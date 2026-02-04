Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OPPO Reno 15C launched in india with 7000mAh battery 80W fast charging 50MP selfie camera at 34999 rupees sale 5 Feb
OPPO Reno 15C की एंट्री से मचा तहलका, 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा से लैस, पानी-धूल से बेखौफ

OPPO Reno 15C की एंट्री से मचा तहलका, 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा से लैस, पानी-धूल से बेखौफ

संक्षेप:

ओप्पो ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OPPO Reno 15C 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा, IP66, IP68, और IP69 रेटिंग्स के साथ आता है। सेल 5 फरवरी से शुरू होगी।

Feb 04, 2026 04:25 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47517

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

OPPO ने भारत में अपनी Reno 15 सीरीज का एक और नया फ्लैगशिप फोन Reno 15C 5G को लॉन्च कर दिया है, जो इस साल का सबसे किफायती Reno फोन बनकर सामने आया है। OPPO Reno 15C फोन भारत में 5 फरवरी से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन की खास बात 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा, तगड़े प्रोसेसर के साथ आता है। इस लॉन्च के साथ OPPO Reno 15 सीरीज में अब चार मॉडलों की रेंज पूरी हो गई है, जिसमें Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Mini और Reno 15C शामिल हैं। जानिए OPPO Reno 15C की कीमत, ऑफर्स और फीचर की डिटेल्स:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47517

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

Oppo Reno 15C की कीमत और उपलब्धता

ओप्पो रेनो 15सी भारत में 5 फरवरी से सेल के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन दो कलर में आता है: आफ्टरग्लो पिंक और ट्वाइलाइट ब्लू। Oppo Reno 15c का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है, जबकि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 37,999 रुपये है। यह फोन अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। कंपनी ने सेल से पहले ही प्री-ऑर्डर शुरू कर दिया है, जिससे अर्ली बायर्स आसानी से फोन बुक कर सकते हैं।

OPPO Reno 15C की पहली सेल के दौरान कई और ऑफर भी मिलेंगे: 10% तक कैशबैक कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड और UPI ट्रांज़ैक्शन्स पर, 3000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर, 6 महीने तक नो-इंटरेस्ट EMI प्लान, जीरो-डाउन पेमेंट ऑप्शन।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

OnePlus 13R

OnePlus 13R

  • checkAstral Trail
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹40366

₹44999

खरीदिये

discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro 5G

OPPO Reno 14 Pro 5G

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹51889

₹54999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:कल पहली बार ₹23,999 में मिलेगा दुनिया का पहला 10001mAh बैटरी वाला बाहुबली फोन

OPPO Reno 15C 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ओप्पो के इस फोन 6.57 इंच फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट लगा है, जो रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेस्ट है। इसके साथ 8GB या 12GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है।

OPPO Reno 15C में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें एक 50MP प्राइमरी सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP मैक्रो लेंस शामिल हैं। वहीं सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह कैमरा 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छी बात है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक लंबे दिन से ज़्यादा का पावर बैकअप दे सकती है। इसके साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग भी दी गई है।

OPPO Reno 15C एंड्रायड 16-बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है। इसमें AI-सपोर्टेड कैमरा टूल्स, स्क्रीन मिररिंग, AI रिकार्डर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और आसान बनाते हैं। फोन को IP66, IP68, और IP69 रेटिंग्स के साथ बनाया गया है, जो धूल और पानी से फोन को बचाता है।

ये भी पढ़ें:UIDAI के नए रूल: Aadhaar में नाम, पता, DOB बदलने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Oppo Oppo Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।