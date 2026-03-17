30 मिनट तक पानी के अंदर फोटो खींचेगा Oppo का नया पावरफुल फोन, AI Eraser, 7000mAh बैटरी से भी लैस

Mar 17, 2026 06:11 pm IST

ओप्पो ने भारत में K14 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 17,999 रुपये है। इसमें दमदार चिप, अंडरवाटर कैमरा है। फोन की सेल 20 मार्च से फ्लिपकार्ट और ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

OPPO K14 5G Launched in India: ओप्पो ने अपनी K सीरीज में एक नया स्मार्टफोन OPPO K14 5G को लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की दमदार बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दो दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है। यह नया स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिप और हाई ब्राइटनेस मोड के साथ आता है। आपको बता दें कि ओप्पो K14, ओप्पो K14x के साथ इस लाइनअप में शामिल हो गया है, जिसे पिछले महीने लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसमें 50MP कैमरा, अंडर वाटर फोटोग्राफी, 120Hz डिस्प्ले और 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। जानें फोन की कीमत, ऑफर्स और सभी फीचर्स:

OPPO K14 5G की कीमत और उपलब्धता OPPO K14 5G को तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस फोन के 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 17,999 रुपए रखी गई है। वहीं इसके 6GB + 256GB वैरिएंट को 19,999 रुपए और 8GB + 256GB वेरिएंट 21,999 रुपए में आता है। यह फोन 20 मार्च से Flipkart और OPPO के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

OPPO K14 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। यह फोन लंबे समय तक वीडियो देखने, गेमिंग और कॉलिंग के लिए शानदार बैकअप देता है। साथ ही इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। OPPO K14 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है।

फोन Android 15 आधारित ColorOS 15 पर चलता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस स्मूद रहता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो AI फीचर्स के साथ आता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी सेंसर मिलता है, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है।

फोन में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूद हो जाता है। साथ ही फोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है।