पहली सेल में छा गया Realme P4 Lite 5G, केवल 2 घंटे में ही बिक गए 60 हजार फोन
Realme P4 Lite 5G Sales Record: नया Realme P4 Lite 5G अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। फोन ने पहली सेल में ही धूम मचा दी है। कंपनी के अनुसार, सेल शुरू होने के बाद, पहले दो घंटों में ही 60,000 यूनिट्स बिक गए।
Realme P4 Lite 5G Sales Record: रियलमी के सबसे लेटेस्ट Realme P4 Lite 5G ने पहली सेल में ही धूम मचा दी है। सेल में ग्राहकों का रिस्पॉन्स देख कंपनी भी हैरान है। सेल शुरू होते ही इस फोन को खरीदने के लिए ग्राहक टूट पड़े। कंपनी ने बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी के अनुसार, सेल शुरू होने के बाद, पहले दो घंटों में ही 60,000 यूनिट्स बिक गए। कंपनी का कहना है कि इस आंकड़े के साथ यह अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। 7,000mAh की बैटरी वाला यह फोन 11,499 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में मिल रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और फीचर्स पर...
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कीमत और ऑफर
भारत में Realme P4 Lite 5G की कीमत बेस 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। यह Mosaic Blue और Mosaic Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे Flipkart के अलावा रियलमी इंडिया की वेबसाइट और देश के ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत, ग्राहक 1,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 500 रुपये का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। मौजूदा रियली यूजर्स 500 रुपये के अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस के भी हकदार हैं। ऑफर में फोन 11,499 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, यह ऑफर आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा।
चलिए एक नजर डालते हैं Realme P4 Lite 5G की खासियत पर:
बड़ा डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड
फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। फोन दो साल के ओएस अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.8-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक, टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है। फोन में आई-कंफर्ट डिस्प्ले है। फोन की बॉडी मजबूत है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP64 रेटिंग दी गई है। फोन MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड के साथ आता है और गिरने पर आसानी से टूटता नहीं है।
14GB तक रैम का सपोर्ट
नए Realme P4 Lite 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट दिया गया है, जिसे 6GB तक की LPDDR4X रैम और 128GB तक की UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट है, जिसे रैम बढ़कर 14GB तक हो जाती है। दावा है कि फोन में 4 साल लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। इस फोन में थर्मल मैनेजमेंट के लिए 5,300mm² का एयरफ्लो वीसी कूलिंग सिस्टम दिया गया है।
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कैमरा और बैटरी भी दमदार
फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि बैटरी फुल चार्ज में 140 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और करीब 20 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक टाइम दे सकती है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें f/2.2 अपर्चर वाला 13MP का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं। 212 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 166.3x78.1x8.4 एमएम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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