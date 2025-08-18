OTTplay ने अमेजन प्राइम के साथ मिलाया हाथ, मिलेगा प्रीमियम एंटरटेनमेंट का अनलिमिटेड ऐक्सेस OTTplay Collaborates with Amazon Prime to Offer Prime Lite Benefits to users know all detail, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OTTplay Collaborates with Amazon Prime to Offer Prime Lite Benefits to users know all detail

OTTplay ने अमेजन प्राइम के साथ मिलाया हाथ, मिलेगा प्रीमियम एंटरटेनमेंट का अनलिमिटेड ऐक्सेस

OTTplay Premium ने अपने यूजर्स को प्राइम लाइट के जबर्दस्त बेनिफिट देने के लिए अमेजन प्राइम के साथ हाथ मिलाया है। इस कोलैबोरेशन के साथ ओटीटीप्ले अपने यूजर्स को प्राइम वीडियो के प्रीमियम एंटरटेनमेंट का अनलिमिटेड ऐक्सेस देगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 04:05 PM
share Share
Follow Us on
OTTplay ने अमेजन प्राइम के साथ मिलाया हाथ, मिलेगा प्रीमियम एंटरटेनमेंट का अनलिमिटेड ऐक्सेस

भारत के लीडिंग AI-पावर्ड OTT एग्रीगेटर OTTplay Premium ने अपने यूजर्स को प्राइम लाइट के जबर्दस्त बेनिफिट देने के लिए अमेजन प्राइम के साथ हाथ मिलाया है। अमेजन प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन OTTplay के जरिए दो तरह से उपलब्ध होगा। पहले में OTTplay के पार्टनर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) जैसे NetPlus, KCCL, NXT, Railtel आदि यूजर्स को बंडल ऑफरिंग देंगे। इससे भारत के एक हजार से ज्यादा शहरों और कस्बों के यूजर्स के लिए प्राइम वीडियो के हाई-क्वॉलिटी कॉन्टेंट को ऐक्सेस करना आसान हो जाएगा। साथ ही वे OTTplay के अलग-अलग सब्सक्रिप्शन प्लान के जरिए प्राइम लाइट के दूसरे बेनिफिट्स का भी मजा ले सकेंगे। दूसरे में OTTplay प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए 799 रुपये सालाना का टॉप-अप भी उपलब्ध होगा, जिसमें प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के साथ यूजर अपने मौजूदा सब्सक्रिप्शन को बढ़ा भी सकते हैं।

प्राइम वीडियो के प्रीमियम एंटरटेनमेंट का अनलिमिटेड ऐक्सेस

इस कोलैबोरेशन के साथ ओटीटीप्ले अपने यूजर्स को प्राइम वीडियो के प्रीमियम एंटरटेनमेंट का अनलिमिटेड ऐक्सेस देगा। इसमें अवॉर्ड-विनिंग और ब्लॉकबस्टर इंडियन और इंटरनैशनल ओरिजिनल्स, टीवी शो, फिल्में और बहुत कुछ शामिल है। इसे यूजर अपनी की पसंद के एक ही डिवाइस पर विज्ञापनों के साथ एचडी क्वालिटी में देख सकेंगे। प्राइम मेंबर्स को फ्री अनलिमिटेड सेम-डे/नेक्स्ट-डे डिलीवरी, डेली प्राइम ऑफर्स का स्पेशल ऐक्सेस, प्राइम डे जैसे शॉपिंग इवेंट्स का एक्सक्लूसिव ऐक्सेस और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अर्ली ऐक्सेस जैसे बेनिफिट भी मिलेंगे।

'अडिशनल शॉपिंग और शिपिंग बेनिफिट भी'

प्राइम वीडियो इंडिया की डायरेक्टर और एसवीओडी बिजनेस हेड शिलांगी मुखर्जी ने कहा, 'प्राइम वीडियो में हम इंडियन यूजर्स के लिए इंडियन और इंटरनैशनल ओरिजिनल, फिल्में, सीरीज आदि की हमारी बड़ी लाइब्रेरी के ऐक्सेस को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'ओटीटीप्ले के साथ यह कोलैबोरेशन न केवल प्राइम वीडियो के हाई-क्वॉलिटी वाले कॉन्टेंट सेलेक्शन तक ऐक्सेस को और आसान बनाता है, बल्कि प्राइम लाइट के माध्यम से अडिशनल शॉपिंग और शिपिंग बेनिफिट भी देता है। साथ ही यह लाखों प्रोडक्ट्स पर अनलिमिटेड फ्री एक-दिन/दो-दिन की डिलीवरी से लेकर एक्सक्लूसिव डील्स तक के अर्ली ऐक्सेस के अलावा और भी बहुत कुछ देता है।'

'यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल'

ओटीटीप्ले के को-फाउंडर और सीईओ अविनाश मुदलियार ने कहा, 'यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल है। प्राइम वीडियो मनोरंजन के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर है और इसे अपने प्लेटफॉर्म पर लाना भारत में सबसे व्यापक और सुलभ वीडियो स्ट्रीमिंग अनुभव देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें यकीन है कि हमारे ग्राहक इस कोलैबोरेशन के माध्यम से मनोरंजन और दूसरे प्राइम बेनिफिट्स के एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन की सराहना करेंगे।'

शानदार पर्सनलाइज्ड कॉन्टेंट डिस्कवरी एक्सपीरियंस

OTTplay Premium 30 से अधिक प्रमुख OTT प्लेटफार्म्स के बंडल सब्सक्रिप्शन के साथ शानदार पर्सनलाइज्ड कॉन्टेंट डिस्कवरी एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसका AI-पावर्ड इंटरफेस यूजर्स को अलग-अलग शैलियों और भाषाओं में प्रीमियम कॉटेंट खोजने, एक्सप्लोर करने और इंजॉय करने के तरीके को आसान बनाता है। डीप पर्सनलाइजेशन और स्मार्ट कॉटेंट डिस्कवरी टूल से पावर्ड OTTplay Premium एक लीडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है, जो क्यूरेट और रेक्मेंड करने के साथ एक ही जगह पर कई ओटीटी सर्विसेज के लिए सब्सक्रिप्शन ऐक्सेस देता है। एक हजार से अधिक आईएसपी पार्टनर्स के साथ यह यह भी सुनिश्चित करता है कि शानदार मनोरंजन शानदार कनेक्टिविटी से मेल खाता हो, ताकि सिंगल, बिना रुकावट सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सभी डिजिटल जरूरतों को पूरा किया जा सके।

ये भी पढ़ें:7000mAh की बैटरी वाले वॉटरप्रूफ फोन की पहली सेल, मिल रहा 3 हजार का डिस्काउंट

अमेजन प्राइम के साथ कोलैबोरेशन ओटीटीप्ले प्रीमियम के भारत के सर्वश्रेष्ठ ओटीटी सुपर ऐप बनने के विजन को आगे बढ़ाता है, जो एक जगह पर विभिन्न शैलियों, प्लेटफार्मों और भाषाओं में मनोरंजन का एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन हो और साथ ही यह यूजर्स को स्मार्ट, तेज और सभी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम करने के लिए सशक्त बनाता हो।

OTT Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।