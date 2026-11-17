200MP कैमरा और 7200mAh बैटरी, इतनी हो सकती है Oppo के नए फोन की कीमत
OPPO Reno 17 Pro की भारत में कीमत करीब 1 लाख रुपये होने का दावा सामने आया है। फोन में 200MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, 7200mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।
OPPO Reno 17 Pro की भारत में कीमत को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। कंपनी की नई Reno 17 सीरीज चीन में लॉन्च हो चुकी है और अब इसके भारत आने से जुड़ी रिपोर्ट्स आने लगी हैं। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, OPPO Reno 17 Pro की भारत में कीमत करीब 1 लाख रुपये हो सकती है। वहीं, स्टैंडर्ड Reno 17 की कीमत लगभग 70,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में कीमत या लॉन्च डेट को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है।
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चीन में OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro को 16 नवंबर, 2026 को लॉन्च किया गया है। ऐसे में भारत में भी इन फोन की एंट्री जल्द होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में Reno 17 सीरीज को दिसंबर 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, यह अभी अनुमान है और OPPO की ओर से आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया गया है।
भारत में इतनी हो सकती है कीमत
कीमत की बात करें तो Reno 17 Pro को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके करीब 1 लाख रुपये के संभावित इंडिया प्राइस को लेकर है। वहीं, स्टैंडर्ड Reno 17 की कीमत करीब 70,000 रुपये बताई जा रही है। तुलना करें तो OPPO Reno 16 को भारत में 61,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ऐसे में अगर Reno 17 की कीमत 70,000 रुपये के आसपास रहती है तो यह पिछली जेनरेशन के मुकाबले काफी महंगा हो सकता है।
ऐसे होंगे नए डिवाइसेज के स्पेसिफिकेशंस
OPPO Reno 17 Pro के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.32 इंच का 1.5K फ्लैट LTPS OLED डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन में मेटल फ्रेम और IP69K रेटिंग भी मिलती है, जो इसे पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देने में मदद करती है।
परफॉर्मेंस के लिए Reno 17 Pro में MediaTek Dimensity 8550 SUPER प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Android 17 पर आधारित ColorOS 17 पर चलता है।
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कैमरा इस फोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। Reno 17 Pro में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
बैटरी के मामले में भी Reno 17 Pro काफी दमदार नजर आता है। फोन में 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्टैंडर्ड Reno 17 में इससे भी बड़ी 8000mAh बैटरी दी गई है। यानी OPPO इस बार कैमरा और डिजाइन के साथ-साथ बैटरी बैकअप पर भी खास ध्यान दे रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।