Oppo के इन डिवाइसेज में हुई जबर्दस्त फीचर की एंट्री, स्विच ऑफ होने पर भी लोकेट होगा फोन

रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों फोन गूगल के फाइंड माय डिवाइस फीचर पाने वाले ओप्पो के पहले फोन्स हैं। अब इन फोन के यूजर्स को पावर मेन्यू में 'You can locate this phone with ‘Find My Device’ even when powered off' मेसेज दिखेगा। इसी तरह इसमें दिए गए 'Find My Device' सेक्शन में यूजर्स को नए फीचर के बारे भी पढ़ने को मिलेगा। यहां साफ-साफ लिखा है कि इस फोन को पावर ऑफ होने या बैटरी डाउन होने पर भी लोकेट किया जा सकेगा। यह फीचर फोन चोरी आ गुम होने पर यूजर्स के काफी काम आने वाला है।