ओप्पो बढ़ाएगा ऐप्पल की टेंशन, ला रहा धांसू फोल्डेबल फोन, सीधे iPhone fold से होगा मुकाबला

संक्षेप: उम्मीद है कि Apple इस साल iPhone fold के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि Oppo पहले से ही इस सेगमेंट में ऐप्पल को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहा है। ओप्पो का नया फोल्डेबल सीधे iPhone fold को टक्कर देगा

Jan 08, 2026 08:31 pm IST

उम्मीद है कि Apple इस साल iPhone fold के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन का पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड Oppo पहले से ही इस सेगमेंट में ऐप्पल को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहा है। स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो 2026 में दो फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा, जिनमें से एक फोल्डेबल सीधे iPhone fold को टक्कर देगा।

ओप्पो 2026 में दो फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो इस साल फोल्डेबल फोन के लिए डुअल-लॉन्च स्ट्रेटेजी अपना रहा है, जिसकी शुरुआत फाइंड N6 से होगी। फाइंड N6 फरवरी में चीन में लॉन्च होने वाला है, और मार्च में इसके दुनिया भर में उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह डिवाइस शायद उन यूजर्स के लिए होगा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं। खबरों के मुताबिक, फाइंड N6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा, जिसके साथ 16GB रैम मिलेगी।

कहा जा रहा है कि Oppo Find N6 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 8.12-इंच का 2K LTPO OLED मेन डिस्प्ले होगा और 6.62-इंच की कलर एमोलेड स्क्रीन होगी। इन डाइमेंशन को देखते हुए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि डिवाइस का फॉर्म फैक्टर फाइंड N5 जैसा ही होगा। इस फोल्डेबल फोन में ट्रिपल-कैमरा सेटअप होने की भी उम्मीद है, जिसमें एक 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, एक 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस और एक 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस होगा। फाइंड N6 में शायद 6000mAh की डुअल-सेल बैटरी भी होगी जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, डिवाइस का वजन लगभग 225 ग्राम होगा और यह पतला होगा।

ओप्पो iPhone fold का कॉम्पीटिटर तैयार कर रहा है इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात दूसरा रूमर्ड फोल्डेबल डिवाइस - Oppo Find N7 है। रिपोर्ट के अनुसार, Find N7,फाइंड ेN6 से अलग अप्रोच अपनाएगी और इसे iPhone fold के डायरेक्ट कॉम्पीटिटर के तौर पर पेश किया जाएगा। यह फोन सितंबर में लॉन्च हो सकता है, लगभग उसी समय जब ऐप्पल अपना फोल्डेबल लॉन्च होगी।

कहा जा रहा है कि फाइंड N7 में N6 वाला हाई-एंड कैमरा सिस्टम और बैटरी होगी, लेकिन यह ज्यादा चौड़े, बुक-स्टाइल एस्पेक्ट रेशियो में आएगा। यह डिजाइन चॉइस ओरिजिनल ओप्पो फाइंड N में देखे गए पासपोर्ट जैसे प्रोपोर्शन को फिर से दिखाती है, जो ऐप्पल के पहले फोल्डेबल के अनुमानित डाइमेंशन से मैच करने के लिए एक जानबूझकर उठाया गया कदम है, जिसके बारे में भी उम्मीद है कि वह इसी तरह के बुक जैसे फॉर्म में आएगा। हालांकि ओप्पो फाइंड N7 के स्पेसिफिकेशन्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये फाइंड N6 जैसे हो सकते हैं।