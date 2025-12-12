सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले नए फोन का रहा नथिंग, सामने आई कीमत, यह होगा खास
Nothing ने हाल ही में भारत और ग्लोबल मार्केट में Phone 3a Community Edition लॉन्च किया है। कहा जा रहा है कि कार्ल पेई के स्मार्टफोन ब्रांड ने अब अपना फोकस अपने अगले लाइनअप पर कर लिया है। एक लीक के मुताबिक, ब्रांड अब नथिंग Phone 4a और Phone 4a Pro को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है।
Nothing तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। नथिंग ने हाल ही में भारत और ग्लोबल मार्केट में Phone 3a Community Edition लॉन्च किया है। कहा जा रहा है कि कार्ल पेई के स्मार्टफोन ब्रांड ने अब अपना फोकस अपने अगले लाइनअप पर कर लिया है। हाल ही में सामने आए एक लीक के मुताबिक, नथिंग Phone 4a और Phone 4a Pro में स्नैपड्रैगन 7 सीरीज के चिपसेट हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये फोन चार कलर में आ सकते हैं, और उनमें से सिर्फ एक में eSIM सपोर्ट होने की उम्मीद है।
अपकमिंग नथिंग फोन 4a और 4a Pro की कीमत और खासियत (लीक के अनुसार)
डेवलपर MlgmXyysd की टेलीग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक, नथिंग फोन 4a सीरीज के दो मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड मॉडल यानी नथिंग फोन 4a में स्नैपड्रैगन 7s सीरीज प्रोसेसर आने की उम्मीद है, जबकि 4a Pro वेरिएंट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 7 सीरीज चिपसेट हो सकता है।
अगर यह सही निकला, तो यह मौजूदा लाइनअप से एक बड़ा अपग्रेड होगा क्योंकि नथिंग फोन 3a और नथिंग फोन 3a Pro दोनों में एक ही Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट है। लाइनअप में हायर वेरिएंट होने के कारण, नथिंग फोन 4a प्रो में भी अपने पिछले मॉडल की तरह eSIM सपोर्ट होने की उम्मीद है।
फोन चार कलर ऑप्शन्स - ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट में उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, टिप्स्टर ने यह नहीं बताया कि क्या ये चारों नथिंग फोन 4a और फोन 4a प्रो मॉडल पर उपलब्ध होंगे।
इतनी होगी कीमत
नथिंग फोन 4a सीरीज के दोनों फोन 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट में आ सकते हैं। दावा है कि ऊपर बताए गए कॉन्फिगरेशन में स्टैंडर्ड नथिंग फोन 4a मॉडल की कीमत 475 डॉलर (लगभग 43,000 रुपये) हो सकती है, और नथिंग फोन 4a Pro मॉडल की कीमत 540 डॉलर (लगभग 49,000 रुपये) हो सकती है। बता दें कि यूएस में नथिंग फोन 3a और फोन 3a प्रो की कीमतें क्रमशः 379 डॉलर (लगभग 34,300 रुपये) और 459 डॉलर (लगभग 41,500 रुपये) रखी गई हैं।
नया हेडफोन भी लाएगी कंपनी
फोन 4a सीरीज के साथ, टिप्स्टर ने यह भी दावा किया कि Nothing Headphone a भी डेवलपमेंट में है। जुलाई में Nothing Headphone 1 के लॉन्च के बाद, यह कंपनी का दूसरा ओवर-ईयर ऑडियो डिवाइस होने की उम्मीद है। लीक के अनुसार, कथित हेडफोन नथिंग हेडफोन 1 का रीब्रांडेड वर्जन होगा और प्लास्टिक बॉडी के साथ आ सकता है। इनके ब्लैक, पिंक, व्हाइट और येलो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होने की उम्मीद है।
