75 इंच तक के 21 नए Smart TV लाया पॉपुलर ब्रांड, कीमत 17,990 रुपये से शुरू, यह है खास

नया Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो पैनासोनिक के नए मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। पैनासोनिक ने भारतीय बाजार में आज अपनी नई पी-सीरीज टीवी रेंज लॉन्च की है। कंपनी का कहना है कि इसमें फ्लैगशिप शिनोबिप्रो - मिनीएलईडी रेंज भी शामिल है, जिसे पावरफुल परफॉर्मेंस शक्तिशाली प्रदर्शन, ईजी स्मार्ट एक्सपीरियंस और इमर्सिव साउंड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सीरीज में 32 इंच से लेकर 75 इंच तक के कुल 21 टीवी मॉडल शामिल हैं।

नए टीवी की खासियत कंपनी ने कुल 21 टीवी मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसमें शिनोबिप्रो मिनीएलईडी, 4K गूगल टीवी, फुल एचडी और एचडी रेडी गूगल टीवी शामिल हैं, जो प्रीमियम एंटरटेनमेंट के शौकीनों से लेकर कॉम्पैक्ट होम यूजर्स तक, अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रीमियम, हाई क्वालिटी व्यूईंग एक्सपीरियंस की बढ़ती मांग के साथ, पैनासोनिक ने पी-सीरीज लॉन्च की है, जो एक एडवांस्ड टीवी लाइन-अप है, जिसमें 4K स्टूडियो कलर इंजन, हेक्सा क्रोमा ड्राइव, एक्यूव्यू डिस्प्ले, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, डीटीएस ट्रूसराउंड, बिल्ट-इन क्रोमकास्ट, एएलएलएम (ऑटो लो लेटेंसी मोड), बेजल-लेस डिजाइन जैसे फीचर्स शामिल हैं, कंपनी का कहना है कि इन्हें आधुनिक भारतीय ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इतनी है कीमत सीरीज में 32 इंच से लेकर 75 इंच तक के टीवी मॉडल शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 17,990 रुपये है, जो अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से 3,99,990 रुपये तक जाती है। यह कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

