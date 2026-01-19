ChatGPT को टक्कर! पाकिस्तान ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू AI मॉडल Qalb

संक्षेप: पाकिस्तान ने Qalb AI लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू भाषा मॉडल बताया जा रहा है। यह AI खास उर्दू भाषी यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है और ChatGPT जैसे टूल्स का विकल्प बन सकता है।

पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए Qalb AI नाम का अपना ChatGPT-जैसा मॉडल लॉन्च किया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू भाषा पर आधारित AI मॉडल बताया जा रहा है। Qalb AI का मकसद उर्दू बोलने-लिखने वाले करोड़ों लोगों के लिए ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जो उनकी भाषा, कल्चर और संदर्भ को बेहतर तरीके से समझ सके।

Qalb AI को खासतौर पर उर्दू भाषा पर फोकस करते हुए डिजाइन किया गया है। जहां ChatGPT जैसे ग्लोबल AI मॉडल कई भाषाओं में काम करते हैं, वहीं Qalb पूरी तरह उर्दू कंटेंट, व्याकरण और भाषाई बारीकियों पर ट्रेन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मॉडल को करीब 1.9 अरब से ज्यादा उर्दू टोकन्स पर ट्रेन किया गया है, जो इसे अब तक का सबसे रिच उर्दू LLM बनाता है।

पाकिस्तानी स्टूडेंट ने किया डिवेलप AI मॉडल को एक पाकिस्तानी स्टूडेंट और रिसर्चर तैमूर हसन ने डिवेलप किया है, जो फिलहाल अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। तैमूर का कहना है कि Qalb AI का मकसद केवल चैटबॉट बनाना नहीं, बल्कि उर्दू भाषा को डिजिटल युग में मजबूती देना है। यह मॉडल उर्दू में सवाल-जवाब, राइटिंग, समरी, एजुकेशन और रिसर्च से जुड़े कई काम कर सकता है।

तकनीकी रूप से Qalb AI को कई इंटरनेशनल AI बेंचमार्क्स पर टेस्ट किया गया है, जहां उर्दू-स्पेसिफिक टास्क में इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर बताई जा रही है। एजुकेशन, मीडिया, स्टार्टअप्स और कस्टमर सपोर्ट जैसे सेक्टर्स में इसके इस्तेमाल की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खास बात यह है कि यह उन यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जिन्हें अंग्रेजी पर बेस्ड AI टूल्स इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है।