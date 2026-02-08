पड़ोसियों को भी सुनाई देगी धमक, इन दमदार पार्टी स्पीकर्स पर मिल रही है भारी छूट, देखें लेटेस्ट डील्स

संक्षेप: अमेजन पर JBL और boAt जैसे टॉप ब्रांड्स के दमदार पार्टी स्पीकर्स बेहतरीन डील्स के साथ उपलब्ध हैं। शानदार बेस, RGB लाइट्स और कराओके फीचर्स से लैस ये स्पीकर्स न केवल आपकी हाउस पार्टी में जान डाल देंगे, बल्कि इनकी पड़ोसियों तक पहुँचने वाली धमक अब बेहद किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध है।

Feb 08, 2026 02:12 pm IST

अमेजन पर इस समय JBL, boAt और Zebronics जैसे टॉप ब्रांड्स के पार्टी स्पीकर्स की एक शानदार रेंज उपलब्ध है, जो आपकी हाउस पार्टी को एक प्रोफेशनल नाइट क्लब में बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इन स्पीकर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका दमदार बेस है, जिसकी धमक न केवल आपके घर में महसूस होगी, बल्कि पड़ोसियों तक भी पहुँचेगी। 2026 के इन लेटेस्ट मॉडल्स में RGB डायनेमिक लाइटिंग दी गई है, जो म्यूज़िक की बीट्स के साथ तालमेल बिठाकर डिस्को जैसा माहौल तैयार कर देती है।

ये स्पीकर्स न केवल आवाज़ में तेज़ हैं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी बहुत एडवांस हैं। इनमें 20 से 25 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ, वॉटर रेसिस्टेंस और वायरलेस कराओके माइक जैसे विकल्प मिलते हैं। अमेजन पर ये साउंड सिस्टम्स आकर्षक बैंक ऑफर्स, कैशबैक और No Cost EMI की सुविधा के साथ उपलब्ध हैं, जिससे प्रीमियम साउंड क्वालिटी को खरीदना अब और भी आसान हो गया है।

चाहे आप छोटे कमरे के लिए 100W का पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हों या बड़े हॉल के लिए 240W का पावरफुल सिस्टम, अमेज़न पर हर बजट और ज़रूरत के लिए बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। पार्टी कनेक्ट जैसे फीचर्स के ज़रिए आप एक साथ कई स्पीकर्स जोड़कर आवाज़ को दोगुना भी कर सकते हैं।

यह एक प्रीमियम वायरलेस ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है, जो 100 वॉट की दमदार आउटपुट के साथ आता है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ Deep Bass के शौकीन हैं। इसके साथ मिलने वाले डिजिटल वायरलेस माइक और Auracast जैसे आधुनिक फीचर्स इसे छोटी और बड़ी दोनों तरह की पार्टियों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और ग्रिप हैंडल इसे कहीं भी ले जाने के लिए आसान बनाता है।

Specifications पावर आउटपुट 100 Watts प्लेबैक टाइम 15 घंटे तक कनेक्टिविटी Bluetooth, USB, Aux, Auracast लाइटिंग Dynamic Patterns & Strobe Effects वॉरंटी 1 साल की कंपनी वारंटी क्यों खरीदें शानदार लाइट शो Auracast कनेक्टिविटी प्रो-लेवल कराओके बदली जाने वाली बैटरी क्यों खोजें विकल्प कीमत बजट यूज़र्स के लिए थोड़ी ज़्यादा चार्जिंग समय ज़्यादा

यह एक पावरफुल सिंगल-यूनिट टावर स्पीकर है जो 150W RMS की जबरदस्त आउटपुट के साथ आता है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में 'होम थिएटर' जैसा अनुभव और 'एक्सट्रीम बेस' चाहते हैं। इसके साथ एक फ्री वायर्ड माइक भी मिलता है, जो इसे घर की छोटी पार्टियों और कराओके नाइट्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज बनाता है।

Specifications पावर आउटपुट 150 Watts RMS कनेक्टिविटी Bluetooth v5.0, USB, 2 AUX, FM डिस्प्ले LED डिस्प्ले वॉरंटी 1 साल की वारंटी एक्स्ट्रा फ्री वायर्ड माइक शामिल क्यों खरीदें दमदार साउंड मल्टीपल कनेक्टिविटी मुफ्त वायर्ड माइक के साथ घर पर ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन या पार्टी FM रेडियो और रिमोट क्यों खोजें विकल्प अमेज़न रेटिंग कम वायरलेस माइक के मुकाबले थोड़ा असुविधाजनक

Portronics Iron Beats 5 Prime एक भारी-भरकम 250W का वायरलेस पार्टी स्पीकर है, जिसे विशेष रूप से बड़े समारोहों, हाउस पार्टियों और आउटडोर इवेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें Dual 8-Inch Subwoofers दिए गए हैं जो थ्रिलिंग बेस पैदा करते हैं। पहिए और हैंडल होने के कारण, इतना बड़ा होने के बावजूद इसे एक सूटकेस की तरह कहीं भी ले जाना बेहद आसान है।

Specifications पावर आउटपुट 250 Watts बैटरी 8000mAh कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3, TWS, Aux, USB, Guitar In स्पेशल फीचर UHF Wireless Mic, Echo Control, Wheels लाइटिंग RGB Smiley LED Lights क्यों खरीदें 250W की जबरदस्त आवाज़ Wireless UHF Mic स्माइली LED लाइट्स ड्यूल बेस ड्राइवर्स गिटार इनपुट क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ बहुत लंबी पार्टियों के लिए कम

boAt PartyPal 600 एक हाई-पावर ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है जो 220W के सिग्नेचर साउंड के साथ आता है। इसकी सबसे अनोखी खूबी इसका Animated Text Display और Dynamic Pixels हैं, जो न केवल म्यूज़िक की बीट्स पर नाचते हैं बल्कि टेक्स्ट भी डिस्प्ले करते हैं। इसमें 10 इंच का विशाल ड्राइवर और दो ट्विटर्स दिए गए हैं, जो भारी बेस के साथ-साथ सुरीली आवाज़ भी सुनिश्चित करते हैं।

Specifications पावर आउटपुट 220 Watts ड्राइवर सेटअप 10” Main Driver + 2 Tweeters 7 घंटे तक का नॉन-स्टॉप प्लेबैक बैटरी वॉरंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें यूनिक एनिमेटेड डिस्प्ले 220W थंपिंग बेस UHF वायरलेस माइक और कराओके गिटार इनपुट क्यों खोजें विकल्प प्लेबैक टाइम 7 घंटे तक सीमित बार-बार इधर-उधर ले जाना थोड़ा मुश्किल

यह एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है, जो 48W की स्टीरियो साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें दो 4-इंच के डायनेमिक नियो (Neo) ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो कमरे को आवाज़ से भर देने के लिए काफी हैं। इसका डिज़ाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें छोटी हाउस पार्टी, पिकनिक या पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी स्पीकर चाहिए।

Specifications पावर आउटपुट 48 Watts कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, Aux, TF Card, USB चार्जिंग Type-C प्लेबैक टाइम 6 घंटे तक वॉरंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें किफायती और पावरफुल Rhythmic RGB लाइट्स कराओके सपोर्ट फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प बैक टाइम बहुत लंबी पार्टियों के लिए कम बड़े ब्रांड्स जैसा डीप बेस शायद न मिले

यह 2 एक हाई-परफॉर्मेंस वायरलेस पार्टी स्पीकर है, जो 100 वॉट की JBL Pro Sound आउटपुट के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो गहरे बेस और क्रिस्टल क्लियर म्यूज़िक के शौकीन हैं। इसमें नया AI Sound Boost और Auracast तकनीक दी गई है, जिससे आप कई स्पीकर्स को आपस में जोड़कर साउंड को और भी दमदार बना सकते हैं।

Specifications पावर आउटपुट 100 Watts बैटरी लाइफ 15 घंटे तक का प्लेबैक कनेक्टिविटी Bluetooth, Auracast, Mic & Guitar Input वॉरंटी 1 साल की कंपनी वारंटी क्यों खरीदें 100W JBL Pro Sound 15 घंटे का प्लेबैक Auracast कनेक्टिविटी IPX4 स्प्लैशप्रूफ गिटार और माइक इनपुट क्यों खोजें विकल्प कीमत कुछ लोगों को थोड़ी अधिक पावरफुल बिल्ड क्वालिटी के कारण यह थोड़ा भारी

Krisons Krx-Boom एक कॉम्पैक्ट मल्टी-मीडिया ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर है, जो 35W की पीक पावर के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इस बजट में वायरलेस माइक का मिलना है, जो इसे घर पर कराओके करने या छोटे कार्यक्रमों के लिए आदर्श बनाता है। इसमें 2400 mAh की बैटरी और RGB लाइट्स दी गई हैं, जो इसे पोर्टेबल और स्टाइलिश दोनों बनाती हैं।

Specifications पावर आउटपुट 35 Watts Peak Power बैटरी 2400 mAh कनेक्टिविटी Bluetooth, USB, SD Card, FM Radio वॉरंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें किफायती कीमत पोर्टेबल डिज़ाइन मल्टी-कनेक्टिविटी ऑटो TWS फंक्शन RGB लाइट्स क्यों खोजें विकल्प छोटी मंडली के लिए ही पर्याप्त बैटरी मध्यम वॉल्यूम पर 3-4 घंटे ही

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।