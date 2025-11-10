वाह! 7000mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा फोन पर बंपर छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

संक्षेप: ओप्पो का दमदार बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा वाला फोन Oppo F31 Pro+ 5G ग्राहक सस्ते में खरीद सकते हैं। इस डिवाइस पर बैंक ऑफर का फायदा अलग से दिया जा रहा है।

Mon, 10 Nov 2025 11:14 PM

कम कीमत पर धाकड़ कैमरा और बंपर बैटरी वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। तगड़ी डील Oppo F31 Pro+ 5G पर दी गई है और इसमें 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिवाइस की खासियत फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली इसकी 7000mAh क्षमता वाली बैटरी है और इसमें बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है।

Oppo F31 Pro+ 5G की कई खासियतों में से एक यह है कि फोन में Chipset S1 के साथ नेटवर्क बूस्ट सपोर्ट मिलता है। इस फोन में धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और इसे 890,000 से ज्यादा का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मिला है। डिवाइस को पहले ही डिस्काउंट पर लिस्ट किया गया है, साथ ही बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया गया है।

ऑफर्स के साथ खरीदें Oppo F31 Pro+ 5G ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Oppo F31 Pro+ 5G के 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 32,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करते हैं तो 3,299 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसकी अलावा UPI से भुगतान करने की स्थिति में भी 3,299 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 28,850 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट दिया जा रहा है। चुनिंदा मॉडल्स पर 3,500 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। यह फोन फेस्टिवल पिंक, जेमस्टोन ब्लू और हिमालयन वाइट कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।