गुड न्यूज! OnePlus के इन फोन्स को मिला OxygenOS 16 अपडेट, देखें फाइनल लिस्ट

संक्षेप: वनप्लस ने भारत में OnePlus Nord CE 4, Nord CE 4 Lite 5G और OnePlus Pad के लिए Android 16 आधारित OxygenOS 16 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। अब सिर्फ OnePlus 10 Pro 5G और OnePlus Pad Lite ही ऐसे डिवाइस बचे हैं, जिन्हें यह अपडेट मिलना बाकी है।

Jan 07, 2026 05:27 pm IST

सॉफ्टवेयर कंपनी OnePlus अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट OxygenOS 16 के रोलआउट को लास्ट फेज में ले आई है। कंपनी ने अब अपने आखिरी बैच के एलिजिबल डिवाइसेज के लिए भी यह बड़ा अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। नई जानकारी के मुताबिक, OnePlus Nord CE 4, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G और OnePlus Pad को अब Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 का स्टेबल अपडेट मिल रहा है।

इन डिवाइसेज को मिला अपडेट OnePlus Nord CE 4 को यह अपडेट फर्मवेयर वर्जन CPH2613_16.0.2.400(EX01) के साथ मिल रहा है। वहीं, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G यूज़र्स के लिए अपडेट का वर्जन CPH2619_16.0.1.301(EX01) है। टैबलेट सेगमेंट में OnePlus Pad को OPD2203_16.0.2.400(EX01) फर्मवेयर के जरिए OxygenOS 16 दिया जा रहा है।

सबसे पहले भारत में रोलआउट तीनों OnePlus डिवाइसेज के लिए OxygenOS 16 का रोलआउट भारत से शुरू किया गया है। कंपनी के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में यह अपडेट अन्य रीजन में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है, तो आपके फोन या टैबलेट पर अपडेट नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। यूजर्स अपने डिवाइस में Settings > Software update सेक्शन में जाकर मैन्युअली अपडेट चेक कर सकते हैं। अगर अपडेट उपलब्ध है, तो वहीं से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है।

जल्दी अपडेट चाहिए तो क्या करें? OnePlus यूजर्स चाहें तो Release Candidate Program जॉइन करके बाकी यूजर्स से पहले अपडेट पा सकते हैं। इसके लिए रास्ता है,

Settings > System & Updates > Software update > Beta Program, इसके बाद 'Update Now' पर टैप करें।

ध्यान रहे, OxygenOS 16 एक मेजर अपडेट है और इसका साइज कई GB तक हो सकता है। ऐसे में अपडेट इंस्टॉल करने से पहले कम से कम 5-6GB फ्री स्टोरेज, फोन की बैटरी 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा, और जरूरी डाटा का बैकअप लेना बेहद जरूरी है।