पेंसिल जितनी पतली और हल्की स्मार्टवॉच ला रहा ओप्पो, इस दिन होगी लॉन्च, देखें तस्वीरें
ओप्पो ने घोषणा की है कि OPPO Watch S स्मार्टवॉच अगले महीने चीन में लॉन्च होगी – उसी दिन जब Find X9 सीरीज से पर्दा उठेगा। ब्रांड के वीबो हैंडल पर OPPO Watch S स्मार्टवॉच के पतले और हल्के डिजाइन को दिखते हुए टीजर इमेज और वीडियो भी शेयर किए गए हैं।
ओप्पो अपने नए स्मार्टफोन्स के साथ अपनी नई स्मार्टवॉच भी लॉन्च करने के लिए तैयार है। दरअसल, ओप्पो 15 अक्टूबर 2025 को चीन में आयोजित होने वाले ओप्पो डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 (ODC 25) इवेंट में आधिकारिक तौर पर अपना Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 जारी करेगी और उसके एक दिन बाद, ब्रांड अपनी लेटेस्ट Find X9 Series देश में लॉन्च करेगी। हाल ही में, ओप्पो पैड 5 टैबलेट को गीकबेंच डेटाबेस पर देखा गया था, और इस डिवाइस की भी अगले महीने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
हालांकि ब्रांड ने अभी तक OPPO Pad 5 की लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब कंपनी ने घोषणा की है कि OPPO Watch S स्मार्टवॉच अगले महीने चीन में लॉन्च होगी – उसी दिन जब Find X9 सीरीज से पर्दा उठेगा। ब्रांड के वीबो हैंडल पर OPPO Watch S स्मार्टवॉच के पतले और हल्के डिजाइन को दिखते हुए टीजर इमेज और वीडियो भी शेयर किए गए हैं।
OPPO Watch S चीन में 16 अक्टूबर को होगी लॉन्च
टीजर के अनुसार, ओप्पो वॉच एस बेहद पतली डिजाइन के साथ आएगी और यह वजन में भी हल्की होगी। टीजर्स से पता चलता है कि इसमें गोलाकार डायल हो सकता है, और राइट साइड एक घूमने वाला क्राउन और एक फंक्शनल बटन भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, यह ब्रेडेड क्लॉथ स्ट्रैप (ऑलिव ग्रीन कलर में) के साथ भी आएगी।
इसके लॉन्च के बारे में (जैसा कि वीबो पर बताया गया है, वैश्विक लॉन्च) ब्रांड ने बताया है कि इसे अगले महीने 16 अक्टूबर 2025 को चीनी बाजार में पेश किया जाएगा। इस अपकमिंग डिवाइस को टीज करने के लिए टैगलाइन - 'थिन, रियली थिन' का भी इस्तेमाल किया गया है। नीचें देखें टीजर इमेज..