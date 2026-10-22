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अब ₹7000 महंगा पड़ेगा Oppo Reno 16, कंपनी ने फिर बढ़ाई कीमत; देखें नई कीमत

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप Oppo Reno 16 स्मार्टफोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कंपनी ने इसकी कीमत में 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमत बजट में है क्या, आप भी देखें

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टिप्स्टर ने बताया कि ओप्पो ने रेनो 16 का एक नया 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट पेश किया है, जिसकी कीमत 65,999 रुपये है।

Oppo K14 Plus के साथ कंपनी ने अपने एक और स्मार्टफोन Oppo Reno 16 की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। अब यह फोन पहले से 7,000 रुपये तक महंगा हो गया है। यह दूसरी बार है जब कंपनी ने इसकी कीमत में बढ़ोतरी की है। इस फोन को कंपनी ने इस साल जून में भारत में लॉन्च किया था और अब कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नई कीमतों को अपडेट कर दिया है। कीमतों में बढ़ोतरी करने के साथ ही कंपनी ने इसका एक नया वेरिएंट भी पेश किया है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। तो चलिए एक नजर डालते हैं नई कीमतों पर...

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Oppo Reno 16 की कीमत नई प्राइस लिस्ट

टिप्स्टर संजू चौधरी ने X पर नई कीमतें शेयर करते हुए बताया है कि ओप्पो ने भारत में रेनो 16 की कीमत में 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 66,999 रुपये से बढ़कर 72,999 रुपये हो गई है, यानी यह फोन पहले से 6000 रुपये महंगा हो गया है। वहीं, इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अब 79,999 रुपये हो गई है, जो पहले 72,999 रुपये थी, यानी यह मॉडल अब 7,000 रुपये महंगा हो गया है।

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ये भी पढ़ें:ग्राहकों को झटका, ₹5000 तक महंगा हुआ Oppo K14 Plus, देखें नई कीमत

बता दें कि, कंपनी ने ओप्पो रेनो 16 को भारत में जून में लॉन्च किया गया था, उस समय इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 61,999 रुपये थी, जबकि 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 67,999 रुपये थी। कंपनी पहले भी कीमतों में 5000 रुपये की बढ़ोतरी कर चुकी है।

यानी लॉन्च प्राइस से तुलना की जाएं, तो 8GB+256GB वेरिएंट अब 11,000 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट अब 12,000 रुपये तक महंगा हो चुका है। ये नई कीमतें अब ओप्पो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिख रही हैं।

बाद की एक पोस्ट में, टिप्स्टर ने बताया कि ओप्पो ने रेनो 16 का एक नया 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट पेश किया है, जिसकी कीमत 65,999 रुपये है।

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टिप्स्टर का ट्वीट

ओप्पो रेनो 16 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

ओप्पो रेनो 16 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.32 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट लगा है, जिसके साथ 12GB तक की रैम और 256GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है।

कैमरे की बात करें तो, रेनो 16 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। फोन में 6700mAh की बैटरी है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन स्टारी व्हाइट, स्टेलर पर्पल और ट्वाईलाइट वायलेट कलर्स में आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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