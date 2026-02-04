OPPO Reno 15C की एंट्री से मचा तहलका, 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा से लैस, पानी-धूल से बेखौफ
ओप्पो ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OPPO Reno 15C 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा, IP66, IP68, और IP69 रेटिंग्स के साथ आता है। सेल 5 फरवरी से शुरू होगी।
OPPO ने भारत में अपनी Reno 15 सीरीज का एक और नया फ्लैगशिप फोन Reno 15C 5G को लॉन्च कर दिया है, जो इस साल का सबसे किफायती Reno फोन बनकर सामने आया है। OPPO Reno 15C फोन भारत में 5 फरवरी से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन की खास बात 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा, तगड़े प्रोसेसर के साथ आता है। इस लॉन्च के साथ OPPO Reno 15 सीरीज में अब चार मॉडलों की रेंज पूरी हो गई है, जिसमें Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Mini और Reno 15C शामिल हैं। जानिए OPPO Reno 15C की कीमत, ऑफर्स और फीचर की डिटेल्स:
Oppo Reno 15C की कीमत और उपलब्धता
ओप्पो रेनो 15सी भारत में 5 फरवरी से सेल के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन दो कलर में आता है: आफ्टरग्लो पिंक और ट्वाइलाइट ब्लू। Oppo Reno 15c का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है, जबकि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 37,999 रुपये है। यह फोन अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। कंपनी ने सेल से पहले ही प्री-ऑर्डर शुरू कर दिया है, जिससे अर्ली बायर्स आसानी से फोन बुक कर सकते हैं।
OPPO Reno 15C की पहली सेल के दौरान कई और ऑफर भी मिलेंगे: 10% तक कैशबैक कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड और UPI ट्रांज़ैक्शन्स पर, 3000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर, 6 महीने तक नो-इंटरेस्ट EMI प्लान, जीरो-डाउन पेमेंट ऑप्शन।
OPPO Reno 15C 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
ओप्पो के इस फोन 6.57 इंच फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट लगा है, जो रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेस्ट है। इसके साथ 8GB या 12GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है।
OPPO Reno 15C में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें एक 50MP प्राइमरी सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP मैक्रो लेंस शामिल हैं। वहीं सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह कैमरा 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छी बात है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक लंबे दिन से ज़्यादा का पावर बैकअप दे सकती है। इसके साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग भी दी गई है।
OPPO Reno 15C एंड्रायड 16-बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है। इसमें AI-सपोर्टेड कैमरा टूल्स, स्क्रीन मिररिंग, AI रिकार्डर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और आसान बनाते हैं। फोन को IP66, IP68, और IP69 रेटिंग्स के साथ बनाया गया है, जो धूल और पानी से फोन को बचाता है।
