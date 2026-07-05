पार्टी में धूम मचा देंगे ये स्पीकर, 73% तक सस्ते मिल रहे JBL समेत ये पांच मॉडल, देखें बेस्ट डील्स
Amazon Prime Day Sale में पार्ट स्पीकर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हमने कुछ बेस्ट स्पीकर डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में एक मॉडल एमआरपी से 73 फीसदी छूट के साथ मिल रहा है। लिस्ट में JBL भी है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंत ऑर्डर करें…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Prime Day Sale में ऑफर्स की बारिश हो रही है। सेल में स्मार्ट टीवी, फोन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सभी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप घर पर होने वाली पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में ब्रांड स्पीकर सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...
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Blaupunkt
1. Blaupunkt Newly Launched Rock & Roll 100W Party Speaker with Dual 6.5'' woofers, Dual Pool Lightning Mode, Mic/Guitar Input, Bass Boost, TWS, Perfect for Karaoke, Music & Home Parties (R.A.V.E)
29,990 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 8,189 रुपये में मिल रहा है। यह पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। इसमें 100W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें सामने की तरफ LED लाइट्स भी लगी हैं, जो इसके लुक्स को और बेहतरीन बना देती हैं। इसके साथ वायर्ड माइक मिलता है, जिससे आप परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। इसमें माइक और गिटार का इन्पुट भी है। इसमें ऊपर की तरफ बटन दिए गए हैं, जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी में ही हैंडल लगा है जिससे इसे उठाकर कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है।
ZEBRONICS
2. ZEBRONICS 120 Watts Party Speaker with 2 Wireless Mic, 7 hrs Playtime, Karaoke & Recording Function, TWS, Bluetooth, USB, AUX, mSD, RGB Modes (Thump 700)
25,499 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 8,499 रुपये में मिल रहा है। यह पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। इसमें 120W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें सामने की तरफ LED लाइट्स भी लगी हैं, जो इसके लुक्स को और बेहतरीन बना देती हैं। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज में यह 7 घंटे तक गाने सुना सकता है। इसके साथ दो वायरलेस माइक मिलता है, जिससे दो लोग एक साथ परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिससे इसे दूर बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी में ही हैंडल लगा है जिससे इसे उठाकर कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है।
Blaupunkt
3. Blaupunkt New Launch Rock & Roll Ibiza 180W RMS Party Speaker with Dual 8” Woofers, Recording Button, Animated Text Display, Bass Boost Button, Wireless UHF Mic, Echo Reverb Control & Portable Wheels
39,990 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 68 फीसदी छूट के साथ मात्र 12,740 रुपये में मिल रहा है। यह पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। इसमें 180W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें सामने की तरफ LED लाइट्स भी लगी हैं, जो इसके लुक्स को और बेहतरीन बना देती हैं। इसके किनारों पर एक टेक्स्ट डिस्प्ले है, जिसमें यूजर अपनी पसंद का टेक्स्ट चला सकते हैं। इसके साथ वायरलेस माइक भी मिलता है, जिससे आप परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। इसमें माइक और गिटार का इन्पुट भी है। इसमें ऊपर की तरफ बटन दिए गए हैं, जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी में ही हैंडल लगा है और नीचे व्हील्स लगे हैं जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है।
JBL
4. JBL Partybox 120 Wireless Bluetooth 160W Party Speaker, AI Sound Boost, Futuristic Light Show,Upto 12H Runtime,Auracast Multispeaker Support,Guitar+Mic Input
39,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 35 फीसदी छूट के साथ मात्र 25,999 रुपये में मिल रहा है। यह पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। इसमें 160W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें सामने की तरफ LED लाइट्स भी लगी हैं, जो इसके लुक्स को और बेहतरीन बना देती हैं। दावा है कि इसे फुल चार्ज कर लगातार 12 घंटे तक गाने सुने जा सकते हैं। इसमें माइक और गिटार का इन्पुट भी है। इसमें AI साउंड बूस्ट का सपोर्ट मिलता है। इसमें ऊपर की तरफ बटन दिए गए हैं, जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
Philips
19,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 60 फीसदी छूट के साथ मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। यह पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। इसमें 120W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें सामने की तरफ LED लाइट्स भी लगी हैं, जो इसके लुक्स को और बेहतरीन बना देती हैं। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज में यह 10 घंटे तक गाने सुना सकता है। इसके साथ दो वायरलेस माइक कनेक्ट किए जा सकते हैं,जिससे दो लोग एक साथ परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिससे इसे दूर बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी में ही हैंडल लगा है जिससे इसे उठाकर कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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