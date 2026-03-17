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30 मिनट तक पानी के अंदर फोटो खींचेगा Oppo का नया पावरफुल फोन, AI Eraser, 7000mAh बैटरी से भी लैस

Mar 17, 2026 06:11 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ओप्पो ने भारत में K14 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 17,999 रुपये है। इसमें दमदार चिप, अंडरवाटर कैमरा है। फोन की सेल 20 मार्च से फ्लिपकार्ट और ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

30 मिनट तक पानी के अंदर फोटो खींचेगा Oppo का नया पावरफुल फोन, AI Eraser, 7000mAh बैटरी से भी लैस

OPPO K14 5G Launched in India: ओप्पो ने अपनी K सीरीज में एक नया स्मार्टफोन OPPO K14 5G को लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की दमदार बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दो दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है। यह नया स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिप और हाई ब्राइटनेस मोड के साथ आता है। आपको बता दें कि ओप्पो K14, ओप्पो K14x के साथ इस लाइनअप में शामिल हो गया है, जिसे पिछले महीने लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसमें 50MP कैमरा, अंडर वाटर फोटोग्राफी, 120Hz डिस्प्ले और 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। जानें फोन की कीमत, ऑफर्स और सभी फीचर्स:

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OPPO K14 5G की कीमत और उपलब्धता

OPPO K14 5G को तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस फोन के 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 17,999 रुपए रखी गई है। वहीं इसके 6GB + 256GB वैरिएंट को 19,999 रुपए और 8GB + 256GB वेरिएंट 21,999 रुपए में आता है। यह फोन 20 मार्च से Flipkart और OPPO के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

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OPPO K14 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। यह फोन लंबे समय तक वीडियो देखने, गेमिंग और कॉलिंग के लिए शानदार बैकअप देता है। साथ ही इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। OPPO K14 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है।

फोन Android 15 आधारित ColorOS 15 पर चलता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस स्मूद रहता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो AI फीचर्स के साथ आता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी सेंसर मिलता है, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है।

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फोन में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूद हो जाता है। साथ ही फोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है।

यह ColorOS 15 पर चलता है और IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ-साथ SGS फाइव-स्टार सर्टिफिकेशन और मिलिट्री-ग्रेड MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन जैसे फीचर्स हैं। इसमें मेटैलिक डेको मॉड्यूल डिज़ाइन है। OPPO के अनुसार, K14 के AI-संचालित फीचर्स, जिनमें AI Recompose, AI Perfect Shot, AI Eraser 2.0 और AI Clarity Enhancer शामिल हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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