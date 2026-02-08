पड़ोसियों को भी सुनाई देगी धमक, इन दमदार पार्टी स्पीकर्स पर मिल रही है भारी छूट, देखें लेटेस्ट डील्स
अमेजन पर JBL और boAt जैसे टॉप ब्रांड्स के दमदार पार्टी स्पीकर्स बेहतरीन डील्स के साथ उपलब्ध हैं। शानदार बेस, RGB लाइट्स और कराओके फीचर्स से लैस ये स्पीकर्स न केवल आपकी हाउस पार्टी में जान डाल देंगे, बल्कि इनकी पड़ोसियों तक पहुँचने वाली धमक अब बेहद किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध है।
अमेजन पर इस समय JBL, boAt और Zebronics जैसे टॉप ब्रांड्स के पार्टी स्पीकर्स की एक शानदार रेंज उपलब्ध है, जो आपकी हाउस पार्टी को एक प्रोफेशनल नाइट क्लब में बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इन स्पीकर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका दमदार बेस है, जिसकी धमक न केवल आपके घर में महसूस होगी, बल्कि पड़ोसियों तक भी पहुँचेगी। 2026 के इन लेटेस्ट मॉडल्स में RGB डायनेमिक लाइटिंग दी गई है, जो म्यूज़िक की बीट्स के साथ तालमेल बिठाकर डिस्को जैसा माहौल तैयार कर देती है।
ये स्पीकर्स न केवल आवाज़ में तेज़ हैं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी बहुत एडवांस हैं। इनमें 20 से 25 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ, वॉटर रेसिस्टेंस और वायरलेस कराओके माइक जैसे विकल्प मिलते हैं। अमेजन पर ये साउंड सिस्टम्स आकर्षक बैंक ऑफर्स, कैशबैक और No Cost EMI की सुविधा के साथ उपलब्ध हैं, जिससे प्रीमियम साउंड क्वालिटी को खरीदना अब और भी आसान हो गया है।
चाहे आप छोटे कमरे के लिए 100W का पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हों या बड़े हॉल के लिए 240W का पावरफुल सिस्टम, अमेज़न पर हर बजट और ज़रूरत के लिए बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। पार्टी कनेक्ट जैसे फीचर्स के ज़रिए आप एक साथ कई स्पीकर्स जोड़कर आवाज़ को दोगुना भी कर सकते हैं।
1. JBL Partybox Encore 2 with Mic, Wireless Bluetooth Party Speaker, AI Sound Boost, Dynamic Light Show, Upto 15Hrs Playtime, Replaceable Battery, Multi-Speaker Connection by Auracast, PartyBox App-Black
यह एक प्रीमियम वायरलेस ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है, जो 100 वॉट की दमदार आउटपुट के साथ आता है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ Deep Bass के शौकीन हैं। इसके साथ मिलने वाले डिजिटल वायरलेस माइक और Auracast जैसे आधुनिक फीचर्स इसे छोटी और बड़ी दोनों तरह की पार्टियों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और ग्रिप हैंडल इसे कहीं भी ले जाने के लिए आसान बनाता है।
क्यों खरीदें
शानदार लाइट शो
Auracast कनेक्टिविटी
प्रो-लेवल कराओके
बदली जाने वाली बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत बजट यूज़र्स के लिए थोड़ी ज़्यादा
चार्जिंग समय ज़्यादा
2. DH Discovery DJ 9595-BK Bluetooth Tower Speakers 150watt RMS with Free Wired Mic/Bluetooth v5.0/1 USB Slot/2 AUX/Built in FM Radio/LED Display with Remote Control (Black)
यह एक पावरफुल सिंगल-यूनिट टावर स्पीकर है जो 150W RMS की जबरदस्त आउटपुट के साथ आता है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में 'होम थिएटर' जैसा अनुभव और 'एक्सट्रीम बेस' चाहते हैं। इसके साथ एक फ्री वायर्ड माइक भी मिलता है, जो इसे घर की छोटी पार्टियों और कराओके नाइट्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज बनाता है।
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
मल्टीपल कनेक्टिविटी
मुफ्त वायर्ड माइक के साथ घर पर ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन या पार्टी
FM रेडियो और रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
अमेज़न रेटिंग कम
वायरलेस माइक के मुकाबले थोड़ा असुविधाजनक
3. Portronics 250W Iron Beats 5 Prime Wireless Wheeled Party Speaker with Upto 6 Hours Playtime & Wireless Karaoke UHF Mic, Dual 8 Inch Subwoofer, Smiley LED Lights, Bass Boost Technology (Black)
Portronics Iron Beats 5 Prime एक भारी-भरकम 250W का वायरलेस पार्टी स्पीकर है, जिसे विशेष रूप से बड़े समारोहों, हाउस पार्टियों और आउटडोर इवेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें Dual 8-Inch Subwoofers दिए गए हैं जो थ्रिलिंग बेस पैदा करते हैं। पहिए और हैंडल होने के कारण, इतना बड़ा होने के बावजूद इसे एक सूटकेस की तरह कहीं भी ले जाना बेहद आसान है।
क्यों खरीदें
250W की जबरदस्त आवाज़
Wireless UHF Mic
स्माइली LED लाइट्स
ड्यूल बेस ड्राइवर्स
गिटार इनपुट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ बहुत लंबी पार्टियों के लिए कम
4. Boat New Launch PartyPal 600 Party Speaker, 220W Signature Sound, Dynamic Pixels, Animated Text Display, App Support, UHF Wireless Microphone, Colorful LEDs,7hrs Battery & Guitar Input(Premium Black)
boAt PartyPal 600 एक हाई-पावर ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है जो 220W के सिग्नेचर साउंड के साथ आता है। इसकी सबसे अनोखी खूबी इसका Animated Text Display और Dynamic Pixels हैं, जो न केवल म्यूज़िक की बीट्स पर नाचते हैं बल्कि टेक्स्ट भी डिस्प्ले करते हैं। इसमें 10 इंच का विशाल ड्राइवर और दो ट्विटर्स दिए गए हैं, जो भारी बेस के साथ-साथ सुरीली आवाज़ भी सुनिश्चित करते हैं।
क्यों खरीदें
यूनिक एनिमेटेड डिस्प्ले
220W थंपिंग बेस
UHF वायरलेस माइक और कराओके
गिटार इनपुट
क्यों खोजें विकल्प
प्लेबैक टाइम 7 घंटे तक सीमित
बार-बार इधर-उधर ले जाना थोड़ा मुश्किल
5. pTron Fusion Beats 48W Bluetooth Party Speaker w/Immersive Sound, Dual 4 inch Neo Drivers, Rhythmic RGB Lights, 6Hrs Playtime, BT5.3/Aux/TF Card/USB Playback Modes, Type-C Charging (Midnight Black)
यह एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है, जो 48W की स्टीरियो साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें दो 4-इंच के डायनेमिक नियो (Neo) ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो कमरे को आवाज़ से भर देने के लिए काफी हैं। इसका डिज़ाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें छोटी हाउस पार्टी, पिकनिक या पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी स्पीकर चाहिए।
क्यों खरीदें
किफायती और पावरफुल
Rhythmic RGB लाइट्स
कराओके सपोर्ट
फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
बैक टाइम बहुत लंबी पार्टियों के लिए कम
बड़े ब्रांड्स जैसा डीप बेस शायद न मिले
6. JBL Partybox Encore Essential 2 Wireless Bluetooth Party Speaker, AI Sound Boost, Dynamic Light Show, Upto 15Hrs Playtime, Multi-Speaker Connection by Auracast, Guitar & Mic Inputs, PartyBox App-Black
यह 2 एक हाई-परफॉर्मेंस वायरलेस पार्टी स्पीकर है, जो 100 वॉट की JBL Pro Sound आउटपुट के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो गहरे बेस और क्रिस्टल क्लियर म्यूज़िक के शौकीन हैं। इसमें नया AI Sound Boost और Auracast तकनीक दी गई है, जिससे आप कई स्पीकर्स को आपस में जोड़कर साउंड को और भी दमदार बना सकते हैं।
क्यों खरीदें
100W JBL Pro Sound
15 घंटे का प्लेबैक
Auracast कनेक्टिविटी
IPX4 स्प्लैशप्रूफ
गिटार और माइक इनपुट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत कुछ लोगों को थोड़ी अधिक
पावरफुल बिल्ड क्वालिटी के कारण यह थोड़ा भारी
7. Krisons Krx-Boom 35W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wireless Mic for Karaoke,2400 MAH Battery, Digital Display,RGB Lights, USB, SD Card, FM Radio,Auto TWS Function & Remote
Krisons Krx-Boom एक कॉम्पैक्ट मल्टी-मीडिया ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है, जो 35W की पीक पावर के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इस बजट में वायरलेस माइक का मिलना है, जो इसे घर पर कराओके करने या छोटे कार्यक्रमों के लिए आदर्श बनाता है। इसमें 2400 mAh की बैटरी और RGB लाइट्स दी गई हैं, जो इसे पोर्टेबल और स्टाइलिश दोनों बनाती हैं।
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
पोर्टेबल डिज़ाइन
मल्टी-कनेक्टिविटी
ऑटो TWS फंक्शन
RGB लाइट्स
क्यों खोजें विकल्प
छोटी मंडली के लिए ही पर्याप्त
बैटरी मध्यम वॉल्यूम पर 3-4 घंटे ही
