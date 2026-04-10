लाइट्स, म्यूजिक और मस्ती! Amazon पर मिल रहे हैं RGB लाइटिंग और Mike सपोर्ट वाले पार्टी स्पीकर्स, अब घर पर ही होगा कराओके
Amazon पर माइक और शानदार RGB लाइटिंग वाले दमदार पार्टी स्पीकर्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। जबरदस्त साउंड और गहरे बेस वाले इन टॉप-रेटेड स्पीकर्स के साथ आप अपने घर की महफिल में चार चाँद लगा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यदि आप अपने घर की पार्टी को यादगार बनाना चाहते हैं, तो Amazon पर इस समय माइक और शानदार RGB लाइटिंग वाले पार्टी स्पीकर्स पर बेहतरीन ऑफर्स की भरमार है। ये स्पीकर्स न केवल अपने दमदार साउंड आउटपुट के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनका Deep Bass आपके घर को एक डिस्को जैसा माहौल देने में सक्षम है। JBL, Sony, boAt और Zebronics जैसे टॉप ब्रांड्स पर इस सेल के दौरान भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप प्रीमियम साउंड क्वालिटी को बेहद किफायती कीमत पर अपना बना सकते हैं।
इन स्पीकर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका पोर्टेबल डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ है, जो आपकी महफिल को बिना रुके घंटों तक चालू रखती है। कई मॉडल्स में Karaoke फीचर के साथ वायरलेस माइक भी मिलते हैं, जो सिंगिंग लवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। साथ ही, इनमें ब्लूटूथ, USB और AUX जैसे मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप आसानी से किसी भी डिवाइस से संगीत बजा सकते हैं। चाहे पूल पार्टी के लिए वॉटरप्रूफ स्पीकर हो या बड़े हॉल के लिए हाई-वॉट टावर स्पीकर, Amazon की यह सेल हर जरूरत को पूरा करती है। आसान EMI और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप आज ही अपनी पार्टी की शान बढ़ा सकते हैं।
1. JYX Karaoke Speaker with 2 Wireless Mics, Bass Treble & Echo Adjustment, LED Lights with Remote Control, Rechargeable Battery, TWS FM Recording, Multi Ports, PA System Adults/Kids/Home/Party, Black
JYX का यह पोर्टेबल कराओके स्पीकर आपकी घर की पार्टी और आउटडोर इवेंट्स के लिए एक ऑल-इन-वन मनोरंजन समाधान है। ठोस लकड़ी और लेदर फिनिश के साथ बना यह प्रीमियम दिखने वाला स्पीकर न केवल शानदार लुक देता है, बल्कि इसमें लगा 5.25-इंच का सबवूफर और 2-इंच का ट्वीटर बेहतरीन स्टीरियो साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। इसके साथ आने वाले 2 वायरलेस माइक इसे दोस्तों और परिवार के साथ कराओके नाइट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डुअल वायरलेस माइक
कस्टमाइज्ड साउंड
मल्टी-पर्पस
पोर्टेबिलिटी
TWS फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड थोड़ा कम प्रसिद्ध
बड़ी बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में कुछ समय
पैनल डिज़ाइन थोड़ा पारंपरिक
2. Intex 700-S Multimedia 70 W Bluetooth Tower Speaker | Wired Karaoke Mic | Party Speaker & 5.25 Inch Woofer | LED Display & Bluetooth v5.2 | Fully Remote Control (Black)
Intex 700-S एक शक्तिशाली और बजट-फ्रेंडली टावर स्पीकर है, जो घर की पार्टियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह Amazon पर #1 Best Seller है और 70W के दमदार साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें दिया गया 5.25 इंच का वूफर गहरा बास प्रदान करता है, और इसके साथ मिलने वाला वायर्ड कराओके माइक इसे मस्ती भरी शाम और सिंगिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
शानदार बास
लेटेस्ट ब्लूटूथ
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड माइक
फिनिशिंग बहुत हाई-एंड प्रीमियम नहीं
बड़े हॉल के लिए सीमित
3. TT-PAE-6x201+ Party Bluetooth Speaker with 100W Sound, TWS Function, RGB Lights, Karaoke Mic Port, 7 Hours Playtime, Type-C Fast Charging,Dual Wireless Mic
Target का यह 100W पार्टी स्पीकर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में बहुत तेज आवाज़ और पावरफुल परफॉरमेंस चाहते हैं। यह स्पीकर न केवल अपनी आवाज़ बल्कि अपनी आकर्षक RGB लाइट्स के लिए भी जाना जाता है जो म्यूजिक की बीट के साथ तालमेल बिठाती हैं। इसमें दिए गए दो वायरलेस माइक इसे घर की कराओके नाइट्स और छोटे कार्यक्रमों के लिए एक शानदार और पैसा वसूल डील बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार आवाज़
दो वायरलेस माइक
फास्ट चार्जिंग
प्रोडक्ट के रिटर्न होने की दर बहुत कम
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर्स की संख्या बड़े ब्रांड्स (जैसे Sony या JBL) जितनी अधिक नहीं
बहुत उच्च वॉल्यूम पर म्यूजिक की बारीकियां थोड़ी कम
4. ZEBRONICS 120 Watts Party Speaker with 2 Wireless Mic, 7 hrs Playtime, Karaoke & Recording Function, TWS, Bluetooth, USB, AUX, mSD, RGB Modes (Thump 700 Black)
Zebronics का यह थम्प 700 पार्टी स्पीकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी पार्टी में हाई-वॉल्यूम और डीप बास चाहते हैं। 120 वॉट के शक्तिशाली साउंड आउटपुट के साथ, यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों और छोटे आउटडोर कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त है। इसके साथ आने वाले दो वायरलेस माइक और RGB मोड्स इसे एक कंपलीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाते हैं, जिससे आप घर को पल भर में क्लब या कराओके स्टूडियो में बदल सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त पावर
दो वायरलेस माइक
मल्टीपल RGB मोड्स
रिकॉर्डिंग फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
120W के आउटपुट के साथ 7 घंटे का प्लेटाइम औसत
थोड़ा भारी
5. pTron Fusion Beats 48W Bluetooth Party Speaker w/Immersive Sound, Dual 4 inch Neo Drivers, Rhythmic RGB Lights, 6Hrs Playtime, BT5.3/Aux/TF Card/USB Playback Modes, Type-C Charging (Midnight Black)
pTron Fusion Beats एक बेहद किफायती और पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में दमदार आवाज़ चाहते हैं। 48W के आउटपुट और 4-इंच के डुअल नियो ड्राइवर्स के साथ, यह छोटा होने के बावजूद काफी तेज और स्पष्ट साउंड प्रदान करता है। इसकी रदमिक (Rhythmic) RGB लाइट्स पार्टी के माहौल को जीवंत बना देती हैं, और इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे घर के अंदर या बाहर कहीं भी ले जाने के लिए आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली
फास्ट चार्जिंग
हल्का और पोर्टेबल
मल्टीपल मोड्स
कराओके का विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
माइक साथ नहीं
बहुत बड़े हॉल के लिए नहीं
6. Krisons Cylender 4" Double Woofer 30W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wired Mic for Karaoke,2400 MAH Battery, Digital Display,RGB Lights, USB, SD Card, FM Radio,Auto TWS Function & Remote
Krisons का यह सिलेंडर डिज़ाइन वाला पार्टी स्पीकर बजट सेगमेंट में एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बहुत ही कम कीमत में एक ऐसा स्पीकर चाहते हैं जिसमें कराओके के लिए माइक और पार्टी वाइब के लिए RGB लाइट्स हों। इसके डुअल 4-इंच वूफर और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे घर के अंदर छोटी महफिलों या पिकनिक के लिए एक बेहतरीन साथी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
कराओके के लिए तैयार
सिलेंडर शेप और हल्का वजन
मल्टीपल मोड
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं
माइक क्वालिटी
साउंड डिस्टॉर्शन
7. JBL Partybox 120 Wireless Bluetooth 160W Party Speaker, AI Sound Boost, Futuristic Light Show, Upto 12Hrs Playtime,Multispeaker Connection by Auracast, Guitar & Mic Input, Splashproof (Black)
JBL Partybox Club 120 एक प्रीमियम और पावरफुल पार्टी स्पीकर है, जो अपनी सिग्नेचर 'JBL Pro Sound' और बेहतरीन बास के लिए जाना जाता है। 160 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ, यह बड़ी घरेलू पार्टियों और आउटडोर इवेंट्स के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें AI साउंड बूस्ट तकनीक दी गई है जो आवाज़ को डिस्टॉर्शन-फ्री रखती है। इसके अलावा, इसकी शानदार लाइट शो और पोर्टेबल फोल्डेबल हैंडल इसे एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट डिवाइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम साउंड क्वालिटी
AI साउंड बूस्ट
पोर्टेबिलिटी
रिप्लेसेबल बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
बजट खरीदारों के लिए नहीं
काफी भारी
1. पार्टी के लिए किस साइज का स्पीकर सबसे अच्छा है?
छोटे कमरे/इनडोर पार्टी (10-15 लोग): 4 से 5 इंच के वूफर वाले पोर्टेबल स्पीकर्स काफी होते हैं।
मध्यम हॉल/बड़ी इनडोर पार्टी (20-40 लोग): 6 से 8 इंच के वूफर वाले टावर या पार्टी स्पीकर्स बेस्ट रहते हैं।
आउटडोर/छत पर पार्टी (50+ लोग): 10 से 12 इंच के सबवूफर वाले बड़े पार्टी बॉक्स या PA सिस्टम की जरूरत होती है।
2. छोटी घटनाओं के लिए कौन सा साउंड सिस्टम सबसे अच्छा है?
छोटी घटनाओं के लिए ऑल-इन-वन पार्टी स्पीकर्स सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें माइक, ब्लूटूथ और बैटरी पहले से मौजूद होती है।
बजट विकल्प: Intex 700-S (70W) या pTron Fusion Beats (48W)।
प्रीमियम विकल्प: JBL Partybox 120 या Zebronics Thump 700।
3. हाउस पार्टी के लिए कितने वॉट का स्पीकर चाहिए?
शांत पार्टी : 20-40 Watts पर्याप्त है।
धमाकेदार हाउस पार्टी : कम से कम 80W से 120W का स्पीकर होना चाहिए ताकि बेस और आवाज स्पष्ट सुनाई दे।
खुली जगह/गार्डन पार्टी: 150W से ऊपर के स्पीकर्स चुनें।
4. पार्टी के लिए कुछ बेहतरीन स्पीकर्स:
JBL Partybox 110/120 (160W): अगर बजट की चिंता नहीं है, तो यह साउंड और लाइटिंग के मामले में बेस्ट है।
Zebronics Thump 700 (120W): बजट में भारी आवाज और दो वायरलेस माइक के साथ आता है।
Target TT-PAE (100W): सस्ती कीमत में लाउड साउंड और RGB लाइट्स के लिए बेहतरीन।
Intex 700-S (70W): अगर आप टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए टावर स्पीकर चाहते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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