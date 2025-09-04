खुशखबरी: सबसे पहले इन OPPO फोन में आ रहा ColorOS 16, खुद कंपनी ने बताई रिलीज टाइमलाइन

OPPO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि ColorOS 16 अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगा। इस अपडेट के लिए क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत में पहले से ही लाइव है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस अपडेट का एक्सेस ओप्पो Find X8 सीरीज को मिलेगा।

Thu, 4 Sep 2025 01:27 PM

OPPO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द कंपनी अपने ढेर सारे एलिजिबल स्मार्टफोन्स के लिए लेटेस्ट अपडेट रिलीज करने वाली है। अब खुद कंपनी ने लेटेस्ट अपडेट की रिलीज टाइमलाइन की पुष्टि कर दी है। दरअसल, ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि ColorOS 16 अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगा। इस अपडेट के लिए क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत में पहले से ही लाइव है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस अपडेट का एक्सेस ओप्पो फाइंड X8 सीरीज को मिलेगा। ओपन बीटा प्रोग्राम सितंबर के मध्य में जारी होने की उम्मीद है। एंड्रॉयड 16 बेस्ड यूजर इंटरफेस का स्टेबल रोलआउट संभवतः फाइंड X8 लाइनअप से शुरू होगा और फिर धीरे-धीरे रेनो 14 सीरीज और अन्य एलिजिबल फोन तक विस्तारित होगा।

ओप्पो अक्टूबर 2025 में ColorOS 16 जारी करने के लिए तैयार ओप्पो अक्टूबर 2025 में चीन में कलरओएस 16 जारी करेगा, इस बात की जानकारी कलरओएस डिजाइन डायरेक्टर चेन शी ने एक वीबो पोस्ट में दी है। हालांकि अधिकारी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी इस महीने के अंत में लेटेस्ट अपडेट के बारे में और जानकारी जारी करेगी।

शी ने पोस्ट पर एक कमेंट के जवाब में कलरओएस 16 को लेकर भारी दबाव और बड़ी उम्मीदों को स्वीकार किया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ब्रांड अपडेट को बेहतर बनाने में समय ले रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अपकमिंग कलरओएस एक्सपीरियंस का अधिकांश हिस्सा यूजर फीडबैक और अन्य यूजर इनपुट पर निर्भर करेगा।

बता दें कि, वर्तमान कलरओएस 15 वर्जन 17 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया था। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि कलरओएस 16 अपडेट उसी समय के आसपास जारी किया जा सकता है।

चीन से मिली शुरुआती लीक से पता चलता है कि कलरओएस 16, कलरओएस 15 की तुलना में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आएगा, जो बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर एनिमेशन पर फोकस्ड होगा। इस अपडेट में कई लॉकस्क्रीन कस्टमाइजेशन और कई नए AI पावर्ड फीचर्स भी शामिल होने की उम्मीद है। यह मौजूदा वर्जन की कुछ बड़ी समस्याओं को भी दूर कर सकता है, जैसे कि जल्दी बैटरी खत्म होना, ज्यादा गर्म होना और नोटिफिकेशन में आने वाली गड़बड़ियां।

अपकमिंग फाइंड X9 सीरीज संभवतः ओप्पो की पहली स्मार्टफोन लाइनअप होगी जो Android 16 बेस्ड कलरओएस 16 के साथ आएगी। इसके अक्टूबर में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस साल के अंत में, इन फोन्स के भारत में भी आने की उम्मीद है।

एंड्रॉयड 16 (कलरओएस 16) एलिजिबल ओप्पो डिवाइस की लिस्ट: गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल ओप्पो ने यह घोषणा नहीं की है कि कौन से डिवाइस एंड्रॉयड 16 में अपग्रेड किए जाएंगे। लेकिन हमने मौजूदा अपडेट पॉलिसी और अनुमान के हिसाब से एक लिस्ट तैयार की है।

ओप्पो फाइंड एन सीरीज ओप्पो फाइंड एन5

ओप्पो फाइंड एन3

ओप्पो फाइंड एन3 फ्लिप

ओप्पो फाइंड एन2

ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप

ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज ओप्पो फाइंड एक्स8

ओप्पो फाइंड एक्स8 प्रो

ओप्पो फाइंड एक्स8 अल्ट्रा

ओप्पो फाइंड एक्स7

ओप्पो फाइंड एक्स7 अल्ट्रा

ओप्पो फाइंड एक्स6

ओप्पो फाइंड एक्स6 प्रो

ओप्पो रेनो सीरीज ओप्पो रेनो 14

ओप्पो रेनो 14 प्रो

ओप्पो रेनो 13

ओप्पो रेनो 13 प्रो

ओप्पो रेनो 13एफ (LTE/5G)

ओप्पो रेनो 12

ओप्पो रेनो 12 प्रो

ओप्पो रेनो 12एफ (LTE/5G)

ओप्पो रेनो 11

ओप्पो रेनो 11 प्रो

ओप्पो रेनो 11एफ

ओप्पो ए-सीरीज ओप्पो ए5 (LTE/5G)

ओप्पो ए5x (LTE/5G)

ओप्पो ए5 प्रो (LTE/5G)

ओप्पो ए5 एनर्जी

ओप्पो एफ-सीरीज ओप्पो एफ29

ओप्पो एफ29 प्रो

ओप्पो एफ27

ओप्पो एफ27 प्रो

ओप्पो एफ25 प्रो

ओप्पो के-सीरीज ओप्पो के13

ओप्पो के12

ओप्पो के12एक्स

ओप्पो के12 प्लस

ओप्पो पैड सीरीज ओप्पो पैड 4 प्रो

ओप्पो पैड 3

ओप्पो पैड 3 प्रो

ओप्पो पैड एसई