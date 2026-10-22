Oura Ring 5 स्मार्ट रिंग लॉन्च, 9 दिन तक की बैटरी और एडवांस हेल्थ फीचर्स; इतनी है कीमत
Oura Ring 5 भारत में लॉन्च हो गई है। यह स्मार्ट रिंग 40 फीसदी छोटे डिजाइन, 6 से 9 दिन की बैटरी और एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आई है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
स्मार्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी ŌURA ने भारत में अपनी नई स्मार्ट रिंग Oura Ring 5 लॉन्च कर दी है। कंपनी के मुताबिक, इसका डिजाइन पिछली Oura Ring 4 के मुकाबले 40 प्रतिशत छोटा है। इसमें नेक्स्ट-जेनरेशन सेंसर, एडवांस हेल्थ इनसाइट्स और एक बार चार्ज करने पर 6 से 9 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह रिंग नींद, एक्टिविटी, स्ट्रेस और रिकवरी से जुड़े डेटा को ट्रैक करने में मदद करती है।
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Oura Ring 5 को हल्के, नॉन-एलर्जेनिक टाइटेनियम से बनाया गया है। इसमें नए सेंसर और 12 ऑप्टिमाइज्ड सिग्नल पाथवे दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य अलग-अलग तरह की त्वचा और उंगलियों पर हेल्थ सिग्नल को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करना है। यह छह फिनिश में उपलब्ध होगी। Oura Ring 5 की प्री-बुकिंग 22 अक्टूबर 2026 से Amazon और Croma के जरिए शुरू हो गई है और इसकी शुरुआती कीमत 39,900 रुपये रखी गई है।
इतनी है नई स्मार्ट रिंग की कीमत
ब्लैक और सिल्वर मॉडल की कीमत 39,900 रुपये है, जबकि गोल्ड, डीप रोज, स्टील्थ और ब्रश्ड सिल्वर वेरिएंट 50,900 रुपये में मिलेंगे। इसे साइज 6 से 13 तक खरीदा जा सकेगा। रिंग के हेल्थ डेटा और पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स के लिए Oura ऐप की जरूरत होगी। इसकी मेंबरशिप के लिए हर महीने 599 रुपये देने होंगे।
हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए नए फीचर्स
इस स्मार्ट रिंग में हेल्थ रडार फीचर दिया गया है, जो शरीर के बायोमेट्रिक संकेतों में होने वाले बदलावों को समझने में मदद करता है। इसका ब्लड प्रेशर सिग्नल फीचर 30 दिनों के रात के डेटा का एनालिसिस करके हार्ट से जुड़े तनाव के संभावित संकेतों की पहचान करने में मदद कर सकता है। वहीं, नाइटटाइम ब्रीदिंग फीचर नींद के दौरान सांस लेने से जुड़े पैटर्न को ट्रैक करता है।
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महिलाओं और फिटनेस के लिए भी फीचर्स
Oura ऐप में GLP-1 Insights फीचर भी है, जिसके जरिए संबंधित दवाएं लेने वाले यूजर्स डोज, साइड इफेक्ट और वजन में बदलाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। Menopause Insights महिलाओं को पेरिमेनोपॉज के दौरान नींद, मूड और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले असर को समझने में भी मदद करता है।
इसके अलावा, Cardio Effort वर्कआउट के दौरान हार्ट पर पड़ने वाले असर को ट्रैक करता है। Oura Labs में उपलब्ध ऑटोमैटिक VO2 Max फीचर GPS की मदद से वॉक, रन और हाइक के दौरान एरोबिक फिटनेस का अनुमान लगाता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, स्मार्ट रिंग के हेल्थ इनसाइट्स मेडिकल जांच या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।