी डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
80W का आउटपुट
डिफ़ॉल्ट रूप से वायरलेस माइक
2. PHILIPS TAX4910/94 120W Wireless Bluetooth Party Speaker with Remote, RGB Lights, 10H Playtime, Bluetooth v5.3, 6000mAh Battery, USB/AUX/Mic/SD Card Input,Portable, Stereo Mode(Deep Black)
अमेज़ॉन दिवाली सेल में फिलिप्स का यह 120W आउटपुट वाला पार्टी स्पीकर 58% की भारी छूट के साथ बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध है। 6000mAh की दमदार बैटरी, 10 घंटे के प्ले-टाइम, वाइब्रेंट RGB लाइट्स और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह मॉडल इनडोर और आउटडोर दिवाली पार्टीज़ के लिए बेस्ट विकल्प है। इसमें पूरी तरह कार्यात्मक रिमोट कंट्रोल, वॉयस रिकॉर्डिंग और माइक प्रायोरिटी जैसे एडवांस्ड कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
58% का बंपर डिस्काउंट
120W की पावरफुल साउंड
मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स
फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
3.2 स्टार की यूजर रेटिंग
बैटरी बैकअप (10 घंटे)
3. DIGIMORE 200W PartyBox Speaker with Mic | Dual 6.5" | AI Sound Boost & Deep Bass | Dynamic RGB Lights, Up to 10Hrs Battery | Bluetooth 5.3/USB/AUX for Parties, Karaoke & Gatherings (D-1365)
अमेज़ॉन दिवाली सेल में DIGIMORE का यह D-1365 PartyBox स्पीकर 53% की भारी छूट पर मिल रहा है। डुअल 6.5-इंच ड्राइवर्स, 160W-200W पावरफुल साउंड और AI Sound Boost टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह स्पीकर आपकी पार्टी में पंचदार बेस और एकदम साफ़ आवाज़ देता है। इसके साथ फ्री वायरलेस माइक भी मिलता है, जो इसे दिवाली पार्टीज़, फैमिली गेट-टुगेदर और कराओके नाइट्स के लिए ₹10,000 के अंदर एक परफेक्ट और ऑल-इन-वन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
53% की बंपर छूट
फ्री वायरलेस माइक
AI Sound Boost टेक्नोलॉजी
डुअल 6.5" ड्राइवर्स व RGB लाइट्स
क्यों खोजें विकल्प
यह एक नया ब्रांड है।
थोड़ा कम हो सकता है।
4. BLAUPUNKT Newly Launched R&R Rhythm Party Speaker100W Party Speaker with Dual 6.5'' woofers, Bass Boost, TWS, Perfect for Karaoke, Music & Home Parties (Black, 100, Watts)
अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में जर्मन ब्रांड Blaupunkt का यह नया लॉन्च हुआ R&R Rhythm 100W पार्टी स्पीकर 58% की भारी छूट पर मिल रहा है। इसके अलावा ₹500 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट लगाकर इसे और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। डुअल 6.5-इंच वूफर्स, डेडिकेटेड बेस बूस्ट बटन, 8 डायनामिक लाइट मोड और फ्री वायरलेस कराओके माइक के साथ आने वाला यह मॉडल दिवाली और होम पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन पार्टी पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री वायरलेस कराओके माइक
Dedicated Bass Boost Button
6 EQ मोड्स और TWS सपोर्ट
मल्टीपल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
10 घंटे से थोड़ा कम मिल सकता है।
रिव्यू और रेटिंग्स अभी काफ़ी सीमित हैं।
5. ZEBRONICS AXON 200 Portable Party Bluetooth Speaker, 180W RMS, 5 Drivers + 2 Passive Radiators, Z-Sync Mode, IPX6, Upto 10 Hours Playback, Rapid Charging, BT | USB | AUX, Fabric Finish, RGB, Deep Bass
अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Zebronics का यह ZEB-Axon 200 पोर्टेबल पार्टी स्पीकर 67% की बंपर छूट के साथ मिल रहा है। 180W RMS साउंड आउटपुट, 5 ड्राइवर्स और 2 पैसिव रेडिएटर्स वाले 5.1 ऑडियो सेटअप के साथ आने वाला यह मॉडल बेस लवर्स के लिए एक पावरहाउस है। IPX6 वाटर-रेजिस्टेंस, फैब्रिक फिनिश और प्रीमियम कैरी हैंडल के साथ यह आउटडोर और इनडोर दोनों तरह की दिवाली पार्टीज़ के लिए बेहद मजबूत और पोर्टेबल विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
180W RMS साउंड व 5-ड्राइवर सेटअप
IPX6 वाटर-रेजिस्टेंट
रैपिड चार्जिंग और Z-Sync:
क्यों खोजें विकल्प
10 घंटे का बैटरी बैकअप
डायरेक्ट इनपुट विकल्प नहीं है
6. PERSANG Onyx 8 Party Speaker with Wireless Microphones — 50W RMS with Dual Bass 20.32 CM Drivers, Upto 5 Hours Playtime, 6 RGB Reactive Party Light Modes, Bluetooth5.1, SD Card, USB, AUX & TWS
अमेज़ॉन सेल में PERSANG KARAOKE ब्रांड का यह Onyx 8 पार्टी टावर स्पीकर 55% की भारी छूट के साथ उपलब्ध है। 50W RMS आउटपुट, डुअल 20.32 सेमी (8-इंच) बेस ड्राइवर्स और 6 RGB रिएक्टिव लाइट मोड्स के साथ आने वाला यह मॉडल कराओके लवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ बिना तार वाले माइक (Wireless Microphones) मिलते हैं, जो दिवाली गेट-टुगेदर और फैमिली फंक्शन में सिंगिंग और लाइव एंटरटेनमेंट का मज़ा दोगुना कर देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
55% का भारी डिस्काउंट
वायरलेस माइक्स शामिल
डुअल 8-इंच बेस ड्राइवर्स
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस
6 RGB रिएक्टिव लाइट मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
कम बैटरी प्ले-टाइम
50W RMS पावर आउटपुट
7. ZEBRONICS GINOX Party Trolley DJ Speaker, 80W, Upto 7h Battery, Karaoke, BT v5.3 | TWS | USB | mSD | 2X Mic Input | Aux | FM, RGB LED, 12" Full Range Driver, Included UHF Wireless Mic
अमेज़ॉन सेल में Zebronics का यह GINOX ट्रॉली स्टाइल DJ पार्टी स्पीकर 48% की भारी छूट पर मिल रहा है। बड़े 12-इंच (30.48cm) फुल-रेंज ड्राइवर और 80W पावरफुल आउटपुट वाला यह स्पीकर ट्रॉली व्हील्स (पहियों) और रिट्रेक्टेबल हैंडल के साथ आता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। इसके साथ हाई-क्वालिटी UHF वायरलेस माइक, माइक रिकॉर्डिंग और गिटार इनपुट मिलता है, जो इसे आउटडोर दिवाली पार्टीज़ और कराओके इवेंट्स के लिए एक परफेक्ट DJ पैकेज बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
48% का डिस्काउंट
UHF वायरलेस माइक शामिल
12-इंच (30.48cm) बड़ा ड्राइवर
पोर्टेबल ट्रॉली डिज़ाइन
डुअल 6.3mm इनपुट्स
क्यों खोजें विकल्प
3.3 स्टार की यूज़र रेटिंग
7 घंटे का बैटरी बैकअप
Q1. दिवाली सेल में ₹5,000 से ₹10,000 के बजट में सबसे अच्छा Party Speaker कौन सा है?
उत्तर: यदि आप बेस्ट साउंड और ब्रांड वैल्यू चाहते हैं तो JBL Flip 6 सबसे बेहतरीन विकल्प है। वहीं, अगर आपको कराओके के लिए वायरलेस माइक, 180W तक का लाउड साउंड और RGB लाइट्स चाहिए, तो Zebronics Axon 200 और DIGIMORE D-1365 सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस हैं।
Q2. क्या 100W से 180W वाले पार्टी स्पीकर्स आउटडोर दिवाली पार्टी के लिए काफी हैं?
उत्तर: हाँ, 100W से 180W RMS आउटपुट वाले स्पीकर्स मध्यम से बड़े साइज के कमरों, छत (Terrace) और होम गॉर्डन पार्टीज़ के लिए काफी लाउड और पंचदार बेस प्रदान करते हैं।
Q3. क्या इन पार्टी स्पीकर्स के साथ बॉक्स में फ्री माइक मिलता है?
उत्तर: कुछ मॉडल्स जैसे Blaupunkt R&R Rhythm, DIGIMORE D-1365 और PERSANG Onyx 8 के साथ बॉक्स में फ्री वायरलेस कराओके माइक दिया जाता है। जबकि JBL और Philips के कुछ मॉडल्स में माइक का पोर्ट होता है, लेकिन माइक अलग से खरीदना पड़ता है।
Q4. Amazon दिवाली सेल में पार्टी स्पीकर्स खरीदने पर क्या अतिरिक्त ऑफर्स मिल रहे हैं?
उत्तर: अमेज़ॉन सेल में 47% से 67% तक की सीधी छूट (Flat Discount) के अलावा HDFC और ICICI बैंक कार्ड्स पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, No-Cost EMI और Amazon Pay कैशबैक जैसे अतिरिक्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।