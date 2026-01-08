Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo will launch two foldables in 2026 to challenge iphone fold
ओप्पो बढ़ाएगा ऐप्पल की टेंशन, ला रहा धांसू फोल्डेबल फोन, सीधे iPhone fold से होगा मुकाबला

ओप्पो बढ़ाएगा ऐप्पल की टेंशन, ला रहा धांसू फोल्डेबल फोन, सीधे iPhone fold से होगा मुकाबला

संक्षेप:

उम्मीद है कि Apple इस साल iPhone fold के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि Oppo पहले से ही इस सेगमेंट में ऐप्पल को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहा है। ओप्पो का नया फोल्डेबल सीधे iPhone fold को टक्कर देगा

Jan 08, 2026 08:31 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

3% OFF

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹168500

₹172999

खरीदिये

उम्मीद है कि Apple इस साल iPhone fold के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन का पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड Oppo पहले से ही इस सेगमेंट में ऐप्पल को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहा है। स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो 2026 में दो फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा, जिनमें से एक फोल्डेबल सीधे iPhone fold को टक्कर देगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

3% OFF

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹168500

₹172999

खरीदिये

ओप्पो 2026 में दो फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा

रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो इस साल फोल्डेबल फोन के लिए डुअल-लॉन्च स्ट्रेटेजी अपना रहा है, जिसकी शुरुआत फाइंड N6 से होगी। फाइंड N6 फरवरी में चीन में लॉन्च होने वाला है, और मार्च में इसके दुनिया भर में उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह डिवाइस शायद उन यूजर्स के लिए होगा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं। खबरों के मुताबिक, फाइंड N6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा, जिसके साथ 16GB रैम मिलेगी।

कहा जा रहा है कि Oppo Find N6 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 8.12-इंच का 2K LTPO OLED मेन डिस्प्ले होगा और 6.62-इंच की कलर एमोलेड स्क्रीन होगी। इन डाइमेंशन को देखते हुए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि डिवाइस का फॉर्म फैक्टर फाइंड N5 जैसा ही होगा। इस फोल्डेबल फोन में ट्रिपल-कैमरा सेटअप होने की भी उम्मीद है, जिसमें एक 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, एक 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस और एक 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस होगा। फाइंड N6 में शायद 6000mAh की डुअल-सेल बैटरी भी होगी जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, डिवाइस का वजन लगभग 225 ग्राम होगा और यह पतला होगा।

ये भी पढ़ें:9000mAh बैटरी वाले दो धांसू फोन लाया OnePlus, फुल वॉटरप्रूफ, 16GB तक रैम, डिटेल
ये भी पढ़ें:₹5799 में स्टील जैसा मजबूत स्मार्टफोन, iPhone जैसा डायनामिक बार; बिक्री शुरू

ओप्पो iPhone fold का कॉम्पीटिटर तैयार कर रहा है

इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात दूसरा रूमर्ड फोल्डेबल डिवाइस - Oppo Find N7 है। रिपोर्ट के अनुसार, Find N7,फाइंड ेN6 से अलग अप्रोच अपनाएगी और इसे iPhone fold के डायरेक्ट कॉम्पीटिटर के तौर पर पेश किया जाएगा। यह फोन सितंबर में लॉन्च हो सकता है, लगभग उसी समय जब ऐप्पल अपना फोल्डेबल लॉन्च होगी।

कहा जा रहा है कि फाइंड N7 में N6 वाला हाई-एंड कैमरा सिस्टम और बैटरी होगी, लेकिन यह ज्यादा चौड़े, बुक-स्टाइल एस्पेक्ट रेशियो में आएगा। यह डिजाइन चॉइस ओरिजिनल ओप्पो फाइंड N में देखे गए पासपोर्ट जैसे प्रोपोर्शन को फिर से दिखाती है, जो ऐप्पल के पहले फोल्डेबल के अनुमानित डाइमेंशन से मैच करने के लिए एक जानबूझकर उठाया गया कदम है, जिसके बारे में भी उम्मीद है कि वह इसी तरह के बुक जैसे फॉर्म में आएगा। हालांकि ओप्पो फाइंड N7 के स्पेसिफिकेशन्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये फाइंड N6 जैसे हो सकते हैं।

ओप्पो के इन दोनों कथित फोल्डेबल फोन की कीमत के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जानकारी के लिए बता दें, ओप्पो फाइंड N5 को चीन में 8,999 युआन (लगभग 1,15,000 रुपये) में लॉन्च किया गया था। दूसरी ओर, iPhone fold की कीमत अमेरिका में लगभग 2,400 डॉलर (लगभग 2,15,000 रुपये) होने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO Find N6 Foldable

OPPO Find N6 Foldable

  • checkUp to 12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.62/8.12-inch Display Size

₹120000

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

discount

11% OFF

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹111640

₹124999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo Apple अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।