भारतीयों की मौज, नए हो रहे OPPO के इतने सारे फोन, देखें लिस्ट और तुरंत करें इंस्टॉल

OPPO का स्मार्टफोन चला रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने कई पॉपुलर फोन्स के लिए ColorOS 16 के लिए जून 2026 का अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। देखें एलिजिबल फोन और अपडेट के खास फीचर्स की लिस्ट

अगर आप भी OPPO का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जल्द ही ओप्पो के ढेर सारे फोन एकदम नए जैसे होने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओप्पो ने भारत में ColorOS 16 के लिए अपना जून 2026 का अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें सुविधा, मनोरंजन और सुरक्षा पर केंद्रित कई नई चीजें शामिल हैं। इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में कई नए फीचर दिए गए हैं, जिनका मकसद रोजमर्रा के स्मार्टफोन इस्तेमाल को ज्यादा आसान बनाना है, साथ ही जानकारी तक पहुंच और कनेक्टेड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। किन-किन मॉडल्स में आ रहा अपडेट और क्या-क्या नया मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

सीधे होम स्क्रीन पर मिलेगा मैच का अपडेट अपडेट में नया स्पोर्ट्स विजेट सबसे खास है, जो यूजर्स को होम स्क्रीन और शेल्फ से ही फुटबॉल टूर्नामेंट के शेड्यूल, स्कोर और मैच के अपडेट पर नजर रखने की सुविधा देता है। AI-पावर्ड सजेशन की मदद से, मैच शुरू होने से पहले ही मैच की जानकारी अपने आप दिखाई दे सकती है, जिससे तुरंत अपडेट पाने के लिए अलग से स्पोर्ट्स ऐप्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती।

एक फोन से दो लोग सुन सकेंगे ईयरबड्स पर गाने इस अपडेट में 'ऑडियो शेयरिंग' फीचर भी दिया गया है, जिससे एक कम्पैटिबल ओप्पो स्मार्टफोन एक साथ दो ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट हो सकता है। इससे दो यूजर्स एक ही डिवाइस से फिल्में, म्यूजिक या दूसरे ऑडियो कंटेंट का एक साथ मजा ले सकते हैं। इसके अलावा, ऐप ड्रॉअर में 'कैटेगरीज' सेक्शन में अब इस्तेमाल के पैटर्न के आधार पर ऐप रिकमेंडेशन भी शामिल हैं, जिससे यूजर्स अक्सर इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को तेजी से खोल सकते हैं।

एक्सेसिबिलिटी सिक्योरिटी अलर्ट फीचर भी सिक्योरिटी के मामले में, ColorOS 16 में अब 'एक्सेसिबिलिटी सिक्योरिटी अलर्ट' शामिल हैं। अगर किसी अनजान सोर्स से इंस्टॉल किया गया ऐप एक्सेसिबिलिटी एक्सेस हासिल कर लेता है, तो यूजर्स को तुरंत एक नोटिफिकेशन मिलता है और वे सीधे उस अलर्ट से ही परमिशन कैंसिल कर सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को कई सेटिंग में जाए बिना संभावित रूप से जोखिम भरी गतिविधि की पहचान करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

वेदर ऐप में अब चांद के निकलने और डूबने के समय के साथ-साथ चांद की मौजूदा स्थिति (मून फेज) की जानकारी भी मिलेगी। जो यूजर्स ज्यादातर समय घर से बाहर बिताते हैं, उनके लिए OPPO ने 'आउटडोर मोड' को बेहतर बनाया है; अब इसमें चार पसंदीदा ऐप्स को पिन किया जा सकता है ताकि उन्हें तेजी से इस्तेमाल किया जा सके। कंपनी का कहना है कि इस मोड से ऐप्स के बीच स्विच करना आसान हो जाता है और लोकेशन का रिस्पॉन्स भी बेहतर मिलता है।

जून अपडेट में 'गेम कैप्चर' में 2K स्क्रीनशॉट का सपोर्ट भी जोड़ा गया है, जिससे गेमर्स ज्यादा रिजॉल्यूशन वाले गेमप्ले के पलों को सेव कर सकते हैं।

यहां देखें एलिजिबल फोन्स की लिस्ट: ओप्पो का कहना है कि यह रोलआउट 1 जून को शुरू हुआ और एलिजिबल डिवाइस के लिए 30 जून तक अलग-अलग चरणों में जारी रहेगा।

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