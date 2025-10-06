16 अक्टूबर को होगा धमाका! OxygenOS 16 देगा OnePlus फोन्स को AI की ताकत

OnePlus 16 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करेगा OxygenOS 16, जिसमें Google Gemini AI, Mind Space और कई नए स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। जानिए इस अपडेट में क्या खास रहेगा।

Mon, 6 Oct 2025 02:05 PM

OnePlus ने आखिरकार अपने अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट OxygenOS 16 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को 16 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करेगी। ये अपडेट Android 16 पर आधारित होगा और इसे “Intelligently Yours” टैगलाइन के साथ पेश किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार OnePlus अपने यूजर्स को AI (Artificial Intelligence) का तगड़ा अनुभव देने वाला है। कंपनी ने Google Gemini नाम के AI मॉडल को इस सिस्टम में जोड़ा है, जिससे फोन अब खुद से बहुत से काम करने में सक्षम होगा जैसे आपकी प्लानिंग में मदद करना, नोट्स या स्क्रीनशॉट से जानकारी निकालना और आपकी पसंद के अनुसार सुझाव देना।

साथ ही, OxygenOS 16 में “Mind Space” नाम का एक नया फीचर भी आने वाला है, जहां आपकी जरूरी चीज़ें जैसे फोटो, नोट्स और यादें एक जगह सेव होंगी, जिन्हें AI समझकर आपको और बेहतर सुझाव देगा। कुल मिलाकर, OnePlus का यह नया OS यूजर एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है।

OxygenOS 16 के फीचर्स और बदलाव 1. OxygenOS 16 में सबसे बड़ा बदलाव है इसका AI-सपोर्टेड सिस्टम। इसमें Google Gemini AI जुड़ा होगा जो फोन को और समझदार बनाएगा। मान लीजिए आपने किसी जगह का ट्रिप प्लान किया है, तो “Mind Space” में सेव फोटो और नोट्स देखकर AI आपको खुद से ट्रैवल प्लान बना कर दे सकेगा।

2. इस बार इंटरफेस यानी फोन का लुक और नेविगेशन भी पहले से ज्यादा स्मूद और सिंपल होगा। स्क्रीन स्क्रॉल करना, ऐप्स बदलना या नोटिफिकेशन देखना सब और तेज और आसान हो जाएगा।

3. बैटरी परफॉर्मेंस और स्पीड में भी सुधार होगा। OnePlus ने बताया है कि कई मौजूदा फोन मॉडल्स को यह अपडेट मिलेगा, हालांकि अभी कंपनी ने पूरी लिस्ट जारी नहीं की है।

4. उम्मीद है कि OnePlus 15 सीरीज में यह OS सबसे पहले देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर, OxygenOS 16 OnePlus के यूजर्स के लिए एक स्मार्ट, तेज और ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेकर आएगा।