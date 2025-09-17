Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़party speaker and soundbars at massive discount amazon great indian festival sale deals live
Amazon ने दिया JBL समेत इन ब्रांडेड स्पीकर्स, साउंडबार पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें सारी डील्स
Amazon ने Great Indian Festival Sale शुरू होने से पहले ही पार्टी स्पीकर्स और साउंडबार पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है। अगर आप JBL जैसे ब्रांड्स के स्पीकर बड़े डिस्काउंट के साथ खरीदना चाहते हैं, तो लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा…
Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 06:53 PM
Amazon Great Indian Festival सेल 23 सितंबर से शुरू हो रही है। प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले एक्सेस मिलेगा। सेल में ग्राहकों को एसबीआई बैंक कार्ड पर 10 फीसदी तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। अमेजन ने सेल शुरू होने से पहले ही कई डील्स को लाइव कर दिया है। सेल में स्पीकर्स और साउंडबार पर 60 फीसदी तक की छूट मिल रही है। दिवाली पार्टी में धूम मचाना हो या फिर घर पर होने वाले फंक्शन्स में परिवार और दोस्तों के साथ डांस मस्ती और धमाल करना हो, इन सभी के लिए आपके पास एखम पावरफुल स्पीकर तो होना ही चाहिए। अगर आप JBL जैसे ब्रांड्स के स्पीकर्स और साउंडबार बड़े डिस्काउंट के साथ खरीदना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...
JBL के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
boAt के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
ZEBRONICS के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
Blaupunkt के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
Tribit के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
JUST CORSECA के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
Mivi के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
Portronics के इन पार्टी स्पीकर्स पर भारी छूट
