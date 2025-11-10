Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Oppo smartphone with 7000mah battery and 32MP selfie camera on huge discount
वाह! 7000mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा फोन पर बंपर छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

वाह! 7000mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा फोन पर बंपर छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

संक्षेप: ओप्पो का दमदार बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा वाला फोन Oppo F31 Pro+ 5G ग्राहक सस्ते में खरीद सकते हैं। इस डिवाइस पर बैंक ऑफर का फायदा अलग से दिया जा रहा है। 

Mon, 10 Nov 2025 11:14 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
कम कीमत पर धाकड़ कैमरा और बंपर बैटरी वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। तगड़ी डील Oppo F31 Pro+ 5G पर दी गई है और इसमें 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिवाइस की खासियत फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली इसकी 7000mAh क्षमता वाली बैटरी है और इसमें बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है।

Oppo F31 Pro+ 5G की कई खासियतों में से एक यह है कि फोन में Chipset S1 के साथ नेटवर्क बूस्ट सपोर्ट मिलता है। इस फोन में धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और इसे 890,000 से ज्यादा का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मिला है। डिवाइस को पहले ही डिस्काउंट पर लिस्ट किया गया है, साथ ही बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया गया है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

ऑफर्स के साथ खरीदें Oppo F31 Pro+ 5G

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Oppo F31 Pro+ 5G के 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 32,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करते हैं तो 3,299 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसकी अलावा UPI से भुगतान करने की स्थिति में भी 3,299 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 28,850 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट दिया जा रहा है। चुनिंदा मॉडल्स पर 3,500 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। यह फोन फेस्टिवल पिंक, जेमस्टोन ब्लू और हिमालयन वाइट कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Galaxy S26 के स्पेसिफिकेशंस लीक, ऐसा होगा Samsung का सबसे धाकड़ फोन

ऐसे हैं Oppo F31 Pro+ 5G के स्पेसिफिकेशंस

ओप्पो डिवाइस में 6.8 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया जा रहा है। इसमें Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और इसमें Android 15 पर बेस्ड ColorOS 15 मिलता है। इस फोन के बैक पैनल पर 50MP कैमरा सेटअप और सामने 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 7000mAh क्षमता वाली बैटरी 80W चार्जिंग के साथ ऑफर की जा रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
