बैक पैनल पर चमकती हुई 'बिल्ली', ओप्पो के नए फोन का डिजाइन देख खुश हो जाएंगे यूजर्स
ओप्पो की नई Reno 17 सीरीज का डिजाइन टीज हो गया है। इसके बैक पैनल पर खास कैट-लाइक ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। सीरीज में 200MP कैमरा और 8000mAh तक की बैटरी मिलने की उम्मीद है।
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो अपनी नई Reno 17 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले इस सीरीज का नया टीजर जारी किया है, जिसमें फोन के डिजाइन की झलक देखने को मिली है। इस बार कंपनी फोन के बैक पैनल पर खास कैट-लाइक (बिल्ली जैसा) ग्लोइंग इफेक्ट दे सकती है। खास बात यह है कि फोन की लाइटिंग और फिनिश इसे बाकी स्मार्टफोन से अलग बना सकती है। नई सीरीज में Oppo Reno 17 और Reno 17 Pro मॉडल शामिल होने की उम्मीद है।
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ओप्पो की ओर से शेयर किए गए टीजर वीडियो में Reno 17 सीरीज के डिजाइन की शुरुआती झलक दिखाई गई है। हालांकि, कंपनी अभी फोन का पूरा डिजाइन सामने नहीं लाई है। टीजर के मुताबिक, फोन के पिछले हिस्से पर नीली रोशनी में चमकने वाला कैट जैसा इफेक्ट देखने को मिल सकता है।
ग्राहकों को मिलेंगे कई कलर ऑप्शंस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस खास डिजाइन को Encounter Cat Edition नाम दिया जा सकता है। कंपनी फोन के कैमरा मॉड्यूल के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव करने के बजाय पुराने डिजाइन को ही थोड़ा रिफाइन कर सकती है। नई सीरीज में Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink और Encounter Cat जैसे कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इससे यूजर्स को अपनी पसंद के हिसाब से फोन चुनने के ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं।
9 नवंबर को लॉन्च होगी सीरीज
ओप्पो Reno 17 सीरीज को चीन में 9 नवंबर, 2026 को पेश किया जाएगा। इस सीरीज में शुरुआत में दो स्मार्टफोन Reno 17 और Reno 17 Pro लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी चीन में पहले ही इन स्मार्टफोन के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर चुकी है।
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कैमरा और बैटरी भी होंगे खास
लीक्स के मुताबिक, Oppo Reno 17 में 6.59 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद है। वहीं, Reno 17 Pro में 6.32 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 8550 Super चिपसेट मिल सकता है।
फोटोग्राफी के लिए दोनों स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने की चर्चा है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया जा सकता है। बैटरी को लेकर भी बड़े अपग्रेड की उम्मीद है, हालांकि अलग-अलग रिपोर्ट्स में इसकी क्षमता को लेकर अलग दावे किए गए हैं।
फिलहाल कंपनी ने इन स्मार्टफोन की कीमत और सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। चीन में लॉन्च के बाद ही इनकी पूरी जानकारी सामने आएगी। भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर भी अभी कुछ नहीं कहा गया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।