अगले महीने आ रहा यह जबर्दस्त स्मार्टफोन, लॉन्च पहले स्पेसिफिकेशन लीक, मिलेगा शानदार कैमरा

अगले महीने आ रहा यह जबर्दस्त स्मार्टफोन, लॉन्च पहले स्पेसिफिकेशन लीक, मिलेगा शानदार कैमरा

संक्षेप:

रेनो 15 सीरीज के लॉन्च इवेंट में ओप्पो ने कन्फर्म किया था कि वह इस सीरीज का एक तीसरा फोन Reno 15C भी लॉन्च करने वाली है। यह फोन दिसंबर में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले एक लीक में फोन के खास स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं।

Sat, 22 Nov 2025 02:03 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
ओप्पो ने पिछले हफ्ते चीन में अपने दो नए स्मार्टफोन- Reno 15 और Reno 15 Pro लॉन्च किया था। रेनो 15 सीरीज के लॉन्च इवेंट में कंपनी ने कन्फर्म किया था कि वह इस सीरीज का एक तीसरा फोन Reno 15C भी लॉन्च करने वाली है। यह फोन दिसंबर में लॉन्च होगा। कंपनी ने फोन का एक फोटो शेयर किया, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स को कन्फर्म नहीं किया। अब एक नई लीक आई है, जिसमें रेनो 15C के खास स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी गई है।

इन फीचर के साथ आएगा फोन (लीक)

लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगा। फोन में ऑफर किए जाने वाले इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 देने वाली है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देने वाली है।

Photo: Gizmochina

इनमें 50 मेगापिक्सल (Sony LYT-600) के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल (Sony IMX355) और एक 50 मेगापिक्सल (Samsung JN5) का टेलिफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। फोन के बाकी डीटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को चीन में कुछ दिनों में टीज करना शुरू करेगी। फोन की कीमत रेनो 15 से कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:ऐपल का कैशबैक ऑफर को लेकर बड़ा फैसला, भारतीय यूजर्स को लगेगा तगड़ा झटका

बताया जा रहा है कि कंपनी रेनो 15 सीरीज को ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि डिवाइसेज के ग्लोबल वेरिएंट चाइनीज वेरिएंट से थोड़े अलग हो सकते हैं। सीरीज के एक और फोन की चर्चा चल रही है, जिसका नाम रेनो 15 प्रो मैक्स है। यह चीन के मार्केट में रेनो 15 सीरीज का हिस्सा नहीं है। अब देखना है कि कंपनी इस डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करती है या नहीं।

