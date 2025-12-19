Hindustan Hindi News
न्यू ईयर पार्टी के लिए बेस्ट हैं Sony, JBL समेत ये पांच स्पीकर, मिलेगी 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ

संक्षेप:

न्यू ईयर पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको Sony, JBL जैसे ब्रांड्स के स्पीकर पर मिल रही बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 19, 2025 10:12 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
न्यू ईयर पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको Sony, JBL जैसे ब्रांड्स के स्पीकर पर मिल रही बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में पोर्ट्रोनिक्स का 160W का स्पीकर भी है, जो लिस्ट में सबसे सस्ता है।

न्यू ईयर पार्टी के लिए बेस्ट हैं Sony, JBL समेत ये पांच स्पीकर, मिलेगी 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ

Sony SRS-XV800 X-Series Party Speaker

49,990 रुपये एमआरपी वाला यह पार्टी स्पीकर 28 फीसदी छूट के बाद मात्र 35,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर कीमत को 3,000 रुपये तक और कम किया जा सकता है। स्पीकर में 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए हैंडल और व्हील्स मिलते हैं। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी है। स्पीकर IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, जिससे इसे पूल पार्टी के दौरान भी यूज किया जा सकता है।

Sony MHC-V43D High Power Party Speaker

37,990 रुपये एमआरपी वाला यह पार्टी स्पीकर 21 फीसदी छूट के बाद मात्र 29,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर कीमत को 2,000 रुपये तक और कम किया जा सकता है। इसमें भी कनेक्टविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें गिटार और माइक का इनपुट मिलता है।

Sony New SRS-XV500 Wireless Portable Bluetooth Karaoke Party Speaker

39,990 रुपये एमआरपी वाला यह पार्टी स्पीकर 35 फीसदी छूट के बाद मात्र 25,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर कीमत को 2,000 रुपये तक और कम किया जा सकता है। स्पीकर में 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए हैंडल और व्हील्स मिलते हैं। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी है। स्पीकर IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, जिससे इसे पूल पार्टी के दौरान भी यूज किया जा सकता है।

JBL Partybox 110, Wireless Bluetooth Party Speaker

35,999 रुपये एमआरपी वाला यह पार्टी स्पीकर 36 फीसदी छूट के बाद मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर कीमत को 1,500 रुपये तक और कम किया जा सकता है। इसमें 160W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। स्पीकर में 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी है। स्पीकर IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, जिससे इसे पूल पार्टी के दौरान भी यूज किया जा सकता है।

Portronics Nebula X 150W Party Speaker

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह पार्टी स्पीकर 55 फीसदी छूट के बाद मात्र 8,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर कीमत को 1,500 रुपये तक और कम किया जा सकता है। इसमें 150W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। स्पीकर में 6 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें माइक को वायरलेस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। इसे पूल पार्टी के दौरान भी यूज किया जा सकता है। इसमें भी कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

