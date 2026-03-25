पहली सेल में छा गया Realme P4 Lite 5G, केवल 2 घंटे में ही बिक गए 60 हजार फोन

Mar 25, 2026 08:56 pm IST

Realme P4 Lite 5G Sales Record: नया Realme P4 Lite 5G अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। फोन ने पहली सेल में ही धूम मचा दी है। कंपनी के अनुसार, सेल शुरू होने के बाद, पहले दो घंटों में ही 60,000 यूनिट्स बिक ​​गए।

Realme P4 Lite 5G Sales Record: रियलमी के सबसे लेटेस्ट Realme P4 Lite 5G ने पहली सेल में ही धूम मचा दी है। सेल में ग्राहकों का रिस्पॉन्स देख कंपनी भी हैरान है। सेल शुरू होते ही इस फोन को खरीदने के लिए ग्राहक टूट पड़े। कंपनी ने बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी के अनुसार, सेल शुरू होने के बाद, पहले दो घंटों में ही 60,000 यूनिट्स बिक ​​गए। कंपनी का कहना है कि इस आंकड़े के साथ यह अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। 7,000mAh की बैटरी वाला यह फोन 11,499 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में मिल रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और फीचर्स पर...

कीमत और ऑफर भारत में Realme P4 Lite 5G की कीमत बेस 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। यह Mosaic Blue और Mosaic Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे Flipkart के अलावा रियलमी इंडिया की वेबसाइट और देश के ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत, ग्राहक 1,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 500 रुपये का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। मौजूदा रियली यूजर्स 500 रुपये के अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस के भी हकदार हैं। ऑफर में फोन 11,499 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, यह ऑफर आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा।

चलिए एक नजर डालते हैं Realme P4 Lite 5G की खासियत पर: बड़ा डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। फोन दो साल के ओएस अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.8-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक, टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है। फोन में आई-कंफर्ट डिस्प्ले है। फोन की बॉडी मजबूत है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP64 रेटिंग दी गई है। फोन MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड के साथ आता है और गिरने पर आसानी से टूटता नहीं है।

14GB तक रैम का सपोर्ट नए Realme P4 Lite 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट दिया गया है, जिसे 6GB तक की LPDDR4X रैम और 128GB तक की UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट है, जिसे रैम बढ़कर 14GB तक हो जाती है। दावा है कि फोन में 4 साल लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। इस फोन में थर्मल मैनेजमेंट के लिए 5,300mm² का एयरफ्लो वीसी कूलिंग सिस्टम दिया गया है।