तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ आएंगे Oppo Reno 17 सीरीज फोन, खुद कंपनी ने किया खुलासा, यह होगा खास

Oppo Reno 17 Series फोन 16 नवंबर को चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। कंपनी ने इन फोन्स में मिलने वाले प्रोसेसर का खुलासा कर दिया है। इन फोन्स के साथ कंपनी अपना टैबलेट और नई स्मार्टवॉच भी लॉन्च करेगी। चलिए बताते हैं इनमें क्या होगा खास

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Oppo Reno 17 Series चीन में 16 नवंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले कंपनी ने अपकमिंग फोन्स में मिलने वाले प्रोसेसर की जानकारी दे दी है। कंपनी के अनुसार, स्टैंडर्ड रेनो 17 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट होगा, जबकि रेनो 17 प्रो में मीडियाटेक का डाइमेंसिटी 8550 सुपर चिपसेट दिया जाएगा। इन दोनों फोन में टच रिस्पॉन्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए अलग से चिप्स होंगे, साथ ही इनमें 120fps गेमिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। कंपनी इसी इवेंट में Oppo Pad Air 6 टैबलेट और Watch 5 स्मार्टवॉच भी पेश करेगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंडर्ड रेनो 17 के अगले साल की शुरुआत में भारत आने की उम्मीद है।

Oppo Reno 17 सीरीज फोन में क्या होगा खास गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 ओप्पो रेनो 17 को पावर देगा, जबकि ओप्पो ने प्रो मॉडल के लिए मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 8550 सुपर चिपसेट को चुना है। दोनों फोन टच इनपुट को संभालने के लिए लिंग्सी चिप का उपयोग करेंगे और नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए शांहाई एन1 चिप का उपयोग करेंगे, खासकर कमजोर सिग्नल वाले क्षेत्रों में। ओप्पो का कहना है कि फोन 120fps गेमिंग को भी सपोर्ट करेंगे।

ओप्पो रेनो 17 और रेनो 17 प्रो को एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड कलरओएस 17 के साथ बेचा जाएगा। कंपनी का कहना है कि सॉफ्टवेयर से फोन को छह साल तक स्मूद चलेगा।

भारत में कब आएंगे ये फोन चीन में रेनो 17 सीरीज फोन 'एनकाउंटर विद द कैट', 'आइस मून व्हाइट' और 'कोको ब्राउन' जैसे कलर्स में उपलब्ध होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड रेनो 17 के अगले साल की शुरुआत में भारत आने की उम्मीद है, वहीं कंपनी शायद इसके प्रो वेरिएंट को भारत न लाए।

फुल चार्ज में 10 दिनों तक चलेगी ओप्पो वॉच 5 Oppo Watch 5 में एक चौकोर डायल, मेटल मिड-फ्रेम और एक रोटेटिंग क्राउन होगा। इसके हेल्थ फीचर्स में टेम्परेचर ट्रैकिंग, पीरियड्स ट्रैकिंग, स्लीप एप्निया मॉनिटरिंग और नींद की क्वालिटी की ट्रैकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। ओप्पो ने इसमें एक खास 'फैट-बर्निंग' मोड भी जोड़ा है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच एक बार चार्ज करने पर 10 दिनों तक चल सकती है, हालांकि 'ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले' चालू होने पर इसकी बैटरी लाइफ घटकर तीन दिन रह जाती है।

10050mAh बैटरी से लैस होगा ओप्पो पैड एयर 6 वहीं, Oppo Pad Air 6 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 2.8K डिस्प्ले और 10,050mAh की बैटरी होगी। यह एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड कलरओएस 17 पर चलेगा। यह ब्लू और सिल्वर कलर्स में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

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