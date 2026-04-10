लाइट्स, म्यूजिक और मस्ती! Amazon पर मिल रहे हैं RGB लाइटिंग और Mike सपोर्ट वाले पार्टी स्पीकर्स, अब घर पर ही होगा कराओके

Apr 10, 2026 12:45 pm IST

Amazon पर माइक और शानदार RGB लाइटिंग वाले दमदार पार्टी स्पीकर्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। जबरदस्त साउंड और गहरे बेस वाले इन टॉप-रेटेड स्पीकर्स के साथ आप अपने घर की महफिल में चार चाँद लगा सकते हैं।

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यदि आप अपने घर की पार्टी को यादगार बनाना चाहते हैं, तो Amazon पर इस समय माइक और शानदार RGB लाइटिंग वाले पार्टी स्पीकर्स पर बेहतरीन ऑफर्स की भरमार है। ये स्पीकर्स न केवल अपने दमदार साउंड आउटपुट के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनका Deep Bass आपके घर को एक डिस्को जैसा माहौल देने में सक्षम है। JBL, Sony, boAt और Zebronics जैसे टॉप ब्रांड्स पर इस सेल के दौरान भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप प्रीमियम साउंड क्वालिटी को बेहद किफायती कीमत पर अपना बना सकते हैं।

इन स्पीकर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका पोर्टेबल डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ है, जो आपकी महफिल को बिना रुके घंटों तक चालू रखती है। कई मॉडल्स में Karaoke फीचर के साथ वायरलेस माइक भी मिलते हैं, जो सिंगिंग लवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। साथ ही, इनमें ब्लूटूथ, USB और AUX जैसे मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप आसानी से किसी भी डिवाइस से संगीत बजा सकते हैं। चाहे पूल पार्टी के लिए वॉटरप्रूफ स्पीकर हो या बड़े हॉल के लिए हाई-वॉट टावर स्पीकर, Amazon की यह सेल हर जरूरत को पूरा करती है। आसान EMI और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप आज ही अपनी पार्टी की शान बढ़ा सकते हैं।

JYX का यह पोर्टेबल कराओके स्पीकर आपकी घर की पार्टी और आउटडोर इवेंट्स के लिए एक ऑल-इन-वन मनोरंजन समाधान है। ठोस लकड़ी और लेदर फिनिश के साथ बना यह प्रीमियम दिखने वाला स्पीकर न केवल शानदार लुक देता है, बल्कि इसमें लगा 5.25-इंच का सबवूफर और 2-इंच का ट्वीटर बेहतरीन स्टीरियो साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। इसके साथ आने वाले 2 वायरलेस माइक इसे दोस्तों और परिवार के साथ कराओके नाइट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications पोर्ट्स गिटार और अतिरिक्त माइक के लिए 6.35mm इनपुट अतिरिक्त फीचर्स TWS मोड (दो स्पीकर जोड़ने के लिए), FM रेडियो, रिकॉर्डिंग फंक्शन और रिमोट कंट्रोल लाइटिंग कलरफुल डिस्को LED लाइट्स वजन 2.96 किलोग्राम बैटरी 5500mAh रिचार्जेबल बैटरी क्यों खरीदें डुअल वायरलेस माइक कस्टमाइज्ड साउंड मल्टी-पर्पस पोर्टेबिलिटी TWS फंक्शन क्यों खोजें विकल्प ब्रांड थोड़ा कम प्रसिद्ध बड़ी बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में कुछ समय पैनल डिज़ाइन थोड़ा पारंपरिक

Intex 700-S एक शक्तिशाली और बजट-फ्रेंडली टावर स्पीकर है, जो घर की पार्टियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह Amazon पर #1 Best Seller है और 70W के दमदार साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें दिया गया 5.25 इंच का वूफर गहरा बास प्रदान करता है, और इसके साथ मिलने वाला वायर्ड कराओके माइक इसे मस्ती भरी शाम और सिंगिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications डिज़ाइन स्लीक टावर डिज़ाइन कंट्रोल पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित डिस्प्ले स्टाइलिश LED डिस्प्ले कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.2, USB, AUX, HDMI और वायर्ड माइक इनपुट वूफर साइज 5.25 इंच क्यों खरीदें वैल्यू फॉर मनी शानदार बास लेटेस्ट ब्लूटूथ मल्टी-कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प वायर्ड माइक फिनिशिंग बहुत हाई-एंड प्रीमियम नहीं बड़े हॉल के लिए सीमित

Target का यह 100W पार्टी स्पीकर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में बहुत तेज आवाज़ और पावरफुल परफॉरमेंस चाहते हैं। यह स्पीकर न केवल अपनी आवाज़ बल्कि अपनी आकर्षक RGB लाइट्स के लिए भी जाना जाता है जो म्यूजिक की बीट के साथ तालमेल बिठाती हैं। इसमें दिए गए दो वायरलेस माइक इसे घर की कराओके नाइट्स और छोटे कार्यक्रमों के लिए एक शानदार और पैसा वसूल डील बनाते हैं।

Specifications डिज़ाइन हल्का और पोर्टेबल कराओके कराओके के लिए पोर्ट और साथ में Dual Wireless Mic की सुविधा लाइटिंग डायनेमिक RGB लाइट्स बैटरी और चार्जिंग एक बार फुल चार्ज होने पर 7 घंटे का प्लेटाइम और Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, USB, AUX और TWS फंक्शन क्यों खरीदें दमदार आवाज़ दो वायरलेस माइक फास्ट चार्जिंग प्रोडक्ट के रिटर्न होने की दर बहुत कम क्यों खोजें विकल्प सर्विस सेंटर्स की संख्या बड़े ब्रांड्स (जैसे Sony या JBL) जितनी अधिक नहीं बहुत उच्च वॉल्यूम पर म्यूजिक की बारीकियां थोड़ी कम

Zebronics का यह थम्प 700 पार्टी स्पीकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी पार्टी में हाई-वॉल्यूम और डीप बास चाहते हैं। 120 वॉट के शक्तिशाली साउंड आउटपुट के साथ, यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों और छोटे आउटडोर कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त है। इसके साथ आने वाले दो वायरलेस माइक और RGB मोड्स इसे एक कंपलीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाते हैं, जिससे आप घर को पल भर में क्लब या कराओके स्टूडियो में बदल सकते हैं।

Specifications डिज़ाइन पोर्टेबल डिज़ाइन जिसके साथ हैंडल्स और स्टाइलिश RGB लाइटिंग मोड्स WS फंक्शन स्टीरियो साउंड के लिए दो समान स्पीकर्स को एक साथ जोड़ें कराओके कराओके और रिकॉर्डिंग फंक्शन के साथ 2 वायरलेस माइक बैटरी लगभग 7 घंटे का प्लेटाइम कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.0, USB, माइक्रो SD कार्ड, AUX और FM रेडियो क्यों खरीदें जबरदस्त पावर दो वायरलेस माइक मल्टीपल RGB मोड्स रिकॉर्डिंग फंक्शन क्यों खोजें विकल्प 120W के आउटपुट के साथ 7 घंटे का प्लेटाइम औसत थोड़ा भारी

pTron Fusion Beats एक बेहद किफायती और पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में दमदार आवाज़ चाहते हैं। 48W के आउटपुट और 4-इंच के डुअल नियो ड्राइवर्स के साथ, यह छोटा होने के बावजूद काफी तेज और स्पष्ट साउंड प्रदान करता है। इसकी रदमिक (Rhythmic) RGB लाइट्स पार्टी के माहौल को जीवंत बना देती हैं, और इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे घर के अंदर या बाहर कहीं भी ले जाने के लिए आसान बनाता है।

Specifications लाइटिंग म्यूजिक के साथ तालमेल बिठाने वाली कलरफुल RGB LED लाइट्स TWS फंक्शन दो Fusion Beats स्पीकर्स कराओके कराओके के लिए 6.5mm का वायर्ड माइक पोर्ट चार्जिंग Type-C USB फास्ट चार्जिंग बैटरी लगभग 6 घंटे का प्लेटाइम कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.3, AUX, USB, और TF कार्ड सपोर्ट क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली फास्ट चार्जिंग हल्का और पोर्टेबल मल्टीपल मोड्स कराओके का विकल्प क्यों खोजें विकल्प माइक साथ नहीं बहुत बड़े हॉल के लिए नहीं

Krisons का यह सिलेंडर डिज़ाइन वाला पार्टी स्पीकर बजट सेगमेंट में एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बहुत ही कम कीमत में एक ऐसा स्पीकर चाहते हैं जिसमें कराओके के लिए माइक और पार्टी वाइब के लिए RGB लाइट्स हों। इसके डुअल 4-इंच वूफर और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे घर के अंदर छोटी महफिलों या पिकनिक के लिए एक बेहतरीन साथी बनाते हैं।

Specifications अतिरिक्त फीचर ऑटो TWS फंक्शन (दो स्पीकर जोड़ने के लिए) और रिमोट कंट्रोल डिस्प्ले और लाइट्स डिजिटल डिस्प्ले और मल्टीपल RGB लाइट मोड्स कराओक साथ में एक वायर्ड माइक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, USB, SD कार्ड, FM रेडियो और AUX क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती कराओके के लिए तैयार सिलेंडर शेप और हल्का वजन मल्टीपल मोड क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं माइक क्वालिटी साउंड डिस्टॉर्शन

JBL Partybox Club 120 एक प्रीमियम और पावरफुल पार्टी स्पीकर है, जो अपनी सिग्नेचर 'JBL Pro Sound' और बेहतरीन बास के लिए जाना जाता है। 160 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ, यह बड़ी घरेलू पार्टियों और आउटडोर इवेंट्स के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें AI साउंड बूस्ट तकनीक दी गई है जो आवाज़ को डिस्टॉर्शन-फ्री रखती है। इसके अलावा, इसकी शानदार लाइट शो और पोर्टेबल फोल्डेबल हैंडल इसे एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट डिवाइस बनाते हैं।

Specifications सुरक्षा IPX4 स्प्लैशप्रूफ इनपुट्स डुअल माइक और गिटार इनपुट लाइट शो म्यूजिक के साथ सिंक होने वाली कस्टमाइज़ेबल स्ट्रोब्स और पैटर्न्स कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, Auracast (मल्टी-स्पीकर कनेक्शन), और USB फास्ट चार्जिंग 10 मिनट की चार्जिंग में 80 मिनट का बैकअप क्यों खरीदें प्रीमियम साउंड क्वालिटी AI साउंड बूस्ट पोर्टेबिलिटी रिप्लेसेबल बैटरी क्यों खोजें विकल्प बजट खरीदारों के लिए नहीं काफी भारी

1. पार्टी के लिए किस साइज का स्पीकर सबसे अच्छा है? छोटे कमरे/इनडोर पार्टी (10-15 लोग): 4 से 5 इंच के वूफर वाले पोर्टेबल स्पीकर्स काफी होते हैं।

मध्यम हॉल/बड़ी इनडोर पार्टी (20-40 लोग): 6 से 8 इंच के वूफर वाले टावर या पार्टी स्पीकर्स बेस्ट रहते हैं।

आउटडोर/छत पर पार्टी (50+ लोग): 10 से 12 इंच के सबवूफर वाले बड़े पार्टी बॉक्स या PA सिस्टम की जरूरत होती है।

2. छोटी घटनाओं के लिए कौन सा साउंड सिस्टम सबसे अच्छा है? छोटी घटनाओं के लिए ऑल-इन-वन पार्टी स्पीकर्स सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें माइक, ब्लूटूथ और बैटरी पहले से मौजूद होती है।

बजट विकल्प: Intex 700-S (70W) या pTron Fusion Beats (48W)।

प्रीमियम विकल्प: JBL Partybox 120 या Zebronics Thump 700।

3. हाउस पार्टी के लिए कितने वॉट का स्पीकर चाहिए? शांत पार्टी : 20-40 Watts पर्याप्त है।

धमाकेदार हाउस पार्टी : कम से कम 80W से 120W का स्पीकर होना चाहिए ताकि बेस और आवाज स्पष्ट सुनाई दे।

खुली जगह/गार्डन पार्टी: 150W से ऊपर के स्पीकर्स चुनें।

4. पार्टी के लिए कुछ बेहतरीन स्पीकर्स: JBL Partybox 110/120 (160W): अगर बजट की चिंता नहीं है, तो यह साउंड और लाइटिंग के मामले में बेस्ट है।

Zebronics Thump 700 (120W): बजट में भारी आवाज और दो वायरलेस माइक के साथ आता है।

Target TT-PAE (100W): सस्ती कीमत में लाउड साउंड और RGB लाइट्स के लिए बेहतरीन।

Intex 700-S (70W): अगर आप टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए टावर स्पीकर चाहते हैं।

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