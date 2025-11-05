Hindustan Hindi News
इस शहर में मचा हाहाकार! 8 महीनों में 80,000 से ज्यादा iPhones हुए चोरी, पुलिस ने Apple को ठहराया जिम्मेदार

इस शहर में मचा हाहाकार! 8 महीनों में 80,000 से ज्यादा iPhones हुए चोरी, पुलिस ने Apple को ठहराया जिम्मेदार

संक्षेप: लंदन में पिछले वर्ष 80,000 से ज्यादा iPhones चोरी हुए। Apple पर आरोप है कि उन्होंने UK की चोरी गई डिवाइसों की रजिस्ट्री सिस्टम का सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे चोरी का कारोबार जारी है।

Wed, 5 Nov 2025 05:38 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
लंदन में स्मार्टफोन चोरी का एक बड़ा डरावना सच सामने आया है: पिछले वर्ष में लगभग 80,000 से अधिक iPhones चोरी की रिपोर्ट हुई। Metropolitan Police Service (मेट पुलिस) ने इस सिलसिले में Apple पर आरोप लगाया है कि वह यूके की National Mobile Property Register (NMPR) डेटाबेस का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिससे चोर आसानी से चुराए गए iPhone को ट्रे़ड-इन या रीसेल कर पा रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि Apple के ट्रेड-इन प्रोग्राम के तहत चुराए गए डिवाइस को क्रेडिट के बदले लिया जा रहा है, जबकि NMPR में उस डिवाइस की चोरी दर्ज हो चुकी है मगर Apple द्वारा सही चेक नहीं किया जा रहा। यह मसला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का भी है क्योंकि ऐसे चोरियां organised crime नेटवर्क से जुड़ी हैं, और चोरी वाले डिवाइस बड़े पैमाने पर विदेशों में जा रहे हैं। यूजर के लिए सवाल उठता है: क्या Apple और अन्य ब्रांड्स आपकी डिवाइस सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं?

iPhone चोरी हो गया है तो करें ये काम

अगर आपका iPhone चोरी हो गया है तो घबराने की बजाय तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने iPhone पर Find My iPhone फीचर एक्टिव करें और iCloud.com/find पर जाकर उसे “Lost Mode” में डालें। ऐसा करते ही फोन लॉक हो जाएगा और स्क्रीन पर आपकी ओर से एक मैसेज या कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा ताकि ईमानदार व्यक्ति उसे लौटाने की कोशिश करे।

अगर फोन ऑनलाइन नहीं है, तब भी “Lost Mode” एक्टिव रखने से जैसे ही वह इंटरनेट से जुड़ेगा, उसकी लोकेशन मिल जाएगी। साथ ही, ‘Erase iPhone’ विकल्प से आप फोन के सारे पर्सनल डेटा (फोटो, चैट, बैंकिंग ऐप्स) को रिमोटली डिलीट कर सकते हैं।

दूसरा कदम है अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से तुरंत संपर्क करना और सिम कार्ड को ब्लॉक करवाना ताकि किसी को OTP या कॉल का दुरुपयोग करने का मौका न मिले। इसके बाद IMEI नंबर (जो फोन के बॉक्स या बिल पर होता है) को लेकर नजदीकी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं और CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट डालें।

अंत में, अपने सभी अकाउंट्स जैसे WhatsApp, Paytm, Google Pay, बैंकिंग ऐप्स आदि से तुरंत लॉगआउट करें या पासवर्ड बदल दें। ये कदम आपके डेटा और पैसे दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं।

