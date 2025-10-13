ओप्पो का कमाल, स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए तगड़ा मॉड्यूलर कैमरा अटैचमेंट, मिलेगा 200MP का लेंस
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ओप्पो खास इमेजिंग किट लाया है। इस मॉड्यूलर कैमरा अटैचमेंट को अपकमिंग Find X9 Pro के लिए डिजाइन किया गया है। फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस भी देने वाली है।
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ओप्पो खास इमेजिंग किट लाया है। इसका नाम Hasselblad Professional Imaging Kit है। इस मॉड्यूलर कैमरा अटैचमेंट को अपकमिंग Find X9 Pro के लिए डिजाइन किया गया है। किट में एक हैसलब्लैड टेलीकन्वर्टर, एक मैग्नेटिक हैंडल, एक मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस और एक प्रोफेशनल शोल्डर स्ट्रैप शामिल है। इसे 16 अक्टूबर को ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ लॉन्च किया जाएगा।
ओप्पो ने आज यह भी बताया कि फाइंड X9 प्रो में 200-मेगापिक्सल का हैसलब्लैड-ब्रांडेड पेरिस्कोप लेंस होगा जो 4K 120fps डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। टेलीकन्वर्टर के साथ, यह फोन पर जूम क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक नया लेवल ऑफर कर सकता है।मैग्नेटिक हैंडल में एक टैक्टाइल शटर बटन और एक एर्गोनॉमिक ग्रिप है, जबकि टेलीकन्वर्टर यूजर्स को अलग-अलग जूम लेवल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन देता है।
फाइंड X9 के लिए अलग अटैचमेंट
स्टैंडर्ड फाइंड X9 की बात करें, तो कंपनी ने पहले ही कह दिया है कि इस डिवाइस के लिए भी डेडिकेटेड वीडियो एक्सेसरीज ऑफर किए जाएंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वे क्या हैं। फीचर्स की बात करें, तो फाइंड X9 में आपको 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7025mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 80 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।
फोटोग्राफी के लिए इस फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक पेरिस्कोप कैमरा देने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ओप्पो फाइंड X9 प्रो की जहां तक बात है, तो फोन में आपको 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन 7500mAh की बैटरी से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 200 मेगापिक्सल के पेरिस्कोप लेंस के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस मिलेगा।
(Main Image: stufflistings/X)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।