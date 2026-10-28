AI ने ली जान! बेटी ने ChatGPT के कहने पर छोड़ दी दवा, मौत के बाद माता-पिता ने ठोका केस
अमेरिका में एक महिला की मौत के बाद उसके पैरेंट्स ने OpenAI और सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा किया है। आरोप है कि ChatGPT ने महिला को मिर्गी की दवा बंद करने और डॉक्टरों से यह बात छिपाने की सलाह दी।
अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। मिर्गी की बीमारी से जूझ रही 31 वर्षीय महिला की मौत के बाद उसके माता-पिता ने OpenAI और कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। परिवार का आरोप है कि ChatGPT ने उनकी बेटी को मिर्गी की दवा बंद करने की सलाह दी और डॉक्टरों से यह बात छिपाने के लिए भी कहा। हालांकि, ये आरोप हैं और अदालत में इनकी पुष्टि होना अभी बाकी है।
मामला बोवेन वान का है, जो अमेजन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। वह मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करने के लिए लैमोट्रिजिन नाम की दवा लेती थीं। परिवार की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक, जनवरी 2026 में उन्होंने ChatGPT से रोजाना 400 मिलीग्राम दवा की खुराक कम करने के बारे में पूछा था।
आरोप है कि ChatGPT ने ऐसा शेड्यूल तैयार किया, जिसके तहत करीब 25 दिनों में दवा की खुराक जीरो की जानी थी। बोवेन को आशंका थी कि दवा के चलते उनकी बोलने और सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है। वह नौकरी से जुड़ी चुनौतियों के बीच अपनी स्थिति सुधारना चाहती थीं।
डॉक्टरों से बात छिपाने का भी दावा
मुकदमे के मुताबिक, ChatGPT ने बोवेन को डॉक्टरों से दवा कम करने की योजना छिपाने की सलाह दी। जब डॉक्टर ने दवा का स्तर जांचने के लिए ब्लड टेस्ट कराने को कहा, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि चैटबॉट ने उनके इस फैसले की तारीफ भी की। परिवार के मुताबिक, दवा कम करने के दौरान बोवेन ने भ्रम, समय का ध्यान ना रहने और मिर्गी जैसे लक्षणों की शिकायत की। आरोप है कि ChatGPT ने इन लक्षणों को मस्तिष्क के खुद को बैलेंस करने की प्रक्रिया बताकर उनकी चिंता कम की।
फरवरी में हुई मौत, OpenAI ने क्या कहा?
बोवेन फरवरी 2026 में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं। पोस्टमॉर्टम में उनके खून में लैमोट्रिजिन का स्तर नॉर्मल मेडिकल लिमिट के निचले स्तर से करीब पांच गुना कम पाया गया। मेडिकल जांच में मौत का कारण मिर्गी से जुड़ी अचानक मृत्यु (SUDEP) बताया गया।
OpenAI ने मामले को बेहद दुखद बताया है। कंपनी के मुताबिक, यह मामला पुराने GPT-4o मॉडल से जुड़ा है, जिसे 13 फरवरी 2026 को ChatGPT से हटा दिया गया था। कंपनी का कहना है कि नए मॉडल ऐसी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं, जिनमें तुरंत मदद की जरूरत हो।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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