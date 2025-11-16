कल आ रहा यह ओप्पो का यह स्पेशल एडिशल फोन, दुनियाभर में केवल 23 यूनिट्स बेचेगी कंपनी

संक्षेप: ओप्पो कल (17 नवंबर) को चीन में रेनो 15 और रेनो 15 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। ब्रांड एक लिमिटेड एडिशन भी पेश करेगा, जिसे पॉपुलर चीनी सिंगर, डांसर और के-पॉप ग्रुप (G)I-DLE के मेंबर सोंग यूकी के साथ मिलकर बनाया गया है। दुनियाभर में इसके केवल 23 यूनिट्स ही बेचा जाएंगे।

Sun, 16 Nov 2025 11:56 AM

ओप्पो कल (17 नवंबर) को चीन में रेनो 15 और रेनो 15 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। ब्रांड एक लिमिटेड एडिशन भी पेश करेगा, जिसे पॉपुलर चीनी सिंगर, डांसर और के-पॉप ग्रुप (G)I-DLE के मेंबर सोंग यूकी के साथ मिलकर बनाया गया है। खासबात यह है कि दुनियाभर में इसके केवल 23 यूनिट्स ही बेचा जाएंगे। इस स्पेशल एडिशन फोन में क्या होगा खास और कितनी होगी कीमत, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

ओप्पो रेनो 15 सॉन्ग युकी लिमिटेड एडिशन ओप्पो न केवल रेनो 15 के स्टैंडर्ड वर्जन की घोषणा करेगा, बल्कि एक स्पेशल सॉन्ग यूकी लिमिटेड एडिशन भी पेश करेगा। यह वर्जन स्टारलाईट बो नाम के कलर में आएगा और केवल 16GB+1TB कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा।

जैसे कि हमने बताया, इसका बेहद सीमित संख्या में प्रोडक्शन किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि दुनियाभर में इसके सिर्फ 23 यूनिट्स ही बेचे जाएंगे। हर फोन के किनारे पर उसका अपना नंबर और सॉन्ग यूकी के हस्ताक्षर अंकित हैं, और साथ ही एक नया डिजाइन किया गया पैटर्न इसे बाकी ऑप्शन्स से अलग करता है।

ओप्पो रेनो 15 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) रेनो 15 का डिजाइन नया और आकर्षक है। इसमें पहली बार होलोग्राफिक लिथोग्राफी तकनीक और पूरा मेटल फ्रेम इस्तेमाल किया गया है। सामने की स्क्रीन फ्लैट है, जिसके किनारे सिर्फ 1.15 एमएम पतले हैं। कैमरा मॉड्यूल हाल के आईफोन जैसा डिजाइन वाला है। इसमें 6.32 इंच की फ्लैट स्क्रीन है, जिसका रिजॉल्यूशन 2640 x 1216 पिक्सेल है।