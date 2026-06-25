अगले हफ्ते लॉन्च होगी OPPO Reno16 सीरीज, मिलेंगे ये खास AI कैमरा फीचर्स
स्मार्टफोन कंपनी OPPO 2 जुलाई को भारत में Reno16 Series लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 50MP टेलीफोटो कैमरा और कई AI क्रिएटिव टूल्स मिलेंगे। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
स्मार्टफोन मेकर Oppo भारत में 2 जुलाई को अपनी नई Reno16 Series लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इसे ‘Trendsetting AI Camera’ फोन के रूप में पेश कर रही है, जिसे खासतौर से युवा क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस सीरीज में एडवांस कैमरा हार्डवेयर के साथ कई AI-बेस्ड क्रिएटिव टूल्स दिए गए हैं, जो फोटो और वीडियो एडिटिंग को पहले से ज्यादा आसान और मजेदार बना सकते हैं।
Oppo Reno16 Series का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 50MP 3.5x टेलीफोटो पोट्रेट कैमरा है। यह कैमरा 85mm पोर्ट्रेट लेंस जैसी फोकल लेंथ ऑफर करता है, जिससे यूजर्स को ज्यादा नेचुरल और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फोन में 50MP Ultra-Clear मेन कैमरा, 50MP Ultra-Wide सेल्फी कैमरा और Ultra-Wide कैमरा का कॉम्बिनेशन दिया गया है। लो लाइट में बेहतर फोटोग्राफी के लिए ड्यूल फ्लैश सिस्टम भी शामिल किया गया है।
मिलेगा 4K 60fps रिकॉर्डिंग का विकल्प
वीडियो रिकॉर्डिंग के शौकीनों के लिए Reno16 Series में सभी फोकल लेंथ पर 4K 60fps HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह फीचर बेहतर डायनामिक रेंज और कलर एक्युरेसी बनाए रखता है। साथ ही 4K Auto Straighten और Zoom Free Video जैसे फीचर्स वीडियो को ज्यादा स्टेबल और प्रोफेशनल बनाने में मदद करेंगे।
Oppo ने इस सीरीज में कई नए AI टूल्स भी शामिल किए हैं। इनमें AI Remix Collage मेन है, जो फोटो, लाइव फोटो और वीडियो क्लिप्स को एक साथ जोड़कर अपने-आप कोलाज तैयार कर सकता है। यूजर्स इसमें टेक्स्ट, स्टिकर्स और अन्य क्रिएटिव एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा Pop Cam फीचर नौ अलग-अलग प्रीसेट्स के साथ आता है, जिनमें Digicam, Instant Film, Retro, Airy और Warm जैसे विकल्प शामिल हैं।
वहीं Popout 2.0 फोटो में सब्जेक्ट को फ्रेम से बाहर निकलता हुआ दिखाने वाले अट्रैक्टिव इफेक्ट्स ऑफर करता है। Dual-View Video 2.0 फीचर की मदद से यूजर्स एक साथ अपने सामने और पीछे के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
Oppo Bubble भी मार्केट में आएगा
Reno16 Series के साथ कंपनी अपना पहला स्मार्ट कैमरा एक्सेसरी ‘OPPO Bubble’ भी पेश कर रही है। केवल 27.5 ग्राम वजन वाला यह डिवाइस फोन के साथ मैग्नेटिक तरीके से जुड़ता है और इसमें 1.73 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह रियर कैमरा प्रिव्यू दिखाकर बेहतर सेल्फी और ग्रुप फोटो लेने में मदद करता है। साथ ही यह 10 मीटर ब्लूटूथ रेंज वाला वायरलेस रिमोट भी है, जिससे हैंड्स-फ्री फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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