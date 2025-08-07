Oppo यूजर्स के लिए बड़ा दिन! ढेर सारी सेवाएं एकदम FREE, अगले हफ्ते मिलेगा मौका

ओप्पो यूजर्स को अगले हफ्ते एक खास मौका मिलने वाला है और इस दौरान वे खास डिस्काउंट के साथ अपने फोन रिपेयर करा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कंपनी की ओर से कई सेवाएं एकदम फ्री में दी जाएंगी।

चाइनीज टेक ब्रैंड अपने मौजूदा यूजर्स के लिए एक बड़ा गिफ्ट लेकर आया है और अगले हफ्ते उन्हें ढेरों सेवाओं का फायदा एकदम FREE मिलेगा। दरअसल, कंपनी 11 अगस्त को Oppo Service Day के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है और इसका फायदा कंपनी के सर्विस सेंटर्स पर मिलेगा। अगर आप Oppo यूजर हैं और पुराने फोन की सर्विस या रिपेयर के बारे में सोच रहे थे तो इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

कंपनी ने बताया है कि 11 अगस्त को इसके ग्राहकों को कई खास वॉक-इन बेनिफिट्स मिलेंगे। इस दिन मेनफ्रेम और कैमरा रिपेयर पर 30 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है और डिस्प्ले रिप्लेसमेंट पर भी 20 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा किसी फोन के बैक कवर रिप्लेसमेंट पर भी 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही कंपनी यूजर्स को फ्री प्रोटेक्टिव फिल्म और बैक कवर ऑफर करने वाली है।

इन स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगा फायदा चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ने बताया है कि 11 अगस्त को यूजर्स को फ्री सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और फोन सैनिटाइजेशन सर्विस भी ऑफर की जाएगी। इन सभी सुविधाओं का फायदा Oppo के चुनिंदा Reno, F-सीरीज, A-सीरीज, K-सीरीज और Find सीरीज के मॉडल्स पर मिलने वाला है। इन ऑफर्स के साथ डिवाइसेज सस्ते में रिपेयर किए जा सकते हैं और उनकी ओवरऑल लाइफ भी बढ़ाई जा सकती है।

बता दें, भारत भर में ओप्पो के 570 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं और कंपनी के पास बड़ा यूजरबेस है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओप्पो को आफ्टर-सेल्स सर्विसेज में सबसे ज्यादा कस्टमर सैटिस्फैक्शन रेटिंग दी गई है।