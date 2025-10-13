Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Oppo unveils Hasselblad Imaging Kit for the Find X9 Pro ahead of launch know details

ओप्पो का कमाल, स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए तगड़ा मॉड्यूलर कैमरा अटैचमेंट, मिलेगा 200MP का लेंस

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ओप्पो खास इमेजिंग किट लाया है। इस मॉड्यूलर कैमरा अटैचमेंट को अपकमिंग Find X9 Pro के लिए डिजाइन किया गया है। फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस भी देने वाली है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 12:45 PM
share Share
Follow Us on
ओप्पो का कमाल, स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए तगड़ा मॉड्यूलर कैमरा अटैचमेंट, मिलेगा 200MP का लेंस

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ओप्पो खास इमेजिंग किट लाया है। इसका नाम Hasselblad Professional Imaging Kit है। इस मॉड्यूलर कैमरा अटैचमेंट को अपकमिंग Find X9 Pro के लिए डिजाइन किया गया है। किट में एक हैसलब्लैड टेलीकन्वर्टर, एक मैग्नेटिक हैंडल, एक मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस और एक प्रोफेशनल शोल्डर स्ट्रैप शामिल है। इसे 16 अक्टूबर को ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ लॉन्च किया जाएगा।

ओप्पो ने आज यह भी बताया कि फाइंड X9 प्रो में 200-मेगापिक्सल का हैसलब्लैड-ब्रांडेड पेरिस्कोप लेंस होगा जो 4K 120fps डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। टेलीकन्वर्टर के साथ, यह फोन पर जूम क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक नया लेवल ऑफर कर सकता है।मैग्नेटिक हैंडल में एक टैक्टाइल शटर बटन और एक एर्गोनॉमिक ग्रिप है, जबकि टेलीकन्वर्टर यूजर्स को अलग-अलग जूम लेवल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन देता है।

Photo: Gizmochina

फाइंड X9 के लिए अलग अटैचमेंट

स्टैंडर्ड फाइंड X9 की बात करें, तो कंपनी ने पहले ही कह दिया है कि इस डिवाइस के लिए भी डेडिकेटेड वीडियो एक्सेसरीज ऑफर किए जाएंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वे क्या हैं। फीचर्स की बात करें, तो फाइंड X9 में आपको 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7025mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 80 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ये भी पढ़ें:9 हजार से कम में खरीदें ये तीन टीवी, सैमसंग की कीमत 8999, सबसे सस्ता 6999 का

फोटोग्राफी के लिए इस फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक पेरिस्कोप कैमरा देने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ओप्पो फाइंड X9 प्रो की जहां तक बात है, तो फोन में आपको 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन 7500mAh की बैटरी से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 200 मेगापिक्सल के पेरिस्कोप लेंस के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस मिलेगा।

(Main Image: stufflistings/X)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Oppo Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।