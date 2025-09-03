झटका! Swiggy पर ऑर्डर करना हुआ महंगा, हर बार देने होंगे एक्सट्रा 15 रुपये Ordering Food on Swiggy Gets Costlier Platform Fee Hiked to 15 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
झटका! Swiggy पर ऑर्डर करना हुआ महंगा, हर बार देने होंगे एक्सट्रा 15 रुपये

फूड डिलिवरी ऐप Swiggy ने तीसरी बार अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर अब इसे 15 रुपये कर दिया है, जिससे हर ऑर्डर पहले से महंगा हो गया है। यह कदम कंपनी ने फेस्टिव सीजन में बढ़ती डिमांड और रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से उठाया है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:43 PM
झटका! Swiggy पर ऑर्डर करना हुआ महंगा, हर बार देने होंगे एक्सट्रा 15 रुपये

लोकप्रिय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy ने लाखों यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए एक बार फिर अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। कंपनी ने अब इसे 15 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस है। फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग और प्रॉफिट को बढ़ाने के मकसद से Swiggy ने तीन हफ्तों में तीसरी बार यह कदम उठाया है।

पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर भी Swiggy ने प्लेटफॉर्म फीस को अस्थाई रूप से 14 रुपये तक बढ़ाया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे वापस 12 रुपये कर दिया गया था। अब, जब ऑर्डर वॉल्यूम फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं तो कंपनी ने इसे 15 रुपये तक पहुंचा दिया है। अब यूजर्स को हर ऑर्डर के साथ 15 रुपये प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी।

क्या होता है प्लेटफॉर्म फीस का मतलब?

प्लेटफॉर्म फीस एक तरह का अतिरिक्त चार्ज है, जिसे Swiggy और Zomato दोनों हर ऑर्डर पर वसूलते हैं। यह डिलीवरी चार्ज, GST और रेस्टोरेंट फीस के ऊपर अलग से लागू होता है। खास बात यह है कि यह फीस हर शहर और दिन में एक जैसी नहीं होती, बल्कि डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है।

Swiggy का यह कदम उसके कॉम्पैटिटर Zomato की नई स्ट्रेटजी के बाद आया है, जिसने हाल ही में अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया था। दोनों बड़ी कंपनियों का यह कदम ग्राहकों की जेब ढीली कर सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन की भीड़भाड़ में ऑर्डर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।

संभव है कि यह बढ़त लिमिटेड टाइम के लिए केवल फेस्टिव सीजन में की गई हो और बाद में वापस से प्लेटफॉर्म फी में बदलाव किया जाए लेकिन फिलहाल Swiggy और Zomato के बीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा का नुकसान यूजर्स को उठाना पड़ रहा है। यूजर्स के पास फिलहाल इन्हीं दोनों ऐप्स के विकल्प हैं।

