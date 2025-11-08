Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OriginOS 6 official timeline confirmed for iQOO smartphones Here is the list
iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपको कब मिलेगा OriginOS 6 अपडेट

iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपको कब मिलेगा OriginOS 6 अपडेट

संक्षेप: वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO के डिवाइसेज के लिए OriginOS 6 अपडेट रोलआउट किया जा रहा है। हम डिवाइसेज की लिस्ट शेयर कर रहे हैं, जिनको नया अपडेट मिलने वाला है। 

Sat, 8 Nov 2025 12:03 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO Neo 7 Pro

IQOO Neo 7 Pro

  • checkFearless Flame
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹35126

खरीदिये

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

IQOO 13 5G

IQOO 13 5G

  • checkLegend
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹54999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO की ओर से बीते दिनों Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पेश किया गया है। अब भारतीय मार्केट में iQOO स्मार्टफोन्स के लिए OriginOS 6 रिलीज किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने इसकी आधिकारिक रिलीज टाइमलाइन शेयर कर दी है। चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए यह अपडेट नए फीचर्स लेकर आया है और बाकी फोन्स में भी जल्द ही इनका फायदा मिलने लगेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO Neo 7 Pro

IQOO Neo 7 Pro

  • checkFearless Flame
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹35126

खरीदिये

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

IQOO 13 5G

IQOO 13 5G

  • checkLegend
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹54999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

कंपनी साल 2023 में लॉन्च हुए iQOO Neo7 और iQOO Neo 7 Pro जैसे फोन्स को भी यह अपडेट दे रही है। ऐसे में साफ है कि OriginOS 6 अपडेट पाने वाले फोन्स में नए के अलावा पुराने मॉडल्स भी शामिल होंगे। नीचे दी गई लिस्ट में से आप देख सकते हैं कि कौन से फोन को कब अपडेट दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

किस iQOO फोन को कब मिलेगा अपडेट?

कंपनी के टॉप स्मार्टफोन्स iQOO 13 और iQOO 12 तो प्रायॉरिटी लिस्ट में ही हैं। इसके अलावा चुनिंदा डिवाइसेज को जल्द यह अपडेट दिया जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

IQOO 12 5G Anniversary Edition

IQOO 12 5G Anniversary Edition

  • checkDesert Red
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹52999

और जाने

discount

10% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹51999

₹57999

खरीदिये

discount

22% OFF

IQOO Neo 10R

IQOO Neo 10R

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹24998

₹31999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

IQOO Neo 9 Pro

IQOO Neo 9 Pro

  • checkFiery Red
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹36999

और जाने

discount

9% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹42999

खरीदिये

IQOO 11 5G

IQOO 11 5G

  • checkLegend
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹47990

और जाने

IQOO Z9s 5G

IQOO Z9s 5G

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹18999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

दिसंबर 2025

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

अगले साल की पहली छमाही

iQOO 11

iQOO Z10 5G

iQOO Z10R 5G

iQOO Z10x 5G

iQOO Z9 5G

iQOO Z9s Pro 5G

iQOO Z9s 5G

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 Pro

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

भारत में अब तक iQOO यूजर्स को FunTouchOS मिल रहा था, लेकिन अब कंपनी यूजर्स का अनुभव पूरी तरह बदलने जा रही है। अब यूजर्स को नए एनिमेशंस और फीचर्स का फायदा दिया जाएगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Iqoo Smartphones Smartphone Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।