RhinoTech लाया भारत का पहला Corning प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास, पाएं 1 साल का अनलिमिटेड रिप्लेसमेंट Optiemus Launches RhinoTech Indias First Made in India Premium Tempered Glass with Corning Technology, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Optiemus Launches RhinoTech Indias First Made in India Premium Tempered Glass with Corning Technology

RhinoTech लाया भारत का पहला Corning प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास, पाएं 1 साल का अनलिमिटेड रिप्लेसमेंट

Optiemus ने RhinoTech ब्रैंड के साथ भारत का पहला Made in India प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास लॉन्च किया है, जिसमें Corning तकनीक और 1 साल का अनलिमिटेड रिप्लेसमेंट ऑफर है। यह प्रोडक्ट सितंबर, 2025 के अंत से भारत और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध होगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 04:28 PM
share Share
Follow Us on
RhinoTech लाया भारत का पहला Corning प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास, पाएं 1 साल का अनलिमिटेड रिप्लेसमेंट

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनी Optiemus Infracom Limited ने अपने नए ब्रांड RhinoTech के साथ देश का पहला Made in India प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट की खासियत है कि इसमें Corning की ओर से इंजीनियर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जो अब तक भारतीय कंज्यूमर्स को उपलब्ध नहीं था।

कंपनी का टारगेट है कि इस लॉन्च के साथ फाइनेंशियल इयर 2027 के आखिर तक 1800 से 2000 करोड़ रुपये का रेवन्यू हासिल किया जाए। RhinoTech प्रोडक्ट्स ना सिर्फ भारतीय मार्केट बल्कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे भारत से हाई-क्वॉलिटी वाले मोबाइल एक्सेसरीज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।

RhinoTech स्क्रीन प्रोटेक्टर्स में दो बड़े इनोवेशन शामिल हैं। भारत में पहली बार Corning टेक्नोलॉजी और एंटी- माइक्रोबियल ग्लास को एक साथ पेश किया जा रहा है, जिससे स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज्यादा सेफ और हाइजेनिक होगा। वहीं दुनिया में पहली बार एक साल तक का अनलिमिटेड रिप्लेसमेंट ऑफर और फॉग मार्किंग के जरिए प्रोडक्ट की असलियत की गारंटी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

अगले महीने से खरीद पाएंगे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स

कंपनी ने बताया कि शुरुआत में ये स्क्रीन प्रोटेक्टर्स प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी के लिए उपलब्ध होंगे और आने वाले महीनों में इन्हें इकोनॉमी सेगमेंट तक ले जाने की योजना है। भारत में यह सितंबर, 2025 के आखिर में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे और इन्हें आधिकारिक वेबसाइट rhinotech.co.in और चुनिंदा डीलर्स व रिटेल चेन्स के जरिए खरीदा जा सकेगा।

बता दें, इनका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित Optiemus की एडवांस्ड फैक्ट्री में किया जाएगा। सभी प्रोडक्ट्स BIS (Bureau of Indian Standards) सर्टिफाइड होंगे और Fog Stamp के साथ क्वॉलिटी की गारंटी देंगे। यह पहल ना सिर्फ Make in India को बढ़ावा देती है बल्कि भारत को मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने में भी मदद करेगी।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का भारत पर फोकस

पिछले कुछ साल में भारत स्मार्टफोन और मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। OnePlus, Vivo, Xiaomi, Samsung और कई अन्य कंपनियां अब अपने ढेरों स्मार्टफोन मॉडल और एक्सेसरीज का उत्पादन भारत में ही कर रही हैं। इसका मकसद ना सिर्फ आयात पर निर्भरता कम करना है बल्कि भारतीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स को लोकल स्तर पर डिजाइन और तैयार करना भी है।

भारत में बड़ा हो रहा है टेंपर्ड ग्लास का मार्केट

भारत में टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का बाजार 2025 में लगभग 400 मिलियन पीस और 20,000 करोड़ रुपये के रिटेल वैल्यू का है। फिलहाल इस मांग का 90 प्रतिशत हिस्सा लो-कॉस्ट इम्पोर्ट से पूरा होता है, जिससे क्वॉलिटी एक जैसी नहीं मिलती है। हाल ही में 28 जुलाई, 2025 को BIS ने Chemically Tempered Glass Screen Protectors के लिए दुनिया का पहला भारतीय स्टैंडर्ड पेश किया है, जिससे इस इंडस्ट्री को ऑर्गनाइज्ड और क्वॉलिटी-ड्रिवन बनाने में मदद मिलेगी।

Smartphone Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।