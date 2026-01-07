Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OxygenOS 16 Update Rolls Out to OnePlus Nord CE 4, Nord CE 4 Lite 5G and OnePlus Pad in India
गुड न्यूज! OnePlus के इन फोन्स को मिला OxygenOS 16 अपडेट, देखें फाइनल लिस्ट

गुड न्यूज! OnePlus के इन फोन्स को मिला OxygenOS 16 अपडेट, देखें फाइनल लिस्ट

संक्षेप:

वनप्लस ने भारत में OnePlus Nord CE 4, Nord CE 4 Lite 5G और OnePlus Pad के लिए Android 16 आधारित OxygenOS 16 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। अब सिर्फ OnePlus 10 Pro 5G और OnePlus Pad Lite ही ऐसे डिवाइस बचे हैं, जिन्हें यह अपडेट मिलना बाकी है।

Jan 07, 2026 05:27 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

  • checkMega Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹19999

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15076

₹17999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16499

₹18999

खरीदिये

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2

  • checkNimbus Gray
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹40999

और जाने

Apple IPad Mini 2024

Apple IPad Mini 2024

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

सॉफ्टवेयर कंपनी OnePlus अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट OxygenOS 16 के रोलआउट को लास्ट फेज में ले आई है। कंपनी ने अब अपने आखिरी बैच के एलिजिबल डिवाइसेज के लिए भी यह बड़ा अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। नई जानकारी के मुताबिक, OnePlus Nord CE 4, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G और OnePlus Pad को अब Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 का स्टेबल अपडेट मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

  • checkMega Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹19999

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15076

₹17999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16499

₹18999

खरीदिये

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2

  • checkNimbus Gray
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹40999

और जाने

Apple IPad Mini 2024

Apple IPad Mini 2024

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

इन डिवाइसेज को मिला अपडेट

OnePlus Nord CE 4 को यह अपडेट फर्मवेयर वर्जन CPH2613_16.0.2.400(EX01) के साथ मिल रहा है। वहीं, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G यूज़र्स के लिए अपडेट का वर्जन CPH2619_16.0.1.301(EX01) है। टैबलेट सेगमेंट में OnePlus Pad को OPD2203_16.0.2.400(EX01) फर्मवेयर के जरिए OxygenOS 16 दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खबर: इन फोन्स को मिलेंगे तीन बड़े Android अपडेट

सबसे पहले भारत में रोलआउट

तीनों OnePlus डिवाइसेज के लिए OxygenOS 16 का रोलआउट भारत से शुरू किया गया है। कंपनी के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में यह अपडेट अन्य रीजन में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है, तो आपके फोन या टैबलेट पर अपडेट नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। यूजर्स अपने डिवाइस में Settings > Software update सेक्शन में जाकर मैन्युअली अपडेट चेक कर सकते हैं। अगर अपडेट उपलब्ध है, तो वहीं से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

22% OFF

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

  • checkSilver
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹44999

खरीदिये

OnePlus Nord CE 4 5G

OnePlus Nord CE 4 5G

  • checkCeladon Marble
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹24999

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OnePlus Pad

OnePlus Pad

  • checkHalo Green
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹39999

₹44999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G

  • checkSilver
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹44999

खरीदिये

जल्दी अपडेट चाहिए तो क्या करें?

OnePlus यूजर्स चाहें तो Release Candidate Program जॉइन करके बाकी यूजर्स से पहले अपडेट पा सकते हैं। इसके लिए रास्ता है,

Settings > System & Updates > Software update > Beta Program, इसके बाद 'Update Now' पर टैप करें।

ये भी पढ़ें:iPhone 11 Pro समेत ये डिवाइस हुए ‘Vintage’, आपका भी लिस्ट में तो नहीं?

ध्यान रहे, OxygenOS 16 एक मेजर अपडेट है और इसका साइज कई GB तक हो सकता है। ऐसे में अपडेट इंस्टॉल करने से पहले कम से कम 5-6GB फ्री स्टोरेज, फोन की बैटरी 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा, और जरूरी डाटा का बैकअप लेना बेहद जरूरी है।

अब सिर्फ दो डिवाइस बाकी

Nord CE 4, Nord CE 4 Lite और OnePlus Pad को OxygenOS 16 पहले ही मिल चुका है, तो केवल OnePlus 10 Pro 5G और OnePlus Pad Lite ऐसे डिवाइस बचे हैं, जिन्हें यह अपडेट मिलना बाकी है। जनवरी का अभी अच्छा-खासा वक्त बचा हुआ है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि OnePlus इसी महीने OxygenOS 16 का रोलआउट पूरी तरह खत्म कर देगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone Smartphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।